Máynez solicita acciones al gobierno federal por posible aumento al precio de la tortilla

Jorge Álvarez Máynez exigió respuesta formal sobre las acciones del gobierno federal ante un posible aumento en el precio de las tortillas. (Foto: X/@AlvarezMaynez)

Ante la especulación de un posible aumento en el precio de la tortilla el cual podría alcanzar entre los 30 y 32 pesos por kilo, Jorge Álvarez Máynez, dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), aseguró que su partido dirigió un escrito a la presidenta Claudia Sheinbaum y a distintas dependencias ante la decisión que podría afectar a miles mexicanos:

“Este golpe impactaría directamente la economía de las familias mexicanas, especialmente de las de menores ingresos, al tratarse de un alimento básico y central en la dieta nacional”.

Obligación del Gobierno Federal proteger el precio

Reiteró que es obligación del Estado proteger “el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”, situación que orilla a no tratar el precio de la tortilla como un comportamiento más del mercado.

El emecista compartió cinco acciones que exigen al gobierno federal:

Un análisis integral del comportamiento de los precios del maíz y la tortilla; Acciones de vigilancia y monitoreo por parte de Economía y PROFECO; Fortalecimiento de la producción nacional de maíz a través de SADER; La instalación de una mesa de diálogo urgente con la industria; La evaluación de apoyos o subsidios focalizados para pequeños y medianos productores, con el fin de evitar aumentos arbitrarios que lesionen la economía popular.

Máynez sobre el precio de la tortilla.

Proyectan alza de 2 a 4 pesos por kilo

El pasado 14 de abril, el Consejo Nacional de la Tortilla dio a conocer que el precio de este producto podría incrementarse entre 2 y 4 pesos a nivel nacional, el presidente de la asociación, Homero López, aseguró que hace algunos meses se levantaron de la mesa de negociaciones con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Tras este anuncio, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) negaron que hubiese un aumento en el costo del maíz que justifique el aumento del producto básico:

“El Gobierno de México hace un llamado enérgico a evitar incrementos injustificados en el precio de la tortilla en perjuicio de la población, al considerar que se trata de uno de los alimentos fundamentales en la dieta nacional”.

Detalló que el compromiso principal de las asociaciones nacionales de la industria de la masa y la tortilla, junto a las grandes empresas harineras, consiste en sostener precios estables y procurar disminuciones graduales según la evolución del mercado.

Ricardo Vasquez works at a tortilla business following March’s inflation surge driven by rising food and energy prices, in Ciudad Juarez, Mexico, April 15, 2026. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

La adhesión de estos actores al Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla representa una acción coordinada para garantizar que las variaciones en los costos sigan criterios de estabilidad y responsabilidad sectorial.

La Cámara Nacional del Maíz Industrializado (CANAMI) y la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT) aseguraron que no hay fundamento técnico ni económico para aumentar el precio, al tiempo que reafirmaron su compromiso con una producción y distribución eficientes que contribuyan a la estabilidad del costo.