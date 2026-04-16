Chayote: el “secreto barato” que fortalece la salud y casi nadie aprovecha

El chayote es un alimento bajo en calorías y rico en fibra, ideal para personas que desean mejorar su alimentación diaria. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chayote, presente en muchas cocinas mexicanas, suele pasar desapercibido frente a otros ingredientes más populares. Sin embargo, su perfil nutricional lo coloca como una opción funcional para quienes buscan mejorar su alimentación sin complicaciones.

De acuerdo con información de El Poder del Consumidor, este alimento es bajo en calorías y rico en fibra, lo que lo convierte en un aliado para quienes desean cuidar su peso. Además, su alto contenido de agua contribuye al buen funcionamiento digestivo.

Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) destaca que puede consumirse de múltiples formas: crudo, cocido, con o sin piel, e incluso aprovechar sus hojas y raíz, lo que amplía sus posibilidades en la cocina diaria.

Un aliado silencioso para el sistema digestivo

El perfil nutricional del chayote lo convierte en un aliado para el control de peso y la buena digestión, gracias a su alto contenido de agua. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales beneficios del chayote está en su capacidad para favorecer la digestión. Gracias a su contenido de fibra y agua, ayuda a combatir el estreñimiento de manera natural.

Este efecto lo vuelve especialmente útil en dietas equilibradas, donde se busca mejorar el tránsito intestinal sin recurrir a productos procesados. Su consumo regular puede integrarse fácilmente en comidas cotidianas.

Además, al ser ligero, no genera sensación de pesadez, lo que lo convierte en una opción adecuada para diferentes horarios del día.

Beneficios que impactan la sangre y el corazón

La versatilidad del chayote permite consumirlo crudo o cocido, con o sin piel, e incluso aprovechar sus hojas y raíz en recetas saludables. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chayote también aporta nutrientes clave como vitamina B2 y hierro, que participan en la producción de glóbulos rojos. Esto contribuye a prevenir o combatir la anemia, según El Poder del Consumidor.

Otro punto relevante es que no contiene grasas saturadas, lo que favorece el control del colesterol en el organismo. Esta característica lo vuelve una opción compatible con dietas enfocadas en la salud cardiovascular.

A esto se suma su contenido de potasio, mineral que ayuda a regular la presión arterial, fortaleciendo así el sistema circulatorio.

Versatilidad en la cocina y bajo en calorías

Por su bajo contenido de azúcares y calorías, el chayote es una opción accesible y saludable que mantiene el sabor y la variedad en la cocina mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Más allá de sus beneficios, el chayote destaca por su facilidad de preparación. Según la SADER, puede comerse crudo en ensaladas o cocido en distintos platillos, adaptándose a múltiples recetas.

Incluso sus hojas y raíz son comestibles si se preparan adecuadamente, lo que lo convierte en un alimento integral y aprovechable en su totalidad.

Su bajo contenido de azúcares naturales y calorías lo posiciona como una alternativa accesible para quienes buscan cuidar su alimentación sin sacrificar sabor ni variedad.