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Inflación en México está contenida, afirma Sheinbaum tras alza en precio de alimentos: “En 2017 estaba más alta”

La presidenta reiteró que su gobierno ha implementado diversas acciones y acuerdos para mitigar el aumento en precios

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Sheinbaum afirmó que su gobierno ha realizado diversas acciones contra la inflación. | Presidencia
Sheinbaum afirmó que su gobierno ha realizado diversas acciones contra la inflación. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la inflación en México “está contenida” y que incluso, “no está por encima” de lo que se ha registrado en los últimos 26 años, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó un aumento del 4.59% en el precio de diversos alimentos de la canasta básica durante marzo.

“No está por encima de otros años, lo que podemos ver es que en 2017 estaba más alta, que en 2022 estuvo más alta por la guerra en Ucrania y que ahora, aún con el incremento desmesurado en el precio de los combustibles por la situación en Medio Oriente, particularmente en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, de todas maneras la inflación está contenida, está dentro del rango histórico que hemos tenido en los últmios 26 años”, dijo en Palacio Nacional.

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