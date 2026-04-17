México

Retrasan ocho días inauguración de tren Lechería- AIFA: “Habría que confirmar con la presidenta”, afirma Rosa Icela Rodríguez

La obra busca mejorar la conectividad entre el Valle de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

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(Cuartoscuro)

La inauguración del tren que conectará Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) podría realizarse el próximo fin de semana, aunque la fecha aún no es definitiva. Así lo informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien señaló que el anuncio deberá ser confirmado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El proyecto forma parte de las obras de conectividad del gobierno federal para mejorar el acceso al aeropuerto desde el Valle de México, en un contexto donde la infraestructura de movilidad hacia el AIFA ha sido uno de los ejes prioritarios.

Fecha tentativa y avance del proyecto

Las autoridades están realizando las últimas supervisiones antes de que se inaugure la obra (X/ @andreslajous)
El gobierno federal se alista para inaugurar el servicio del tramo Lechería - AIFA este mes de abril (X/ @andreslajous)

Durante la conferencia Mañanera de este viernes 17 de abril, Rosa Icela Rodríguez indicó que, de acuerdo con el responsable del proyecto, Andrés Lajous, la inauguración podría concretarse entre el 25 y 26 de abril.

No obstante, la funcionaria aclaró que se trata de una proyección sujeta a validación. “Habría que confirmar con la presidenta”, señaló, al referirse a la necesidad de un anuncio oficial por parte de Claudia Sheinbaum, quien se encuentra fuera del país.

El tren suburbano Lechería-AIFA registra un avance del 92 por ciento. Según lo informado, los trabajos pendientes corresponden a detalles operativos, como la instalación de puentes peatonales y ajustes en los sistemas de señalización.

Características y operación del tren al AIFA

Las autoridades están realizando las últimas supervisiones antes de que se inaugure la obra (X/ @andreslajous)
Las autoridades están realizando las últimas supervisiones antes de que se inaugure la obra (X/ @andreslajous)

El nuevo tramo tendrá una longitud de 23.7 kilómetros, con seis estaciones y una terminal. Operará con 10 trenes acoplables, de los cuales siete estarán en servicio continuo, dos en reserva y uno en mantenimiento.

El tiempo estimado de traslado desde Buenavista hasta el AIFA será de aproximadamente 43 minutos, con intervalos de 15 minutos entre cada unidad. El horario de operación irá de 5:00 a 00:30 horas, en línea con el servicio actual del Tren Suburbano.

Además, el sistema de acceso estará integrado a la Tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México, lo que permitirá su uso dentro de la red de transporte existente.

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