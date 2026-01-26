Martha Higareda tuvo pesadilla previo al nacimiento de sus gemelas donde se despedía de su esposo: “Bautízalas”

Martha Higareda revela que un sueño premonitorio la preparó para enfrentar complicaciones en su embarazo de alto riesgo (IG: @marthahigareda)

Días después de dar a luz a sus gemelas, Martha Higareda compartió detalles de una experiencia que marcó su perspectiva sobre la vida. La actriz describió cómo, semanas antes del parto, tuvo un sueño tan realista e inquietante que lo interpretó como una advertencia relacionada con los complicados momentos que viviría poco después del nacimiento de sus hijas.

El relato, difundido por Higareda en el podcast De todo un mucho, revela no solo la dimensión personal y espiritual de la vivencia, sino también los riesgos asociados al embarazo de alto riesgo y la atención médica inadecuada que, según relató, recibió en Estados Unidos.

Durante aquel episodio, Higareda narró que sintió una ligereza extrema, como si flotara por encima de su propio cuerpo. Mientras tanto, escuchó voces inquietantes que, en sus palabras, le decían: “Aquí ya te vas a quedar, ya te vas a morir”.

En ese momento, visualizó dos trayectorias posibles. Por un lado, observó a su esposo, Lewis Howes, criando solo a sus hijas; por otro, vio a su madre devastada y presenció una escena de funeral, el cual representaba para ella el “efecto dominó” que tendría su desaparición en la familia.

Un inquietante sueño de despedida

Previamente, tres semanas antes del nacimiento, Higareda había soñado que ingresaba al hospital en una camilla, en un estado grave cuyo motivo no lograba entender. En esa visión, pidió a Howes: “Por favor, cuida a las bebés. Por favor, bautízalas. Por favor, que crezcan bien. Por favor”.

“Como tres semanas antes de que nacieran las bebés, soñé que yo estaba entrando a un hospital como de estas escenas de película que yo iba en una camilla. Y que veía a Lewis hacia arriba y que yo estaba grave de algo, pero no sabía de qué”

La actriz describió aquel sueño como una despedida directa a su esposo y confesó que tuvo un profundo temor por su vida.

“Como que yo me estaba despidiendo de Lewis en ese sueño”, relató.

Las gemelas, nacidas el 18 de noviembre de 2025, son fruto del matrimonio de Higareda con Lewis Howes, con quien contrajo nupcias en febrero de 2024. El embarazo fue catalogado como de alto riesgo, lo que aumentó la tensión en torno al nacimiento y el periodo posterior.

La preeclampsia que la puso en riesgo de paro cardíaco

La situación se agravó cuando la actriz comenzó a experimentar síntomas intensos que asumió eran parte del posparto, pero que en realidad correspondían a una condición médica seria. Higareda explicó:

“Empecé a ver borroso, empecé a ver chispas, estaba hinchada, todavía estoy hinchada, estaba hinchada de una manera como nunca en la vida, o sea, parecía que tenía los pies y las piernas de elefante, y unos dolores de cabeza horrendísimos en la parte de la nuca, y muchísimo calor, estaba yo hirviendo”.

Frente a estos síntomas, relató que la atención recibida en Estados Unidos no cumplió con lo esperado. Según su versión:

“Voy con la doctora, le cuento todos mis síntomas y de repente la doctora nada más se me queda viendo y me dice: ‘Bueno, te voy a medir la presión.’ Me mide la presión y ve que la tengo alta. Y la señora, yo no sé por qué motivo, me dice: ‘Vete a casa y duérmete.’ Todos son los síntomas de un cuadro de preeclampsia, pero yo no sabía y la doctora, perdón que lo diga, pero no hizo su trabajo”.

Finalmente, se le diagnosticó preeclampsia, una condición que puede poner en peligro la vida de la madre y requiere atención urgente. Un cardiólogo le informó a Higareda: “Estuviste así de un paro cardíaco. Mi corazón aguantó, ¿me explico?”.