Embajador de Cuba en México agradece mensaje de López Obrador ante situación en la isla

Foto: (SRE)

El embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, agradeció públicamente el respaldo expresado por el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hacia el pueblo cubano, luego de que el exmandatario manifestara su preocupación por la situación que enfrenta la isla y llamara a la solidaridad internacional.

El pronunciamiento de López Obrador fue difundido la noche de este 14 de marzo de 2026 a través de su cuenta en la red social X, donde aseguró que, pese a encontrarse retirado de la vida pública, no puede permanecer indiferente ante la situación del país caribeño.

“Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”, escribió el exmandatario mexicano, al expresar su preocupación por las condiciones que enfrenta la población cubana.

En su mensaje, López Obrador también se dirigió a quienes consideran que la crisis en la isla es un asunto ajeno a otros países. Para ello citó una frase del expresidente mexicano Lázaro Cárdenas.

El ex presidente de México hizo un llamado a la solidaridad con el pueblo cubano. Foto: (Captura de Pantalla)

“No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra”, recordó López Obrador al retomar las palabras del general Cárdenas, con el objetivo de subrayar la importancia de la solidaridad internacional.

A partir de este contexto, el exmandatario invitó a la ciudadanía a realizar donativos en apoyo a la población cubana. De acuerdo con su publicación, las aportaciones pueden realizarse a una cuenta bancaria de Banorte, registrada a nombre de la asociación civil Humanidad con América Latina.

Según explicó, la cuenta fue abierta por ciudadanos, escritores y periodistas con el objetivo de reunir recursos que permitan adquirir alimentos, medicamentos, petróleo y gasolina para apoyar a la población de la isla. En su mensaje, López Obrador invitó a que “cada quien aporte lo que pueda”, como una forma de solidaridad con el pueblo cubano.

Tras la publicación del expresidente, el embajador cubano en México respondió directamente en la misma plataforma para agradecer el gesto y reconocer el respaldo proveniente de la sociedad mexicana.

El embajador de Cuba en México agradeció el acompañamiento de México. Foto: (Captura de Pantalla)

“Gracias Presidente. El pueblo cubano que lo admira, se siente acompañado por los hermanos y hermanas mexicanos que han confirmado que son dignos y justos frente al crimen que Estados Unidos comete contra Cuba. Gracias a ustedes y mucha gente en el mundo #CubaNoEstáSola”, escribió el diplomático.

En su mensaje, Martínez Enríquez destacó el valor del acompañamiento internacional y particularmente el apoyo proveniente de México, país con el que Cuba mantiene una relación histórica de cooperación y cercanía política y cultural.

El embajador también reiteró que el pueblo cubano reconoce las muestras de solidaridad que han surgido desde distintos sectores de la sociedad mexicana y de otras partes del mundo, especialmente en momentos en los que la isla enfrenta dificultades económicas y sociales.

La respuesta del diplomático cubano generó diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la situación en la isla y el papel de la comunidad internacional en el apoyo a su población.

El intercambio de mensajes entre López Obrador y el embajador cubano se suma a una larga tradición de vínculos políticos y diplomáticos entre México y Cuba, caracterizada por episodios de cooperación y respaldo mutuo en distintos momentos de la historia reciente de América Latina.