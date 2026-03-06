México

Martha Higareda se reencuentra con Poncho Herrera tras más de dos décadas de trabar juntos en “Amarte Duele”

Aunque no dieron detalles del momento, la fotografía juntos ha hecho a muchos soñar con verlos colaborando de nuevo en la pantalla

Martha Higareda y Alfonso Herrera
Martha Higareda y Alfonso Herrera se reencuentran tras dos décadas de Amarte Duele y revolucionan las redes sociales. (Instagram: @ponchohd)

Martha Higareda y Alfonso Herrera acapararon la atención de los internautas al compartir una fotografía juntos tras más de dos décadas de trabajar juntos en Amarte Duele.

A través de sus redes sociales, el actor compartió su foto junto a su colega y colocó en la descripción: “¡RENATAAAAAAAAAAAAAA!“, comentario que hace referencia a la película mexicana.

Cabe recordar que el grito corresponde a Ulises (Luis Fernando Peña), quien lo realiza al final de la historia que se ha colocado como una de las favoritas del público nacional.

“Estos meses han sido de muchos reencuentros. Qué gusto verte querida Martha Higareda”, agregó.

El actor Alfonso Herrera publica
El actor Alfonso Herrera publica una foto con Martha Higareda acompañada de la frase ‘¡RENATAAAAAAA!’ en referencia a la emblemática escena de Amarte Duele. (Captura de pantalla)

Reacción en redes al reencuentro de Martha Higareda y Alfonso Herrera

Pese a que el actor no reveló detalles sobre su reencuentro, los seguidores de ambos se hicieron presentes y exigieron la segunda parte del filme.

Hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación son: “¿Me estás diciendo que vea ‘Amarte Duele’ otra vez?“, ”No me lo van a creer", “Francisco y Renata”, entre otros.

Cabe mencionar que la imagen también generó una ola de especulaciones sobre un posible proyecto juntos o un simple encuentro de colegas.

Fans de Amarte Duele reaccionan
Fans de Amarte Duele reaccionan en redes y piden una segunda parte tras el encuentro de sus protagonistas originales.

Así fue el reencuentro entre el elenco de Amarte Duele

En 2020 gran parte del elenco de Amarte Duele se reunió a través de una videollamada organizada por el canal de televisión Golden Premier.

En la llamada se pudo observar la participación de Martha Higareda, quien protagonizó a Renata; Ximena Sariñana, Zaide Silvia, Luis Fernando Peña, quien dio vida a Ulises; Alfonso Herrera, y Armando Hernández.

Durante ese encuentro entre excompañeros, la actriz de películas como “No manches Frida” y “Todos caen” confesó que una de las escenas más difíciles de hacer fue en la que tuvo gran acercamiento con Luis Fernando Peña.

“En esa época yo ni siquiera me había quitado la blusa con un novio”, recordó.

Martha Higareda revela las dificultades
Martha Higareda revela las dificultades que enfrentó al grabar escenas emblemáticas junto a Luis Fernando Peña durante el rodaje de Amarte Duele. (Captura YouTube: Videocine)

El impacto de Amarte Duele en el cine mexicano y sus protagonistas

  • La película Amarte Duele, dirigida por Fernando Sariñana, narra un romance imposible entre Renata, joven de clase alta, y Ulises, de origen humilde, en la Ciudad de México a principios de los 2000.
  • La historia se inspira en Romeo y Julieta y muestra cómo el entorno de Renata, incluido Francisco, intenta impedir la relación, que finaliza con la muerte de uno de los protagonistas.
  • El filme significó el debut cinematográfico de Alfonso Herrera y Martha Higareda, quienes tenían 19 años durante el rodaje; antes, ambos habían trabajado únicamente en televisión.
  • Con el paso del tiempo, ambos actores diversificaron sus trayectorias, incursionando en el doblaje; ella además participa en podcasts.
  • Alfonso Herrera protagonizará la serie La Casa de los Espíritus, basada en la novela de Isabel Allende.
  • Martha Higareda se dedica actualmente a la crianza de sus gemelas, nacidas en noviembre, y previamente estrenó la película Follow.

