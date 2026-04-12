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Tren Suburbano - AIFA concluye obras: así luce la ampliación del servicio a días de su apertura

El ramal Lechería - AIFA está próximo a inaugurarse una vez que superen las pruebas técnicas y obtengan la certificación de los equipos

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Así luce el Tren Suburbano a días de su apertura (X/ @andreslajous)
Así luce el Tren Suburbano a días de su apertura (X/ @andreslajous)

Una de las obras de movilidad emblemáticas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue el Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), las obras iniciaron en septiembre de 2021. A casi 5 años desde el inicio del proyecto, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, informó que el servicio está próximo a realizarse.

Este domingo 12 de abril, Andrés Lajous Loaeza, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, publicó en sus redes sociales un video en el que mostró los más recientes avances del Tren Suburbano - AIFA, en donde se puede apreciar que la fase de obra civil concluyó, y ahora están en los últimos detalles de pruebas para su apertura.

Junto con personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Tren Suburbano y de la Defensa Nacional realizaron un recorrido a las instalaciones para corroborar el correcto funcionamiento de los equipos a días de su apertura.

El servicio del Tren Suburbano - AIFA concluyó la fase de obras y está en proceso de pruebas, autoridades realizaron un recorrido en las instalaciones previo a su inauguración (X/ @andreslajous)

¿Cuándo abre el Tren Suburbano - AIFA?

Al término del recorrido, las autoridades conversaron con la prensa y explicaron detalles de cómo avanza la obra del Tren y adelantaron que antes de que concluya el mes de abril se inaugurará el servicio.

Sheinbaum confirmó que la inauguración del ramal Lechería-AIFA del Tren Suburbano quedará pospuesta hasta obtener la certificación técnica de las vías y los equipos. Detalló que la SICT exige pruebas de campo y validaciones adicionales antes de autorizar la operación, por lo que la fecha de apertura oficial se mantiene pendiente a la espera de los reportes finales.

El ramal, que conectará Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en 43 minutos, comprende 23.7 kilómetros e incluye seis estaciones y una terminal, según informó la mandataria en conferencia en Palacio Nacional el 31 de marzo. Está previsto que el servicio inicie con 10 trenes, con salidas cada 15 minutos entre las 05:00 y las 00:30 horas.

¿Cuándo comenzó la obra del Tren Suburbano - AIFA?

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Claudia Sheinbaum explicó qué falta para que inauguren el Tren Suburbano - AIFA. (Cuartoscuro)

En marzo de 2020 se presentó el proyecto, pero fue hasta septiembre de 2021 que se comenzó la obra, la concesionaria Ferrocarriles Suburbanos inició la construcción física del tramo que conecta la estación Lechería con el AIFA.

Posteriormente, la Sedena tomó control de la obra del Tren Suburbano al AIFA el 18 de marzo de 2025. En esa fecha, el Ejército mexicano asumió de forma legal la concesión y la responsabilidad de concluir el tramo Lechería-AIFA, desplazando a la empresa concesionaria que llevaba el proyecto hasta entonces.

De acuerdo con Andrés Lajous Loaeza, el ramal de Lechería al AIFA cuenta con una extensión de 23.7 kilómetros, distribuidos en seis estaciones y una terminal, es decir siete estaciones componen la ruta completa del Tren Suburbano Lechería - AIFA.

Tienen previsto que para su inauguración, el sistema empleará 10 trenes acoplables, de los cuales siete operarán constantemente, dos quedarán en reserva y uno estará en mantenimiento permanente, conforme informó el director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez.

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