Le amputó ambas manos y sigue prófugo: caso de Ana Luisa sacude a Chiapas mientras ofrecen 500 mil pesos por su agresor

La Fiscalía General de Chiapas ofrece medio millón de pesos por datos que permitan la captura de Pablo Ruiz Córdova, señalado como responsable del ataque a Ana Luisa en Cintalapa. (Redes sociales/FGE Chiapas)

La comunidad de Cintalapa, Chiapas, permanece conmocionada y en alerta tras el ataque cometido contra Ana Luisa Sánchez Cruz, de 27 años, quien perdió ambas manos cuando su expareja la agredió con un machete en presencia de sus tres hijos menores.

El caso, ocurrido en la colonia Los Manguitos, puso bajo la lupa la violencia de género en la región y movilizó a autoridades y colectivos que demandan justicia, mientras el responsable sigue prófugo.

En el ataque, Pablo Ruiz Córdova, quien ya tenía una orden de restricción por denuncias previas de violencia, ingresó a la vivienda, encerró a Ana Luisa en un cuarto y la lesionó.

La Fiscalía General de Chiapas ofrece medio millón de pesos por datos que permitan la captura de Pablo Ruiz Córdova, señalado como responsable del ataque a Ana Luisa en Cintalapa. (FGE Chiapas)

La agresión ocurrió ante los hijos de la víctima, de 10, 8 y 6 años. Uno de ellos logró pedir ayuda a un familiar, lo que permitió que la mujer fuera trasladada primero en mototaxi y posteriormente en ambulancia al Hospital General “Dr. Gilberto Gómez Maza” de Tuxtla Gutiérrez, donde permanece en estado crítico bajo coma inducido, según informaron sus familiares.

Ofrecen 500 mil pesos por el agresor

La Fiscalía General del Estado de Chiapas emitió una orden de aprehensión contra Pablo Ruiz Córdova por el delito de feminicidio en grado de tentativa y formalizó una recompensa de 500 mil pesos para quien proporcione información que lleve a su localización.

Tras la agresión, el individuo huyó a una zona de vegetación y cauce de río. Se han recibido reportes sobre posibles avistamientos, pero hasta ahora no ha sido detenido.

La Fiscalía General de Chiapas ofrece medio millón de pesos por datos que permitan la captura de Pablo Ruiz Córdova, señalado como responsable del ataque a Ana Luisa en Cintalapa. (FGE Chiapas)

La ficha de búsqueda difundida por la fiscalía y reproducida en los carteles señala: “CERO IMPUNIDAD SE BUSCA Pablo Ruiz Córdova Por el delito de feminicidio en grado de tentativa RECOMPENSA DE $500,000 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) A quien aporte información efectiva y fidedigna que contribuya con su localización”, se lee.

En otro cartel oficial, se describe al agresor como “sujeto peligroso”, con las siguientes características: sexo masculino, edad aproximada de 25 a 35 años, complexión media a robusta, tez morena, cabello negro y corto, rostro redondeado, cejas pobladas, bigote y barba ligera, posible uso de gorra.

La ficha advierte: “PELIGROSO: NO INTENTAR DETENERLO. Puede estar armado y representa un riesgo para la población”.

Se solicita a la ciudadanía que cualquier información se reporte de inmediato a la fiscalía o vía 911.

Diversos reportes señalan que Pablo Ruiz Córdova pudo haber recibido apoyo de familiares para lograr la fuga.

Colectivos exigen justicia

Colectivos exigen justicia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ataque desencadenó marchas y protestas en Cintalapa, donde decenas de mujeres caminaron bajo la consigna “Si tocan a una, respondemos todas”.

Colectivos como Colectiva 50+1 y Red de Mujeres Cintalapa denunciaron que la Alerta de Violencia de Género vigente en Chiapas desde 2016 funciona solo en el papel y no ha frenado la violencia. Las organizaciones demandan transparencia y rapidez institucional, así como que se refuercen los operativos de búsqueda y el Poder Judicial actúe con perspectiva de género.

La presidenta municipal de Cintalapa, Eva Elia Guzmán Gutiérrez, prometió acompañamiento integral a la familia y afirmó: “En este municipio, el machismo violento se topará con la fuerza de la ley”. La Dirección de Igualdad de Género brinda atención legal y psicológica a la víctima y sus hijos.

La madre de Ana Luisa, María Alejandra Cruz, relató que su hija soportó años de agresiones, especialmente cuando su pareja estaba bajo los efectos del alcohol. Pese a las denuncias formales y la orden judicial de restricción, Pablo Ruiz Córdova no dejó de acosarla. María Alejandra Cruz subrayó que la familia es de escasos recursos y depende de la ayuda solidaria de la comunidad para cubrir los gastos médicos.

Tras el ataque, familiares y organizaciones de mujeres han realizado diversas colectas para apoyar económicamente a Ana Luisa y a sus hijos, quienes también requieren atención psicológica.

Emergencia feminicida en Chiapas

Chiapas vive una crisis de feminicidios. | Jovani Pérez

El caso de Ana Luisa no es aislado. En fechas recientes, otra joven, Beany, estudiante universitaria de 20 años, fue atacada a balazos por su pareja en Tuxtla Chico y permanece en estado crítico.

Familiares y colectivos han denunciado omisiones y lentitud de las autoridades en ambos casos, señalando que, pese a la existencia de pruebas y testimonios, la respuesta institucional ha sido insuficiente.

Chiapas registra cifras alarmantes: de 2016 a 2024 hubo 1,671 muertes violentas de mujeres, de las cuales 421 fueron feminicidios, según el Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres. Solo en 2025 se reportaron más de 30 feminicidios en la entidad.

La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género está vigente en la entidad desde el 18 de noviembre de 2016 y se activó inicialmente en siete municipios, incluyendo Cintalapa. Colectivos han calificado la violencia feminicida como “otra pandemia” y exigen que las autoridades refuercen los operativos y actúen con perspectiva de género para evitar la impunidad.