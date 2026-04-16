México

Luisa María Alcalde contradice a la presidenta Sheinbaum sobre posible renuncia de Citlalli Hernández: “Sí le comenté”, asegura

La razón principal de este cambio repentino es por lo procesos internos del partido político

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Luisa María Alcalde y Citlalli Hernández
Luisa María Alcalde y Citlalli Hernández durante conferencia de prensa de Morena. (Agencia de Gobierno)

La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde señaló que la decisión de Citlalli Hernández de dejar su cargo como líder de la Secretaría de las Mujeres ya había sido comunicada con anterioridad a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum.

“En algún momento, yo había compartido con la presidenta, de que era importante invitar a Citla, ya le habíamos echado el ojo desde hace tiempo. Ella vivió tres procesos, entonces creíamos que en este momento iba fortalecer a Morena. En alguna oportunidad que se tuvo pues sí le comenté que traíamos en mente esa posibilidad”, declaró la funcionara.

La razón principal de este cambio repentino es por lo procesos internos del partido político que darán comienzo en las próximas semanas.

Citlalli Hernández deja Secretaría de las Mujeres para integrarse a Morena

La jefa de Estado informó en la mañanera del pueblo de este 16 de abril, que Citlalli Hernández presentó su renuncia como titular de la Secretaría de las Mujeres, cargo que ocupó por poco más de un año. Explicó que la decisión fue comunicada personalmente durante una reunión en Palacio Nacional, donde la funcionaria entregó su dimisión.

“Ayer cuando me vino a ver, me dijeron: “La quiere ver Citlalli”. Dije: “adelante, Citla”. Me dijo: “Quiero entregarle mi renuncia”, casi me voy de espaldas", narró en su conferencia matutina la mandataria mexicana.

De acuerdo con lo expuesto, la salida responde a su intención de integrarse nuevamente a Morena, tras recibir una invitación de la dirigente nacional Luisa María Alcalde para colaborar en la coordinación de alianzas rumbo a las elecciones de 2027. Claudia Sheinbaum indicó que se prevé que la funcionaria asuma nuevas responsabilidades dentro del partido.

Por otro lado, reconoció el su desempeño durante su gestión, destacando su trabajo con colectivos, la atención a víctimas y la implementación de programas en favor de las mujeres. Adelantó que la renuncia será efectiva de manera inmediata y que próximamente se dará a conocer a la persona que ocupará el cargo, subrayando que será de la comunidad femenina.

Citlalli Hernández
Citlalli Hernández durante la conferencia de prensa de Morena. (Agencia de Gobierno)

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