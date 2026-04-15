México

Secretaría de Agricultura impulsa Asociaciones para la Prosperidad Agroalimentaria, para fortalecer el campo

Ofrecerán capacitación especializada que arrancará con curso en microeconomía de la competitividad

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Collage de seis personas: mujer con cabras, mujer con tomates, pescador con peces, mujer de negocios, hombre con documentos, mujer en laboratorio con muestra
Asociaciones para la prosperidad agroalimentaria de México

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural impulsa las Asociaciones para la Prosperidad Agroalimentaria como un modelo que, a partir de la coordinación entre productores, empresas e instituciones, busca transformar la productividad y competitividad del sector mediante la capacitación y el desarrollo de proyectos conjuntos en todo México, informó el portal oficial del Gobierno federal.

Un primer curso, centrado en microeconomía de la competitividad, comienza este 18 de abril con inscripciones abiertas hasta el 17 de abril.

Las Asociaciones para la Prosperidad Agroalimentaria funcionan bajo la premisa de superar el esfuerzo individual a favor de la colaboración.

El modelo conecta a productores, empresas e instituciones

Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, este enfoque promueve la articulación entre empresas, investigadores, técnicos, autoridades y productores en una misma cadena, asignando una función específica a cada participante.

La iniciativa busca que esta coordinación reduzca costos, mejore la logística, permita identificar nuevos mercados y genere mayor valor agregado para los productores mexicanos.

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El objetivo, señala la dependencia, es fortalecer la red agroalimentaria del país y abrir oportunidades económicas para quienes integran el sector.

La formación es el eje del primer paso para detonar el trabajo colectivo. Agricultura reporta que el plan arranca con un curso en microeconomía de la competitividad, diseñado para industriales, pequeñas y medianas empresas, además de productores.

En la organización del programa participan el Instituto Michael Porter en México y la UPAEP. La capacitación incluye 16 sesiones y aborda tanto conocimientos teóricos como herramientas prácticas orientadas a que los participantes desarrollen, identifiquen o fortalezcan proyectos productivos en sus regiones.

La dependencia aclara que la formación no reemplaza los logros previos de cada uno de los actores, sino que busca enlazar sus capacidades, ordenar los esfuerzos y orientar la colaboración para alcanzar metas compartidas.

Secretaría de Agricultura se compromete con curso en microeconomía

La convocatoria, difundida por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, está dirigida a empresarias y empresarios agroalimentarios, proveedores, transformadores e instituciones de educación superior vinculadas al sector.

El curso inicia el 18 de abril y las inscripciones permanecen abiertas hasta el 17 de abril. La dependencia invita a los interesados a sumarse al programa profesional, destacando que esta es la primera etapa de un modelo que apuesta por la fuerza colectiva para transformar el sector agroalimentario mexicano.

La Secretaría de Agricultura es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal responsable de impulsar políticas de apoyo orientadas a mejorar la producción del sector agropecuario de México.

Entre sus tareas principales está facilitar el diseño y ejecución de programas para elevar la eficiencia productiva, así como promover el aprovechamiento de las ventajas comparativas del campo nacional.

Otra de sus funciones centrales es integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía. De este modo, se busca que los sectores agrícolas y ganaderos participen en esquemas de mayor valor agregado y comercialización.

La Secretaría de Agricultura también fomenta la colaboración con organizaciones de productores, incentivando tanto el desarrollo de proyectos propios como la alineación con los objetivos y metas definidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

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