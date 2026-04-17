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Cuáles son los beneficios de agregar proteína a mi café y cómo hacerlo de forma saludable

Un desayuno tradicional puede transformarse en una fuente extra de bienestar con un cambio tan simple como mezclar proteína en tu taza matutina

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Mano de persona vertiendo proteína en polvo en una taza de café sobre una tabla en la cocina
Un desayuno tradicional puede transformarse en una fuente extra de bienestar con un cambio tan simple como mezclar proteína en tu taza matutina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma del café recién hecho es un ritual que acompaña a millones de argentinos cada mañana. Pero hoy, una tendencia crece en tazas de todo el país: sumar proteína al café para transformar una simple infusión en una bebida mucho más completa y funcional.

Lejos de ser una moda pasajera, esta práctica combina lo mejor del placer y la nutrición, aportando energía sostenida y mayor saciedad. Cada vez más personas eligen potenciar su desayuno o merienda con este sencillo gesto, que se adapta tanto a rutinas de entrenamiento como a jornadas largas de trabajo.

Persona en camiseta gris añade proteína en polvo a un vaso de café frío en una cocina doméstica.
Una infusión reconfortante puede convertirse en el complemento ideal para quienes buscan más energía y saciedad desde temprano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de agregar proteína al café

Agregar proteína al café se ha vuelto tendencia en muchos desayunos y meriendas por varias razones concretas y prácticas.

La combinación de café con proteína en polvo (generalmente de suero, vegetal o colágeno) ofrece beneficios nutricionales y funcionales, sobre todo para quienes buscan optimizar su alimentación diaria sin resignar el ritual del café.

  • Aumenta la saciedad: Consumir proteína junto con el café ayuda a mantenerse satisfecho por más tiempo, lo que puede ser útil para controlar el apetito entre comidas.
  • Mejora el aporte proteico del desayuno: Muchas veces el desayuno típico argentino es bajo en proteínas. Sumar proteína en polvo al café eleva la cantidad de proteínas, favoreciendo la recuperación muscular y el mantenimiento de masa magra, clave especialmente si se realiza actividad física.
  • Estabiliza los niveles de energía: Mientras el café brinda un boost inmediato por la cafeína, la proteína ayuda a evitar los picos y caídas bruscas de energía, aportando una liberación sostenida.
  • Favorece el metabolismo: La proteína tiene un efecto térmico mayor que los carbohidratos o las grasas, lo que significa que el cuerpo gasta más calorías en digerirla.
  • Fácil y rápido: Es una manera práctica de sumar nutrientes sin modificar mucho el sabor o la rutina.

¿Para quiénes está recomendado?

Ideal para personas que entrenan, buscan perder peso manteniendo masa muscular, quienes tienen desayunos apurados o quieren mejorar el perfil nutricional de una comida rápida.

No reemplaza una comida completa, pero suma calidad nutricional sin esfuerzo extra.

Si tenés alguna consulta sobre marcas, tipos de proteína o preparaciones, preguntame y te ayudo a elegir la mejor opción para tus necesidades.

Cómo y cuánta proteína agregar a mi café para obtener sus beneficios

Para aprovechar los beneficios de sumar proteína al café, es clave tanto la cantidad como la forma de incorporarla, para lograr una bebida rica, sin grumos y con buen aporte nutricional.

¿Cuánta proteína agregar al café?

  • Dosis recomendada: Entre 15 y 25 gr de proteína en polvo por taza (aprox. 1 medida estándar del scoop que traen la mayoría de los envases).
  • Esta cantidad es suficiente para favorecer la saciedad, el mantenimiento muscular y aportar un extra de energía, especialmente si el café es parte del desayuno o post-entrenamiento.
  • No es necesario superar esa dosis: más de 30 gr por toma suele ser innecesario, salvo en atletas de alto rendimiento o dietas muy específicas.

¿Cómo agregar la proteína al café? Paso a paso

  1. Preparar el café como de costumbre (puede ser filtrado, espresso, instantáneo, etc.).
  2. En una taza o jarra, mezclar la proteína en polvo con un poco de agua fría o leche fría/descremada (50-100 ml), batiendo bien con batidor manual o eléctrico. Esto evita grumos.
  3. Sumar el café caliente a la mezcla, revolviendo despacio.
  4. Si se desea, endulzar o aromatizar con canela, cacao o esencia de vainilla.

Consejo técnico: No agregar directamente la proteína al café muy caliente, ya que algunas fórmulas pueden cortarse o formar grumos. La premezcla fría es clave para lograr una textura suave.

Vaso con hielo y café frío siendo vertido sobre proteína en polvo disuelta, con ingredientes visibles sobre mesa de madera.
Preparación de café frío con proteína en polvo, una opción popular entre quienes buscan energía y nutrición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué tipo de proteína es mejor?

  • Suero de leche (whey): Se disuelve fácil y tiene sabor neutro o vainilla.
  • Vegetal (arveja, soja, arroz): Ideal para veganos o intolerantes a la lactosa.
  • Colágeno hidrolizado: Se disuelve muy bien y no altera el sabor del café.

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