México

Se dieron con todo: pasajeras del transporte público del Edomex protagonizan viral pelea en combi

El incidente quedó grabado y rápidamente fue viral en redes tras su publicación

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(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La tensión en el transporte público vuelve a quedar registrada en video luego de que dos usuarias fueran protagonistas de una discusión que escaló a agresiones verbales y físicas dentro de una combi de la ruta Indios Verdes-Coacalco.

El incidente, presuntamente, ocurrió mientras la unidad se dirigía al Metro de la Ciudad de México, ante la mirada incómoda de los pasajeros que solo buscan llegar a sus destinos.

El video, difundido en redes sociales, expone el ambiente tenso que predomina en muchas unidades de transporte colectivo de la zona metropolitana.

IG: _aodigital

En la grabación se observa un intercambio conflictivo y repetitivo entre las involucradas. La señora, de mayor edad, utiliza un lenguaje fuerte y mantiene sujeta del cabello a la joven, mientras le exige que baje la intensidad.

La chica, por su parte, pide ser soltada. Durante el altercado, otra mujer —posiblemente quien graba el video— interviene con frases como: “todos queremos llegar, ya cálmese, dónde queda la prudencia, ya cálmense las dos”, buscando que ambas partes cesen la pelea.

La señora mayor responde: “no señora, yo vengo tranquila, por eso que se calme ella”, mientras conserva el control físico sobre la joven.

El breve clip muestra cómo la joven se levanta y encara a la señora, al tiempo que los demás pasajeros observan y levantan las manos para evitar ser alcanzados por algún golpe.

La grabación termina sin que se conozca el motivo exacto del conflicto, pero la tensión es evidente durante todo el intercambio.

El episodio refleja una lucha emocional y física, marcada por llamados constantes a la calma y la prudencia, sin lograr que ninguna de las partes ceda por completo.

Otra pelea registrada en Edomex

La tarde del 16 de marzo, la terminal de autobuses de Ixtlahuaca, en el Estado de México, se convirtió en escenario de una pelea que involucró a decenas de pasajeros y choferes.

Varios videos difundidos en redes sociales mostraron cómo al menos cincuenta personas se enfrentaron en plena zona de andenes.

Así fue la trifulca al estilo Ring Royale (RaulGtzNR)

Golpes, empujones y el uso de objetos como cinturones y tubos formaron parte de la sucesión de agresiones que desataron pánico entre quienes aguardaban su salida y obligaron a la intervención de la policía local.

Las imágenes evidenciaron la rapidez con la que escaló la situación.

Grupos de pasajeros y operadores intercambiaron puñetazos y empujones, mientras se escuchaban gritos y algunas personas intentaron ponerse a salvo.

La presencia de objetos contundentes incrementó la tensión. elementos de Seguridad Pública municipal llegaron poco después al sitio, pero su presencia no logró calmar la situación de inmediato, ya que algunos participantes continuaron agrediendo incluso a los agentes, dificultando el restablecimiento del orden.

Finalmente, la llegada de más patrullas permitió contener la pelea y recuperar el control en la terminal.

Ambos incidentes se volvieron virales y reavivaron el debate sobre la violencia cotidiana en el transporte público del Estado de México.

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