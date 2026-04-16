México

Galilea Montijo, envuelta en la polémica tras difusión de supuestos audios donde se dice “asqueada de México”

La conductora de ‘Hoy’, quien recientemente ha sido blanco de noticias falsas hechas con inteligencia artificial, vuelve a ser tema de conversación digital

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Galilea Montijo, conductora de Hoy.
Hasta el momento, Galilea Montijo no se ha pronunciado sobre los supuestos audios en los que se expresa negativamente de México. (Instagram)

Galilea Montijo enfrenta una nueva polémica tras la difusión de un audio que circula en redes sociales y que le es atribuido. En el material, la conductora supuestamente expresa su inconformidad con México, lo que detonó una intensa reacción entre usuarios.

El contenido, difundido por el periodista Jorge Carbajal, centró la atención pública en la presentadora.

Audios desatan críticas contra Montijo

El youtuber Michelle Rubalcava elevó la controversia al asegurar que, de ser auténtica, la grabación compromete la imagen pública de la conductora de Hoy. Según explicó, en el audio se escucha una voz que coincide con la de Montijo y que lanza críticas hacia el país.

La transcripción del fragmento que circula en plataformas digitales señala:

“Ya en agosto termina mi contrato y estoy asqueada de México. Qué triste decir lo que te estoy diciendo, y te lo digo con los ojos llenos de agüita, porque sí me ha tratado muy mal. Tengo muchas ganas de irme, de respirar y de… ay, qué te digo”.
El vestido que lució Galilea Montijo en el estreno de La Casa de los Famosos México 3. (Instagram: iann_dey)
Galilea Montijo podría declinar conducir La Casa de los Famosos para mudarse a EEUU. (Instagram: iann_dey)

Jorge Carbajal subrayó la autenticidad del material: “De una vez se los digo, no es inteligencia artificial”. Por su parte, Rubalcava insistió en que el comentario resulta contradictorio con la historia de éxito de la presentadora.

“Lo que es ser malagradecido. Perdón, Gali, ¿pero cómo dices que México te ha tratado mal? ¡Tú eres una historia de éxito, Galilea! Eres una mujer que viene de tan abajo y ha llegado tan alto. Eso te lo ha dado este país y la gente de este país”.
Jorge Carbajal
El material fue difundido por el periodista Jorge Carbajal. (Foto: Instagram)

Reacciones en redes sociales

La controversia escaló en redes sociales, donde usuarios reaccionaron con críticas y dudas sobre la autenticidad del audio. Algunos comentarios señalaron la posibilidad de manipulación digital, en referencia a casos recientes de desinformación con inteligencia artificial.

En paralelo, Rubalcava recordó que la conductora habría explorado oportunidades fuera de México en años recientes. “Hace como dos años Galilea ya iba a terminar su contrato en Televisa y andaba buscando con Danna Vázquez… ‘Gali, vámonos a Miami, te consigo un contratazo en Telemundo’”, relató. Según su versión, existía la intención de firmar un acuerdo millonario en Estados Unidos.

Hasta el momento, Televisa y la propia conductora no han emitido una postura oficial sobre el audio. La falta de confirmación mantiene el tema en el terreno de la especulación.

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