¿Tienes el cuello oscuro? La señal en tu piel que revela que tu cuerpo está resistiendo a la insulina (RS)

El oscurecimiento de la piel en el cuello puede ser una señal de que el cuerpo enfrenta dificultades para procesar el azúcar.

La acantosis nigricans es el término médico para describir este cambio, que suele confundirse con suciedad, aunque en realidad indica que la piel responde a niveles elevados de insulina. Según Mayo Clinic, este síntoma aparece cuando las células dejan de responder a la insulina y el páncreas aumenta la producción de esta hormona.

El color oscuro y la textura del cuello revelan resistencia a la insulina

Cuando la insulina se eleva en la sangre, la piel en zonas como el cuello, axilas, ingle y nudillos puede volverse más oscura, gruesa y con textura aterciopelada. La reproducción de células de la piel y el aumento de pigmento se deben a los efectos de la insulina sobre los queratinocitos y la melanina. Los tonos pueden variar entre café, gris y negro.

La acantosis nigricans suele presentarse en personas con obesidad o sobrepeso, pero también puede ser una manifestación temprana de prediabetes o diabetes tipo 2. Clínica Universidad de Navarra agrega que este síntoma puede anticipar el diagnóstico formal de estos padecimientos por varios años. Además, trastornos hormonales como el síndrome de ovario poliquístico o problemas de tiroides también pueden asociarse con este cambio en la piel.

El color oscuro y la textura del cuello revelan resistencia a la insulina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mancha en el cuello es reversible con un tratamiento adecuado

El oscurecimiento de la piel no desaparece con higiene ni con productos abrasivos. Tallar la zona puede empeorar la irritación. El tratamiento debe dirigirse a la causa raíz. Mayo Clinic recomienda mejorar el metabolismo mediante una dieta equilibrada y ejercicio regular para reducir los niveles de insulina. Consultar a un endocrinólogo o médico internista permite realizar estudios como el índice HOMA-IR, que mide la resistencia a la insulina.

En algunos casos, especialistas en dermatología pueden recetar cremas queratolíticas o tratamientos láser para mejorar la apariencia de la piel mientras se estabiliza la salud interna. Clínica Universidad de Navarra señala que la reversión de la mancha es posible cuando se ataca el problema metabólico de fondo.

La acantosis nigricans no representa un riesgo directo, pero es considerada una alerta temprana del metabolismo. Su presencia debe motivar la búsqueda de atención médica especializada para descartar complicaciones asociadas.

El orden de los alimentos puede influir en el control de la glucosa

El control de la insulina no solo depende del peso y la genética, sino también de los hábitos alimenticios. Elegir el orden de los alimentos durante las comidas puede marcar la diferencia. Comer primero alimentos ricos en fibra y al final los postres ayuda a evitar picos de glucosa, lo que a largo plazo puede reducir el riesgo de resistencia a la insulina y diabetes.

Esta estrategia consiste en iniciar la comida con vegetales o alimentos integrales, seguir con proteínas y grasas saludables y dejar los azúcares simples hasta el final. De acuerdo con publicaciones recientes en YouTube sobre diabetes y resistencia a la insulina, este cambio puede mejorar el perfil metabólico y proteger la salud a futuro.

El orden de los alimentos puede influir en el control de la glucosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios médicos recomendados y atención especializada

Quienes detectan oscurecimiento en el cuello y sospechan resistencia a la insulina pueden consultar a un médico para realizar estudios como glucosa en ayunas, hemoglobina glucosilada e índice HOMA-IR. El diagnóstico oportuno permite intervenir antes de que se desarrollen complicaciones metabólicas.

La información presentada es de carácter informativo. Para recibir diagnóstico y tratamiento, la recomendación es acudir con un profesional de la salud.