México

Gobierno respalda que colectivos se reúnan con Alto Comisionado de la ONU por desaparecidos, reitera rechazo a informe de la CED

Rosa Icela Rodríguez afirmó que el gobierno de México diariamente trabaja con el Alto Comisionado de la ONU

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Rosa Icela Rodríguez afirmó que el Gobierno trabaja diariamente con el Alto Comisionado. | Presidencia
Rosa Icela Rodríguez afirmó que el Gobierno trabaja diariamente con el Alto Comisionado. | Presidencia

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (SEGOB), respaldó que los colectivos de padres y madres buscadoras se reúnan con el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas durante su visita a México, en el marco del informe que presentó el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) en marzo pasado.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la funcionaria federal reiteró el rechazo por parte del gobierno a los señalamientos del CED; sin embargo, afirmó que siempre han estado dispuestos a colaborar con los organismos internacionales.

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