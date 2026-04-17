Edith Guadalupe, Evelin Afiune y Vianey López, las otras víctimas de asesinatos ligados a ofertas de trabajo falsas

Retratos de Edith Guadalupe y otras víctimas sobre escena de crimen ilustran la alarmante violencia en México y la urgente demanda de justicia por los múltiples casos. (Infobae México)

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJ CDMX) confirmó la localización sin vida de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven de 21 años reportada como desaparecida el pasado 16 de abril tras asistir a una entrevista de trabajo.

De acuerdo con información del protocolo de búsqueda, Edith Guadalupe salió de su domicilio, ubicado en la colonia Magdalena Atlazolpa, perteneciente a la alcaldía Iztapalapa, el 15 de abril.

Comunicación sostenida con familiares permitió rastrear su último punto de localización hasta el edificio con el número 829 de la avenida Revolución, en la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez.

Sin embargo, el protocolo de búsqueda se tramitó el miércoles 16 de marzo. “Desde que se tuvo conocimiento, esta institución activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda e investigación correspondientes a través de la Fiscalía para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas (FIPEDE)”, indicó la FGJ CDMX en un comunicado.

Familiares consiguieron imágenes de cámaras de domicilios particulares que comprobaron que viajaba en un servicio de aplicación de taxi en moto y que entró al edificio ubicado en Av. Revolución 829 pero no salió Foto: Especial

El hallazgo de Edith Guadalupe

Cerca de la 01:30 horas del 17 de abril, elementos de la Fiscalía para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas (FIPEDE) realizaron una inspección ministerial en el inmueble.

Poco antes de las 06:00 horas, se confirmó la localización de un cuerpo en el sótano. La información fue filtrada y derivó en un intento de ingreso de parte de familiares en el inmueble, quienes se manifestaban en las inmediaciones del edificio.

Claudia Edith, madre de la víctima, denunció ante cámaras de noticieros inacción de parte de la Fiscalía: “No me dan respuesta. Me piden el dinero por debajo del agua para que realicen su trabajo y no se vale. Si no van a hacer su trabajo como no lo hicieron desde un principio, entonces nosotros entramos a revisar el edificio”, recriminó.

Edith Guadalupe Valdés Salazar acudió a un edificio donde la citaron para un trabajo el 15 de abril pero no salió, fa,miliares cerrarpon avenida Revolución y hoy la Fiscalía encontró el cuerpo sin vida a una mujer en el sótano del edificio

Clara Brugada condena el crimen; fiscal anuncia investigación interna

Mediante su cuenta en la red social X, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, condenó el crimen y prometió justicia: “Expresamos nuestro más sentido pésame y toda nuestra solidaridad a sus familiares, amistades y seres queridos. Hacemos un llamado a la Fiscalía de la CDMX para que realice las investigaciones correspondientes con prontitud y rigor, a fin de esclarecer los hechos y garantizar justicia”.

Paralelamente, la FGJ CDMX investigará el caso como feminicidios, al tiempo que realizará una investigación interna sobre los señalameitnos hechos por familiares contra funcionarios.

Casos similares

El asesinato de Edith Guadalupe no es aislado. En los últimos seis años se han documentado casos con el mismo modus operandi.

Entre 2020 y abril de 2026, se han registrado en México diversos casos de mujeres asesinadas o desaparecidas tras acudir a falsas entrevistas de trabajo, a menudo contactadas a través de redes sociales como Facebook o TikTok. Esta modalidad de engaño es utilizada por redes de trata de personas y crimen organizado.

(foto: Captura de pantalla)

Lista de casos recientes:

Evelin Afiune Ramírez (Morelos, 2022): Fue víctima de desaparición, secuestro y feminicidio tras acudir a una entrevista de trabajo como recepcionista para una supuesta barbería en Cuautla, tras ser contactada por redes sociales.

Vianey López y Yaritza Arellano (Nuevo León, 2024): Desaparecieron en Nuevo León tras ser contactadas por una mujer para un trabajo en Tamaulipas. Fueron citadas para una entrevista y nunca regresaron; sus familias perdieron contacto con ellas en marzo de 2024.

Casos en Amozoc, Puebla (2025): Autoridades reportaron al menos 12 personas desaparecidas (con alto impacto en mujeres) tras falsas ofertas de trabajo publicadas en redes sociales.

Dulce Fuentes y Ana María Velázquez (Estado de México/CDMX, 2022): Desaparecieron tras acudir a citas de empleo falsas. Dulce fue citada en el centro de Chalco para una entrevista.

Falsas entrevistas con abuso sexual (Puebla, 2025): Colectivos feministas denunciaron que ofertas de empleo como edecanes fueron utilizadas para atraer a jóvenes, terminando en agresiones sexuales y/o desaparición.

Red de agresiones sexuales por falsas ofertas (CDMX, 2025-2026): Se documentó un patrón de engaños en Facebook para falsos empleos en la Ciudad de México que terminaban en agresiones sexuales.

En el primer bimestre de 2026, se reportó un promedio diario de 5.41 mujeres asesinadas, siendo el Estado de México, CDMX, Nuevo León y Jalisco, los estados con mayores casos.