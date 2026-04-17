México

Bajará el precio del jitomate: Sheinbaum acuerda mantener en 910 pesos la canasta básica del PACIC

Autoridades y sector privado se reunieron para establecer acuerdos que permitan estabilizar los precios de alimentos básicos en el país

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El gobierno y empresarios acuerdan mantener la canasta básica en 910 pesos.
El gobierno y empresarios acuerdan mantener la canasta básica en 910 pesos.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un nuevo acuerdo con empresarios, productores y cadenas comerciales para mantener en 910 pesos el costo de la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), al tiempo que se impulsarán reducciones en productos perecederos como el jitomate.

La medida busca contener el impacto de la inflación en el gasto de los hogares mexicanos.

Acuerdo del PACIC mantiene precio de la canasta básica en 910 pesos

El Gobierno de México alcanzó un consenso con tiendas de autoservicio, productores y comercializadores para sostener el precio de los 24 productos esenciales del PACIC en 910 pesos.

Este paquete está diseñado para cubrir el consumo semanal de una familia promedio de cuatro integrantes, con alimentos y artículos básicos.

El PACIC se renueva para contener la inflación en alimentos básicos.

Durante una reunión en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que este esfuerzo forma parte de una estrategia conjunta para proteger el poder adquisitivo, especialmente en un contexto de presiones inflacionarias en alimentos.

Estrategia contra la inflación incluye reducción en alimentos perecederos

Además de mantener el precio de la canasta, se acordó que distintos actores del sector alimentario reduzcan el costo de productos frescos.

Entre ellos destaca el jitomate, uno de los insumos más consumidos y con mayor volatilidad en precios.

El acuerdo del PACIC contempla reducción en el precio del jitomate. REUTERS/Tomás Bravo
El acuerdo del PACIC contempla reducción en el precio del jitomate. REUTERS/Tomás Bravo

Empresas como SuKarne anunciaron una disminución de hasta 5% en el precio del bistec de res, y se prevé que más productores y comercializadores se sumen gradualmente a estas medidas.

Señalización en tiendas facilitará compra de productos básicos

Como parte del acuerdo, se implementará una señalización clara en tiendas de autoservicio para identificar los productos incluidos en el PACIC.

Esto permitirá a los consumidores ubicar fácilmente los artículos y verificar que se respete el precio establecido.

Conferencia matutina
El PACIC busca contener la inflación y estabilizar el precio de la canasta básica en México.

La medida busca dar mayor transparencia al programa y facilitar que las familias puedan armar su canasta semanal sin confusiones ni sobrecostos.

Coordinación entre gobierno y sector privado continuará

El acuerdo no se limita a una acción puntual. La presidenta destacó que se mantendrán mesas de trabajo permanentes entre autoridades y representantes del sector productivo, incluyendo agricultores, distribuidores y cadenas comerciales.

En el encuentro participaron funcionarios como Marcelo Ebrard, titular de Economía, y representantes de Hacienda y Agricultura, quienes colaboran en el seguimiento de precios y abastecimiento.

¿Qué incluye la canasta básica del PACIC en México?

La canasta básica contempla 24 productos esenciales que cubren necesidades alimentarias y de higiene.

Su composición busca garantizar una dieta equilibrada y el acceso a insumos indispensables para el hogar.

Con el sueldo mínimo actual, es imposible costear la canasta básica de una familia.
La canasta básica del PACIC incluye 24 productos esenciales para una familia.
  • Granos y leguminosas: frijol, arroz, harina de maíz y pasta
  • Proteínas: huevo, pollo, carne de res, carne de cerdo, atún y sardina
  • Lácteos y aceites: leche y aceite vegetal
  • Frutas y verduras: jitomate, cebolla, papa, limón, manzana, plátano, zanahoria y chile
  • Otros básicos: azúcar y pan de caja
  • Higiene personal: jabón de tocador y papel higiénico

Además, existen dos categorías de canasta: la alimentaria, enfocada en productos de consumo directo, y la no alimentaria, que incluye servicios y otros gastos del hogar.

Ambas son monitoreadas por autoridades para evitar incrementos excesivos.

El reforzamiento del PACIC se presenta como una de las principales apuestas del gobierno federal para contener el alza en precios y garantizar condiciones más estables para el consumo básico en México, en coordinación con el sector privado.

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