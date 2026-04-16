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Precio del dólar hoy en México: peso mexicano pierde valor en la apertura del jueves 16 de abril de 2026

Pese al repunte diario, el billete verde acumula una pérdida semanal del 0,51%

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Mano con billetes de dólares
Conoce cómo se cotiza el dólar en México este jueves 16 de abril del 2026. (Andina)

Este jueves 16 de abril de 2026, el tipo de cambio USD/MXN muestra un comportamiento alineado con la tendencia global del dólar estadounidense, el cual se ve respaldado por un entorno de cautela entre los inversionistas ante avances aún limitados en las negociaciones de paz en Medio Oriente.

De acuerdo con el reporte matutino de Grupo Financiero Monex, durante la sesión overnight el tipo de cambio osciló entre un mínimo de 17.22 y un máximo de 17.29 pesos en el mercado spot. Ya en la apertura de la sesión americana, el peso mexicano opera con presión y se posiciona como la sexta moneda emergente con mayores pérdidas frente al billete verde.

En este contexto, el activo estadounidense se cotiza al inicio de la jornada en un promedio de 17,28 pesos mexicanos, lo que representa un incremento de 0,13% respecto a los 17,25 pesos registrados en la sesión previa, según datos de Dow Jones.

A pesar de este ligero repunte diario, en una perspectiva más amplia la divisa extranjera acumula una caída de 0,51% en la última semana y mantiene un descenso anual de 11,28%, reflejando una tendencia general de debilitamiento frente al peso mexicano.

En cuanto al comportamiento reciente, la variación observada rompe con la racha de estabilidad registrada en las dos jornadas anteriores. No obstante, la volatilidad actual se mantiene considerablemente por debajo de los niveles observados en el último año, lo que sugiere un entorno de menor fluctuación en el corto plazo.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MXN

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional.

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

Dinero billetes monedas efectivo peso mexicano pesos
El peso mexicano es una de las monedas más cotizadas del mercado. (cuartoscuro)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

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