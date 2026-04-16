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Cámara de Diputados recibirá a aspirantes para consejeros del INE el próximo 20 de abril

El diputado Ricardo Monreal Ávila remarcó que el proceso se llevará en total transparencia

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Un montaje muestra el logo del INE y una gráfica de una mesa de reuniones con figuras humanas, junto a una foto de Ricardo Monreal hablando en un micrófono
Ricardo Monreal informó la próxima recepción de las quintetas de aspirantes a consejeros del INE, fijada para el 20 de abril.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados recibirá el lunes 20 de abril las tres quintetas de aspirantes a ocupar las consejerías vacantes en el Consejo General del INE, informó el diputado Ricardo Monreal Ávila. El martes siguiente, el Pleno de la Cámara discutirá la integración de estos órganos electorales.

Según declaraciones de Monreal Ávila en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el Comité Técnico de Evaluación debe entregar a la Jucopo, a más tardar ese mismo día, las listas definitivas de aspirantes seleccionados.

Cada quinteta será sometida a consideración y votación del Pleno, conforme al proceso establecido.

El presidente de la Jucopo precisó que, en caso de no alcanzarse la mayoría calificada necesaria para designar a las y los consejeros por quinteta, la legislación obliga a recurrir a insaculación (sorteo) para definir los nombramientos.

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Además, subrayó la transparencia del procedimiento: “Cuando nos llegue a nosotros se subirá a la Gaceta Parlamentaria y nosotros lo único que vamos a hacer es turnarla al Pleno para que se vote”.

INE procura inclusión en proceso de elección

Cien aspirantes continúan en el proceso para integrar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), tras aprobar la evaluación de idoneidad organizada por el Comité Técnico de Evaluación. El listado incluye 50 mujeres y 50 hombres, mantiene el criterio de paridad de género y surge de un universo original de 328 personas evaluadas por examen escrito, de las cuales 164 obtuvieron calificación aprobatoria.

El filtro consideró currículum vitae (40%), exposición de motivos (30%) y ensayo (30%), mecanismo que busca renovar parcialmente el órgano encargado de organizar elecciones nacionales. Catorce aspirantes se identificaron como integrantes de grupos en situación de vulnerabilidad, factor incorporado como criterio de inclusión.

Entre quienes continúan en el proceso, figuran candidatos con vínculos políticos o ideológicos con Morena y la Cuarta Transformación (4T), tema que alimenta dudas en la oposición sobre la imparcialidad de la renovación.

Próximamente, en la Cámara de Diputados se evaluarán competencias técnicas, independencia y conocimiento en materia electoral. Tras esta evaluación, se formarán tres quintetas (listas de cinco personas) de las cuales saldrán los nuevos consejeros del INE. Por disposición del tribunal, cada quinteta debe incluir a al menos una persona de grupo vulnerable.

Proceso contempla más temas de agenda

Respecto a la actividad legislativa de las próximas semanas, Monreal Ávila adelantó que el orden del día incluye la reforma constitucional al artículo 73 sobre feminicidios, proyectos pendientes en materia de migración y corrupción, y una iniciativa en aduanas. Calculó cerca de diez nuevos ordenamientos jurídicos en la agenda inmediata.

En materia electoral, aclaró que el periodo de sesiones concluye en abril, pero existe plazo hasta mayo para modificaciones legales de fondo. Consultado sobre un eventual periodo extraordinario, descartó que por ahora esté previsto: “No creo, hasta ahora les puedo decir que no está planeado un periodo extraordinario, pero las circunstancias siempre cambian”.

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