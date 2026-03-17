México

Mejor que Ring Royal: pasajeros pelean contra operadores en terminal de Ixtlahuaca, Edomex

Un grupo de hombres fueron captados golpeándose de manera masiva

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(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Mientras Poncho de Nigris ya organiza la segunda edición de Ring Royal, un grupo de hombres tuvo una trifulca en una terminal de camiones.

La tarde del 16 de marzo, la terminal de autobuses de Ixtlahuaca, en el Estado de México, se convirtió en escenario de una pelea que involucró a decenas de pasajeros y choferes, según muestran varios videos difundidos en redes sociales.

El incidente desató pánico entre quienes aguardaban su salida, obligó a la intervención de la policía local.

Las grabaciones captadas por testigos permiten ver cómo al menos cincuenta personas se enfrentaron en plena zona de andenes.

Los videos revelan una sucesión de golpes, empujones y el uso de objetos como cinturones y tubos para agredir a otros involucrados. Mientras tanto, algunos usuarios optaron por alejarse rápidamente del área para evitar verse afectados por el enfrentamiento.

La pelea se hizo viral

Así fue la trifulca al estilo Ring Royale (RaulGtzNR)

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la rapidez con la que escaló la situación.

Se aprecia cómo grupos de pasajeros y operadores intercambiaron puñetazos y empujones, mientras se escuchan gritos y personas intentan ponerse a salvo.

La presencia de objetos contundentes, como tubos y cinturones, incrementó la tensión en el lugar.

Elementos de Seguridad Pública municipal llegaron poco después al sitio, de acuerdo con reportes locales.

Su presencia no logró calmar la situación de inmediato, ya que algunos de los participantes continuaron agrediendo incluso a los agentes.

Este hecho complicó el restablecimiento del orden durante varios minutos.

Finalmente, la llegada de más patrullas permitió que la pelea fuera contenida y el control regresara al área de la terminal.

La rápida movilización de los cuerpos policiacos fue clave para evitar daños mayores y restituir la tranquilidad entre los pasajeros y el personal que permanecían en el lugar.

Preparan segundo round de Ring Royale

La organización de la segunda edición de Ring Royale ya es una realidad.

(Instagram/@ringroyalefights)
(Instagram/@ringroyalefights)

El evento, que en su primera entrega logró reunir a cinco millones de espectadores en YouTube, prepara novedades que prometen mantener la atención del público.

Entre las principales sorpresas, Poncho de Nigris anunció que subirá al cuadrilátero como boxeador, lo que suma expectativa entre los aficionados.

Durante la primera edición, la Arena Monterrey agotó localidades y se convirtió en escenario de enfrentamientos que superaron cualquier previsión.

El combate más comentado fue el de Alfredo Adame contra Carlos Trejo, resuelto por nocaut en el primer asalto. Ese desenlace consolidó la notoriedad del evento y motivó a su organizador a buscar nuevas fórmulas para repetir el éxito.

La siguiente edición de Ring Royale no tiene fecha confirmada, pero ya cuenta con la confirmación de Wendy Guevara entre las figuras principales.

Además, la posibilidad de un enfrentamiento entre Wendy Guevara y la streamer Crystal Molly ha generado conversación en redes sociales. Poncho de Nigris planteó la idea en tono de broma durante la cobertura del espectáculo, provocando una respuesta directa de Crystal Molly: “No me da miedo, pero sí me la rifo”.

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