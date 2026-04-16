México

¿Tienes el cuello oscuro? La señal en tu piel que revela que tu cuerpo está resistiendo a la insulina

La acantosis nigricans es el término médico para describir este cambio, que suele confundirse con suciedad

Guardar
¿Tienes el cuello oscuro? La señal en tu piel que revela que tu cuerpo está resistiendo a la insulina (RS)
¿Tienes el cuello oscuro? La señal en tu piel que revela que tu cuerpo está resistiendo a la insulina (RS)

El oscurecimiento de la piel en el cuello puede ser una señal de que el cuerpo enfrenta dificultades para procesar el azúcar.

La acantosis nigricans es el término médico para describir este cambio, que suele confundirse con suciedad, aunque en realidad indica que la piel responde a niveles elevados de insulina. Según Mayo Clinic, este síntoma aparece cuando las células dejan de responder a la insulina y el páncreas aumenta la producción de esta hormona.

El color oscuro y la textura del cuello revelan resistencia a la insulina

Cuando la insulina se eleva en la sangre, la piel en zonas como el cuello, axilas, ingle y nudillos puede volverse más oscura, gruesa y con textura aterciopelada. La reproducción de células de la piel y el aumento de pigmento se deben a los efectos de la insulina sobre los queratinocitos y la melanina. Los tonos pueden variar entre café, gris y negro.

La acantosis nigricans suele presentarse en personas con obesidad o sobrepeso, pero también puede ser una manifestación temprana de prediabetes o diabetes tipo 2. Clínica Universidad de Navarra agrega que este síntoma puede anticipar el diagnóstico formal de estos padecimientos por varios años. Además, trastornos hormonales como el síndrome de ovario poliquístico o problemas de tiroides también pueden asociarse con este cambio en la piel.

suplemento natural, regulación de azúcar, fitonutrientes, salud diabética, extracto vegetal beneficioso, berberina y metabolismo - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El color oscuro y la textura del cuello revelan resistencia a la insulina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mancha en el cuello es reversible con un tratamiento adecuado

El oscurecimiento de la piel no desaparece con higiene ni con productos abrasivos. Tallar la zona puede empeorar la irritación. El tratamiento debe dirigirse a la causa raíz. Mayo Clinic recomienda mejorar el metabolismo mediante una dieta equilibrada y ejercicio regular para reducir los niveles de insulina. Consultar a un endocrinólogo o médico internista permite realizar estudios como el índice HOMA-IR, que mide la resistencia a la insulina.

En algunos casos, especialistas en dermatología pueden recetar cremas queratolíticas o tratamientos láser para mejorar la apariencia de la piel mientras se estabiliza la salud interna. Clínica Universidad de Navarra señala que la reversión de la mancha es posible cuando se ataca el problema metabólico de fondo.

La acantosis nigricans no representa un riesgo directo, pero es considerada una alerta temprana del metabolismo. Su presencia debe motivar la búsqueda de atención médica especializada para descartar complicaciones asociadas.

El orden de los alimentos puede influir en el control de la glucosa

El control de la insulina no solo depende del peso y la genética, sino también de los hábitos alimenticios. Elegir el orden de los alimentos durante las comidas puede marcar la diferencia. Comer primero alimentos ricos en fibra y al final los postres ayuda a evitar picos de glucosa, lo que a largo plazo puede reducir el riesgo de resistencia a la insulina y diabetes.

Esta estrategia consiste en iniciar la comida con vegetales o alimentos integrales, seguir con proteínas y grasas saludables y dejar los azúcares simples hasta el final. De acuerdo con publicaciones recientes en YouTube sobre diabetes y resistencia a la insulina, este cambio puede mejorar el perfil metabólico y proteger la salud a futuro.

suplemento natural, regulación de azúcar, fitonutrientes, salud diabética, extracto vegetal beneficioso, berberina y metabolismo - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El orden de los alimentos puede influir en el control de la glucosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios médicos recomendados y atención especializada

Quienes detectan oscurecimiento en el cuello y sospechan resistencia a la insulina pueden consultar a un médico para realizar estudios como glucosa en ayunas, hemoglobina glucosilada e índice HOMA-IR. El diagnóstico oportuno permite intervenir antes de que se desarrollen complicaciones metabólicas.

La información presentada es de carácter informativo. Para recibir diagnóstico y tratamiento, la recomendación es acudir con un profesional de la salud.

Temas Relacionados

Pielresistencia a la insulinaDiabatesobesidadmexico-noticias

Más Noticias

De Ayotzinapa a La Oficina, abuelo del actor y comediante Fernando Bonilla fue fundador de la Normal en Guerrero

El actor se ha manifestado con ideología política de izquierda, heredada de una historia familiar enfocada en las luchas sociales

De Ayotzinapa a La Oficina, abuelo del actor y comediante Fernando Bonilla fue fundador de la Normal en Guerrero

Mujeres con Bienestar 2026: ¿Cómo se distribuyen los pagos de abril y quiénes reciben primero el depósito?

Las beneficiarias pueden aprovechar servicios como seguro médico, descuentos en transporte público y asesoramiento en distintas áreas

Mujeres con Bienestar 2026: ¿Cómo se distribuyen los pagos de abril y quiénes reciben primero el depósito?

Esto cuestan las rentas en Zapopan: el alcalde defendió los precios de la zona más cara de Jalisco

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, afirma que no habrá controles de renta en el municipio y que los altos precios responden a la oferta y la demanda, pese a quejas ciudadanas sobre encarecimiento habitacional

Esto cuestan las rentas en Zapopan: el alcalde defendió los precios de la zona más cara de Jalisco

Tania Rincón, Andrea Legarreta y Galilea Montijo lloran al anunciar en ‘Hoy’ la muerte del padre de Mariano Sandoval

Familiares confirmaron que el padre del reconocido chef falleció la noche del 15 de abril

Tania Rincón, Andrea Legarreta y Galilea Montijo lloran al anunciar en ‘Hoy’ la muerte del padre de Mariano Sandoval

Cómo tomar licuado de frutas sin subir la glucosa, el truco saludable que lo cambia todo

Te decimos un ingrediente que resulta muy benéfico para la salud

Cómo tomar licuado de frutas sin subir la glucosa, el truco saludable que lo cambia todo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Evelyn Salgado se reúne con Sheinbaum y Harfuch en Palacio Nacional tras secuestro del alcalde de Taxco y su padre

Evelyn Salgado se reúne con Sheinbaum y Harfuch en Palacio Nacional tras secuestro del alcalde de Taxco y su padre

Amenaza de coche bomba provoca desalojo de trabajadores en los juzgados de la Fiscalía de Chihuahua

Eliminar a capos de la droga no termina con el problema del narcotráfico en México, asegura Christopher Landau

De acusar venganza a solicitar intervención: las cartas del ex vicealmirante Manuel Farías enviadas a Sheinbaum

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de abril: caen 2 en cateo de inmueble en Iztacalco: SSC asegura 594 dosis de droga

ENTRETENIMIENTO

Tania Rincón, Andrea Legarreta y Galilea Montijo lloran al anunciar en ‘Hoy’ la muerte del padre de Mariano Sandoval

Tania Rincón, Andrea Legarreta y Galilea Montijo lloran al anunciar en ‘Hoy’ la muerte del padre de Mariano Sandoval

El Bogueto descarta que el reconocimiento en San Lázaro sea por afiliación política: “Sin apoyar a ningún partido”

Muere el padre Mariano Sandoval, conductor de ‘Hoy’: “Papi, te convertiste en polvo de estrellas”

Zague sorprende al hablar de su relación actual con Paola Rojas y sobre cómo superan el pasado

Karely Ruiz revela si tuvo un romance con Andrés García: “Su esposa es súper buena onda”

DEPORTES

Antonio Mohamed celebra el regreso de Marcel Ruiz tras dura lesión y explica la ausencia de Alexis Vega ante LA Galaxy

Antonio Mohamed celebra el regreso de Marcel Ruiz tras dura lesión y explica la ausencia de Alexis Vega ante LA Galaxy

Efraín Juárez prioriza Europa antes de cumplir su sueño con la Selección Mexicana

Tigres jugará con suplentes vs Necaxa, así lo anunció Guido Pizarro

Necaxa vs Tigres, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 15 del Clausura 2026

¿Quieres ir al partido de México vs Ghana? Gobernador de Puebla promete regalar más de 30 boletos