México enfrentará jornada de calor intenso, viento y lluvias este viernes 17 de abril

El pronóstico meteorológico para este viernes 17 de abril en México anticipa un escenario contrastante: altas temperaturas en gran parte del país, lluvias puntuales en algunas regiones y rachas de viento que podrían generar riesgos.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, diversos sistemas atmosféricos influirán en las condiciones del tiempo, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada.
Pronóstico del clima en México para el 17 de abril: lluvias, calor y viento
Durante la jornada, un nuevo frente frío ingresará por el noroeste del país, interactuando con una línea seca en el noreste y la corriente en chorro subtropical.
Esta combinación favorecerá lluvias con chubascos en Coahuila, así como precipitaciones aisladas en entidades como Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.
En el sur y sureste, la entrada de humedad desde el océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe provocará lluvias más intensas, especialmente en la costa de Chiapas, donde se esperan precipitaciones fuertes.
Estados con lluvias el 17 de abril: dónde lloverá en México
Las lluvias estarán distribuidas de manera irregular en el país:
- Lluvias fuertes (25 a 50 mm): costa de Chiapas
- Chubascos (5 a 25 mm): Coahuila y Oaxaca
- Lluvias aisladas: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, además de generar encharcamientos, deslaves o incremento en niveles de ríos y arroyos.
Onda de calor en México: temperaturas de hasta 45 gradosEl ambiente caluroso continuará dominando gran parte del territorio nacional debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.Se prevén temperaturas máximas de:
- 40 a 45 °C en zonas de Michoacán, Guerrero y Morelos
- 35 a 40 °C en estados del norte, occidente y sureste
- 30 a 35 °C en entidades del centro, incluido el suroeste del Estado de México
Además, la onda de calor persistirá en regiones de Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Morelos y Oaxaca, aunque comenzará a disminuir en estados como Sinaloa, Nayarit y Puebla.
Vientos fuertes y posibles torbellinos: zonas afectadas
El pronóstico también advierte sobre rachas intensas de viento:
- De 50 a 70 km/h en Sonora, Chihuahua y Durango
- De 40 a 60 km/h en Zacatecas, Campeche y Yucatán
- Posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila
Estas condiciones podrían provocar la caída de árboles, anuncios espectaculares y afectar la visibilidad en carretera.
Clima en el Valle de México: así estará en CDMX y Edomex
En el Valle de México se espera un día con cielo parcialmente nublado por la mañana y ambiente fresco.
Por la tarde, el clima será cálido a caluroso, con aumento de nubosidad.En la Ciudad de México no se prevén lluvias, mientras que en el Estado de México podrían presentarse precipitaciones aisladas con descargas eléctricas.
Las temperaturas estimadas son:
- Ciudad de México: mínima de 13 a 15 °C y máxima de 28 a 30 °C
- Toluca: mínima de 7 a 9 °C y máxima de 24 a 26 °C
Recomendaciones ante el clima del 17 de abril
Ante estas condiciones meteorológicas, se recomienda:
- Evitar exposición prolongada al sol, especialmente en zonas con altas temperaturas
- Mantenerse hidratado
- Extremar precauciones ante vientos fuertes
- Estar atento a posibles tormentas eléctricas
- Seguir los avisos oficiales de Protección Civil
El panorama climático para este viernes muestra la combinación de calor extremo, lluvias dispersas y fuertes rachas de viento, por lo que es importante tomar precauciones y planificar las actividades con anticipación.