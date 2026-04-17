México

México enfrentará jornada de calor intenso, viento y lluvias este viernes 17 de abril

Un nuevo frente frío y la onda de calor generarán contrastes climáticos con lluvias en Chiapas y ambiente muy caluroso en gran parte del territorio

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Con esta velocidad avanza
Lluvias fuertes se concentrarán en la costa de Chiapas este 17 de abril |Crédito: Cuartoscuro

El pronóstico meteorológico para este viernes 17 de abril en México anticipa un escenario contrastante: altas temperaturas en gran parte del país, lluvias puntuales en algunas regiones y rachas de viento que podrían generar riesgos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, diversos sistemas atmosféricos influirán en las condiciones del tiempo, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada.

Pronóstico del clima en México para el 17 de abril: lluvias, calor y viento

Durante la jornada, un nuevo frente frío ingresará por el noroeste del país, interactuando con una línea seca en el noreste y la corriente en chorro subtropical.

La información fue dada a conocer por Protección Civil de la Ciudad de México.
Un frente frío y sistemas atmosféricos provocarán lluvias en el norte y sur del país. Crédito: Cuartoscuro.

Esta combinación favorecerá lluvias con chubascos en Coahuila, así como precipitaciones aisladas en entidades como Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

En el sur y sureste, la entrada de humedad desde el océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe provocará lluvias más intensas, especialmente en la costa de Chiapas, donde se esperan precipitaciones fuertes.

Estados con lluvias el 17 de abril: dónde lloverá en México

Las lluvias estarán distribuidas de manera irregular en el país:

  • Lluvias fuertes (25 a 50 mm): costa de Chiapas
  • Chubascos (5 a 25 mm): Coahuila y Oaxaca
  • Lluvias aisladas: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, además de generar encharcamientos, deslaves o incremento en niveles de ríos y arroyos.

Múltiples rayos blancos y rosados cruzan un cielo nocturno violeta oscuro y nublado, con siluetas de árboles y cables eléctricos en primer plano
Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas en varias regiones del país. (Freepik)

Onda de calor en México: temperaturas de hasta 45 gradosEl ambiente caluroso continuará dominando gran parte del territorio nacional debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.Se prevén temperaturas máximas de:

  • 40 a 45 °C en zonas de Michoacán, Guerrero y Morelos
  • 35 a 40 °C en estados del norte, occidente y sureste
  • 30 a 35 °C en entidades del centro, incluido el suroeste del Estado de México

Además, la onda de calor persistirá en regiones de Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Morelos y Oaxaca, aunque comenzará a disminuir en estados como Sinaloa, Nayarit y Puebla.

Vientos fuertes y posibles torbellinos: zonas afectadas

El pronóstico también advierte sobre rachas intensas de viento:

  • De 50 a 70 km/h en Sonora, Chihuahua y Durango
  • De 40 a 60 km/h en Zacatecas, Campeche y Yucatán
  • Posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila
Se prevén vientos fuertes con rachas de hasta 70 km/h en varias regiones del país. EFE/Daniel Ricardez
Se prevén vientos fuertes con rachas de hasta 70 km/h en varias regiones del país. EFE/Daniel Ricardez

Estas condiciones podrían provocar la caída de árboles, anuncios espectaculares y afectar la visibilidad en carretera.

Clima en el Valle de México: así estará en CDMX y Edomex

En el Valle de México se espera un día con cielo parcialmente nublado por la mañana y ambiente fresco.

Por la tarde, el clima será cálido a caluroso, con aumento de nubosidad.En la Ciudad de México no se prevén lluvias, mientras que en el Estado de México podrían presentarse precipitaciones aisladas con descargas eléctricas.

Las temperaturas estimadas son:

  • Ciudad de México: mínima de 13 a 15 °C y máxima de 28 a 30 °C
  • Toluca: mínima de 7 a 9 °C y máxima de 24 a 26 °C
La información fue dada a conocer por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital del país.
El Valle de México tendrá ambiente cálido por la tarde y cielo parcialmente nublado. Crédito: Cuartoscuro/Pedro Valtierra

Recomendaciones ante el clima del 17 de abril

Ante estas condiciones meteorológicas, se recomienda:

  • Evitar exposición prolongada al sol, especialmente en zonas con altas temperaturas
  • Mantenerse hidratado
  • Extremar precauciones ante vientos fuertes
  • Estar atento a posibles tormentas eléctricas
  • Seguir los avisos oficiales de Protección Civil

El panorama climático para este viernes muestra la combinación de calor extremo, lluvias dispersas y fuertes rachas de viento, por lo que es importante tomar precauciones y planificar las actividades con anticipación.

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