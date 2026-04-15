Adolescente logró trepar barda y escapar de centro de reclusión de Culiacán

crédito Imagen Ilustrativa Infobae Colombia

Un adolescente internado en el Centro de Internamiento para Adolescentes de Culiacán es recapturado este martes 14 de abril de 2026 después de saltar una de las bardas perimetrales e intentar huir hacia la carretera Culiacán-Navolato, según informa la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE). El operativo se activa tras detectar la fuga y permite la aprehensión inmediata del menor fuera de las instalaciones.

Unidades de la Policía Estatal y personal del Ejército Mexicano acuden al lugar para reforzar la vigilancia y asegurar el perímetro, ubicado cerca de las vías del ferrocarril. La presencia de estas corporaciones permanece luego del incidente mientras se revisan los protocolos internos del centro.

La SSPE precisa que el adolescente fue valorado por personal médico tras la captura. Se encuentra en buen estado de salud y bajo resguardo de las autoridades.

De acuerdo con la información de la dependencia estatal, un despliegue operativo exterior permanente permitió su captura inmediata, luego de que lograra escalar la barda del inmueble.

El centro e internamiento para adolescentes que se encuentra cerca del aeropuerto en Culiacán, Sinaloa Foto: Maps

El incidente se suma a los procedimientos de seguridad implementados en centros para adolescentes en conflicto con la ley en Sinaloa, donde el despliegue preventivo y la coordinación interinstitucional han sido fundamentales para evitar evasiones exitosas.

Un adolescente fugado del Centro de Internamiento para Adolescentes de Culiacán fue recapturado tras saltar la barda este martes 14 de abril de 2026.

Personal de la Policía Estatal y el Ejército Mexicano reforzó la vigilancia en la zona tras el intento de fuga.

El menor fue valorado por médicos y está en buen estado de salud bajo resguardo de la autoridad.

Escapó otro joven previamente

El pasado 10 de marzo, los propios padres del joven Kevin Gabriel “N”, el cual se fugó días antes del Centro de Internamiento para Adolescentes, donde permanecía recluido desde hace dos años por un delito federal de portación de armas de fuego, lo entregaron a las autoridades para que continue su proceso de readaptación

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que después de una gestión directa del director de dicho centro con los familiares del interno evadido, en un acto de alta responsabilidad y valor cívico, fue presentado ante las autoridades.

En un breve comunicado solo se informó que este joven, que tiene actualmente 19 años de edad, el pasado sábado se fugó del centro, por lo que se puso en marcha un operativo de búsqueda, hasta que este día, sus padres lo entregaron a las autoridades para que continue su proceso de readaptación

Sobre este caso del joven que cuenta con 19 años de edad, con dos años recluido en el Centro de Internamiento para Adolescentes, por el delito de portación de arma de fuego, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de las redes sociales reveló que este logró huir de este centro, sin dar mayores detalles de cómo logró salir.

Más de 6 mil niños, adolescente y jóvenes en reclusión en México

Según el más reciente informe Estadística de Población Nacional de Adolescentes con medidas cautelares, de sanción privativas y no privativas de la libertad y suspensión condicional del proceso, del gobierno federal, hay 6 mil 197 personas forman parte del sistema integral de justicia para adolescentes en México, que se encuentran privadas de la libertad en alguno de los 45 centros de internamiento que existen en nuestro país. Sus edades oscilan entre los 14 y los 25 años.

Dicho sistema reconoce las importantes diferencias que existen entre las personas adultas y las personas adolescentes en la comisión de conductas penadas. Si bien el sistema penitenciario y el sistema integral de justicia comparten algunas características, en esencia son totalmente diferentes. Por ello, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes se integra bajo los principios del interés superior de la infancia, la autonomía progresiva y la protección integral.

No obstante, se han podido documentar importantes barreras que afectan el ejercicio de los derechos de las personas adolescentes en el sistema integral de justicia, especialmente de aquellas que se encuentran privadas de la libertad. La carencia de espacios dignos y seguros para su estancia, la inexistencia de actividades que tomen en consideración derechos como el libre desarrollo de la personalidad, así como la falta de coordinación entre los actores corresponsables son algunos de los principales obstáculos detectados en el trabajo diario del proyecto Documenta.