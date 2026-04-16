México

Fiscalía del Edomex investiga sacrificio de 10 mil perros tras declaraciones de senadora de Morena

La muerte de los animales habría ocurrido cuando Mariela Gutiérrez Escalante se desempeñaba como presidenta municipal de Tecámac

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Las declaraciones de la senadora serán investigadas por las autoridades del Edomex. Crédito: Facebook - Mariela Gutiérrez
Las declaraciones de la senadora serán investigadas por las autoridades del Edomex. Crédito: Facebook - Mariela Gutiérrez

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación luego de que la senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, reconoció públicamente el sacrificio de alrededor de 10 mil perros durante su gestión como alcaldesa de Tecámac.

El caso se viralizó tras la difusión de las declaraciones, emitidas este miércoles 15 de abril durante una conferencia del Senado de la República.

La autoridad estatal informó que la investigación de oficio inició con base en el material difundido donde se realizaron manifestaciones sobre presuntos actos de maltrato animal en agravio de caninos en el municipio de Tecámac.

La indagatoria de la FGJEM se realiza conforme a lo dispuesto en el artículo 235 Bis del Código Penal del Estado de México, que sanciona causar la muerte a cualquier animal que no constituya plaga.

Esta sería la sentencia en caso de incurrir en delitos

La Fiscalía Edomex detalló que la posible conducta podría agravarse por la intervención de servidores públicos encargados del manejo de animales, según lo previsto en el artículo 235 Ter del mismo código.

En caso de comprobarse estos hechos, los responsables podrían alcanzar una pena de hasta 6 años de prisión.

Mariela Gutiérrez Escalante, senadora de Morena y exalcaldesa de Tecámac, ha sido una figura clave en la política del Estado de México.
Mariela Gutiérrez Escalante, senadora de Morena y exalcaldesa de Tecámac, ha sido una figura clave en la política del Estado de México.

La dependencia indicó que el objetivo de la investigación es determinar las responsabilidades que correspondan, luego de que colectivos y activistas exigieron una revisión exhaustiva del caso y la sanción a las personas implicadas.

El proceso se mantiene abierto mientras se recaba más información sobre la actuación de los servidores públicos y el destino final de los caninos sacrificados.

Esto dijo Mariela Gutiérrez en conferencia del Senado

Durante una conferencia en el Senado, Mariela Gutiérrez Escalante, senadora de Morena y exalcaldesa de Tecámac, reconoció que durante su administración municipal de 2019 a 2024 se realizó el sacrificio de más de 10 mil perros.

La senadora justificó estas acciones bajo la aplicación de protocolos legales y aseguró que muchos de los animales presentaban enfermedades incurables o habían atacado a personas, lo que llevó a la decisión de aplicar la eutanasia.

Gutiérrez Escalante sostuvo que “todo fue conforme a las normas oficiales mexicanas”, y afirmó que existen expedientes y evidencia documental de los casos atendidos por el Centro de Bienestar Animal.

Su trayectoria pasó de la administración municipal al Senado, donde actualmente representa a Morena.

Explicó que algunos de los perros considerados agresivos causaron lesiones graves a ciudadanos y que otros presentaban condiciones de salud críticas.

También señaló que habitantes de Tecámac solicitaron intervención de las autoridades en situaciones de riesgo.

La senadora argumentó que la sobrepoblación de animales callejeros no es un problema exclusivo de Tecámac, sino un fenómeno nacional que requiere atención estructural.

Las declaraciones de la senadora provocaron reacciones inmediatas entre organizaciones defensoras de animales y usuarios en redes sociales, quienes exigieron esclarecer los hechos y sancionar cualquier irregularidad.

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