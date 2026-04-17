Colectivos piden a Alto Comisionado de la ONU respaldar informe de la CED previo a reunión con gobierno de Sheinbaum por desaparecidos

La postura oficial fue cuestionada por expertos y colectivos, quienes señalaron que desconocer el diagnóstico internacional limita la posibilidad de atender recomendaciones y profundiza la crisis de personas desaparecidas en el país (Infobae-Itzallana)

Diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas hicieron un llamado a que Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, respalde publicamente el informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) sobre México en marzo pasado.

Los colectivos publicaron en sus redes sociales una carta dirigida a Türk, a pocos días de que el funcionario de la ONU visite el país para reunirse con autoridades del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Quienes suscribimos la presente, familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda saludamos su próxima visita a México. Nos dirigimos a usted con motivo de la reciente determinación del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), adoptada en el marco del artículo 34 de la Convención Internacional.

“Como familiares en búsqueda de nuestros seres queridos recibimos con esperanza la decisión del Comité de remitir al Secretario General para su posterior consideración por la Asamblea General la solicitud de ayuda de las familias y víctimas por la grave situación que vivimos en México”, se lee en la carta.

Consideraron que la intervención del Comité es “una oportunidad concreta” para avanzar en la búsqueda de desaparecidos, así como en la identificación de 72 mil cuerpos y ebn el acceso a la justicia.

“Como hemos dicho, la justicia internacional llega tarde, pero llega antes que la justicia del Estado.

“A pesar de que la crisis ha alcanzado a más de 132 mil seres queridos desaparecidos, para las familias, este paso representa una oportunidad concreta de avanzar en la búsqueda de nuestros familiares que han sido y permanecen desaparecidos, en la identificación de más de 72 mil cuerpos sin identificar, en el acceso a la justicia y en el esclarecimiento de la verdad”, puntualizaron.

Por ello, insisitieron en que “es fundamental” que durante su visita a México el Alto Comisionado “exprese de manera clara y pública su respaldo a la determinación del Comité, reconociéndola como una herramienta que puede contribuir a encauzar soluciones frente a la crisis y no como un elemento de confrontación”.

“Que su visita sea una confirmación pública del trabajo profesional del CED y que sus buenos oficios permitan que se concrete la ayuda a las victimas en México”, añadieron.

Los firmantes insisten en que el respaldo público de Türk a la determinación del CED reforzaría la legitimidad de la Convención Internacional y enviaría una señal firme sobre la necesidad de mantener el sistema de Naciones Unidas frente a la gravedad de la desaparición forzada en México.

“Un posicionamiento en este sentido reforzaría la legitimidad de la Convención y enviaría una señal firme sobre la coherencia y la necesidad de mantener el sistema de Naciones Unidas al hacer frente a situaciones de esta gravedad.

“Los organismos internacionales de derechos humanos nacieron de las victimas, la decisión del CED representa la única posibilidad de justicia frente a un Estado que administra el dolor en lugar de detener la tragedia”, enfatizaron.

Las familias y colectivos también critican que la Oficina de representación de la ONU en México “no ha asumido un papel más activo y visible en el espacio público” en el último año, “como lo hacía antes”, y piden que la misión exprese de manera clara y sin ambigüedades su respaldo a las víctimas, así como una interlocución firme y crítica frente al Estado mexicano.

Solicitan que la ONU contraste las políticas y acciones oficiales con los testimonios de quienes buscan a sus seres queridos.

En la carta piden desconfiar de los logros que anuncie un Estado al que acusan de simular acciones y administrar el dolor de las víctimas.

Asimismo, acusaron que persiste la impunidad y que la falta de protección a las personas buscadoras ha derivado en amenazas, desapariciones y asesinatos.

La carta está firmada por familiares de personas desaparecidas, activistas y colectivos de búsqueda de varios estados, entre ellos Buscadoras Guanajuato, De Pie Hasta Encontrarte Guanajuato, Hasta Encontrarles CDMX, Huellas de la Memoria, Por Amor a Ellxs, Uniendo Esperanzas Estado de México, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, así como decenas de personas a título individual.