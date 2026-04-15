México

SAT advierte sobre mensajes sospechosos relacionados con la devolución de saldo a favor

El organismo reitera que ningún trámite legítimo de devolución se gestiona mediante mensajes de texto e invita a los contribuyentes a denunciar comunicaciones dudosas usando los contactos oficiales del SAT

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Las autoridades exhortan a la población a no proporcionar datos personales o financieros por medios no oficiales para evitar fraudes - Fuente: SAT
Las autoridades exhortan a la población a no proporcionar datos personales o financieros por medios no oficiales para evitar fraudes - Fuente: SAT

La autoridad fiscal mexicana advierte que el SAT no envía mensajes ni solicita datos bancarios a través de SMS para realizar devoluciones de saldo a favor.

En una imagen difundida en canales oficiales, la dependencia recomienda no hacer clic en ligas sospechosas y reportar cualquier intento de fraude a los canales establecidos.

El aviso se acompaña de un ejemplo donde un mensaje falso pide registrar una cuenta bancaria mediante un enlace. La dependencia reitera que la única vía para trámites de devolución es la plataforma oficial, y que los contribuyentes pueden comunicarse por correo denuncias@sat.gob.mx o al teléfono 55 8852 2222 para presentar quejas.

El SAT pide precaución ante intentos de fraude

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT insisten en que no envían este tipo de mensajes ni solicitan información confidencial por SMS.

El mensaje fraudulento suele contener frases como: “Aviso SAT: se confirmó saldo a favor de sus impuestos. Reciba su devolución registrando una cuenta bancaria a su nombre”, seguido de una liga sospechosa.

Los canales oficiales para reportar estos casos son el correo mencionado y el número telefónico provisto. Las autoridades exhortan a la población a no dejarse engañar y a evitar proporcionar datos personales o financieros por medios no oficiales.

Póster de alerta del SAT mostrando un teléfono con un mensaje SMS fraudulento y textos de advertencia contra el fraude. Incluye los logotipos de Hacienda y el SAT
Una imagen oficial del SAT advierte a los contribuyentes sobre mensajes SMS fraudulentos que solicitan datos bancarios para supuestas devoluciones de impuestos, pidiendo evitar dar clic en enlaces sospechosos para prevenir fraudes. (Servicio de Administración Tributaria )

Recomendaciones ante mensajes sospechosos

La recomendación principal ante mensajes de texto sospechosos sobre temas fiscales consiste en evitar cualquier interacción directa con enlaces incluidos y priorizar la consulta directa en plataformas oficiales.

Los mensajes auténticos enviados por SAT aparecen exclusivamente con el nombre “SAT” como remitente, sin mostrar números telefónicos, y su contenido suele limitarse a recordatorios generales acerca de obligaciones tributarias, sin solicitar datos personales ni información sensible.

La vía oficial para recibir notificaciones y comunicaciones específicas de SAT es el Buzón Tributario. Es fundamental mantener actualizados tanto el número de teléfono como los correos electrónicos asociados, lo que permite recibir notificaciones legítimas.

Si surge alguna duda sobre la autenticidad de un mensaje, la recomendación es ingresar directamente al sitio web oficial de SAT y consultar el Buzón Tributario para verificar la existencia de notificaciones pendientes.

Las llamadas telefónicas realizadas por SAT tienen como objetivo informar a los contribuyentes, pero nunca incluyen solicitudes de datos sensibles ni peticiones de pago.

Ante una llamada dudosa, la recomendación es finalizar la comunicación y recurrir directamente a los canales oficiales de SAT para cualquier aclaración.

En cuanto al acceso a portales electrónicos, solo los dominios que concluyen en sat.gob.mx corresponden a sitios auténticos de SAT. Esta entidad no solicita información personal ni efectúa operaciones financieras mediante páginas externas. La autenticidad de los sitios web puede comprobarse utilizando el buscador de sitios falsos disponible en el portal oficial de SAT.

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