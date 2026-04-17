UNAM ofrece asesoría fiscal gratuita para declaración anual 2025 de personas físicas

UNAM ofrece asesoría fiscal gratuita para declaración anual 2025

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Facultad de Contaduría y Administración, puso en marcha un programa de asesoría fiscal gratuita dirigido a personas físicas que necesiten apoyo para presentar su declaración anual del ejercicio fiscal 2025 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Este servicio busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y evitar errores comunes durante el proceso, especialmente en un periodo donde miles de contribuyentes deben reportar ingresos, deducciones y posibles saldos a favor.

Asesoría especializada sin costo para contribuyentes

El programa está diseñado para brindar acompañamiento personalizado a quienes requieran apoyo técnico en la presentación de su declaración anual.

La asesoría es proporcionada por profesores especializados y alumnos capacitados de la Facultad de Contaduría y Administración, quienes revisan la información fiscal y orientan a los contribuyentes paso a paso.

De acuerdo con la convocatoria, el servicio se enfoca en personas físicas que necesiten presentar su declaración correspondiente al ejercicio 2025, incluyendo aquellos con ingresos por sueldos, honorarios, arrendamiento o actividades empresariales.

Además, el apoyo incluye revisión de datos precargados, validación de deducciones personales y orientación sobre devoluciones en caso de saldo a favor.

Fechas, horarios y sede del programa

Se presentan las dos rutas de acceso a la asesoría fiscal gratuita de la FCA.

La UNAM informó que la asesoría se brindará del 6 al 30 de abril, en el Laboratorio 4 A del CIFCA, ubicado dentro de la Facultad de Contaduría y Administración.

Los horarios serán escalonados para facilitar la atención:

De 10:00 a 14:00 horas

De 16:00 a 20:00 horas

Se recomienda acudir con anticipación y contar con toda la documentación necesaria para agilizar el proceso.

Para acceder al servicio gratuito, los interesados deben presentar información básica indispensable para completar su declaración anual ante el SAT:

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Contraseña o e.firma vigente Constancias de retenciones en caso de ingresos por intereses, dividendos o venta de acciones CLABE bancaria y nombre del banco en caso de saldo a favor

Contar con estos documentos permitirá a los asesores realizar el proceso de forma más rápida y precisa, evitando contratiempos.

Impulso a la cultura tributaria en México

Con esta asesoría, la UNAM busca fomentar la cultura tributaria y el cumplimiento fiscal de la ciudadanía

Este programa forma parte de las acciones de la UNAM para fomentar la cultura tributaria y el cumplimiento fiscal entre la población. También representa una oportunidad para que los estudiantes pongan en práctica sus conocimientos en escenarios reales, bajo la supervisión de expertos.

En un contexto donde el cumplimiento de obligaciones fiscales es clave para el desarrollo económico del país, este tipo de iniciativas contribuyen a reducir la informalidad y mejorar la relación entre contribuyentes y autoridades fiscales.

Asimismo, el acompañamiento gratuito cobra relevancia ante los cambios constantes en la normatividad fiscal, que pueden generar dudas o confusión entre los ciudadanos.

Atención accesible para todos

La Facultad de Contaduría y Administración reiteró que el servicio está abierto al público en general y no tiene ningún costo, lo que lo convierte en una opción accesible para quienes no cuentan con asesoría privada.

Para más información, los interesados pueden consultar los canales oficiales de la UNAM o acudir directamente a la sede del programa.