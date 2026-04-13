México

SAT informa sobre disponibilidad de citas para atención presencial

Baja California Sur, Chiapas, Durango y otros estados cuentan con módulos donde los usuarios pueden obtener atención presencial en periodos cortos, mientras que ciertas oficinas de Jalisco y Tabasco presentan demoras mayores

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El SAT recibe las declaraciones anuales por todo el mes de abril.
El SAT publica un mapa nacional que ilustra la disponibilidad de citas para atención presencial en los módulos fiscales de todo México - Crédito: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), autoridad fiscal de México, actualizó los datos sobre la disponibilidad de citas para atención presencial en sus módulos y oficinas en las 32 entidades federativas, correspondiente a la semana del 13 al 17 de abril de 2026.

El reporte incluye porcentajes sobre la facilidad para agendar cita, cifra clave para contribuyentes y empresas que requieren trámites fiscales presenciales.

Para la semana del 13 al 17 de abril, el SAT informa que el 87% de los módulos y oficinas en México presentan alta disponibilidad de citas, permitiendo a los usuarios obtener atención en un plazo de uno a diez días hábiles.

El 11% de los centros informa disponibilidad media, con tiempos de espera de once a veinte días hábiles, y solo el 2% tiene baja disponibilidad, con plazos más de 21 días.

Estos datos, provenientes del informe oficial del SAT, muestran una mejora respecto a periodos anteriores, donde la saturación del sistema de citas era frecuente.

Gráfico del SAT con un mapa de México codificado por colores para la disponibilidad de citas presenciales y listas detalladas por estado, así como avisos importantes
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México comparte un listado detallado de la disponibilidad de citas para trámites presenciales en sus módulos y oficinas de atención en las 32 entidades federativas del país, para la semana del 13 al 17 de abril. (Servicio de Administración Tributaria (SAT))

La clasificación de la disponibilidad se ajusta a los días hábiles de espera para obtener atención:

  • disponibilidad alta corresponde a uno a diez días hábiles,
  • disponibilidad media a once a veinte días y
  • baja disponibilidad a más de 21 días.

Este sistema facilita que los usuarios conozcan los plazos antes de programar sus trámites presenciales dentro de su entidad o en estados cercanos.

El SAT informa que la mayoría de los estados tiene disponibilidad alta en citas presenciales

El SAT distribuye un mapa nacional ilustrando la disponibilidad de citas con tres colores:

  • verde para alta
  • amarillo para media
  • rojo para baja

El predominio de puntos verdes muestra que la mayoría de las entidades, como Baja California, Sonora, Veracruz, Yucatán y Oaxaca, ofrecen atención presencial en menos de diez días hábiles.

Los puntos amarillos se ubican en zonas de alta demanda, por ejemplo, en algunas oficinas de Jalisco, Tabasco y Puebla. Solo un reducido grupo de oficinas, señaladas en rojo, presentan baja disponibilidad.

Un desglose por entidad muestra que Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Zacatecas mantienen todos sus módulos con alta disponibilidad, según el SAT. En Jalisco, oficinas como MST Tepatitlán y MST Puerto Vallarta tienen disponibilidad media o baja; en Tabasco, el módulo de Cárdenas está en media, mientras la oficina principal de Villahermosa mantiene alta disponibilidad.

Captura de pantalla de un tuit con un mapa de México mostrando la disponibilidad de citas del SAT y un medidor que indica 87% alta, 11% media y 2% baja disponibilidad
Una captura de pantalla muestra un gráfico de la disponibilidad de citas en los módulos y oficinas del SAT en México, indicando un 87% de alta disponibilidad para la semana del 13 al 17 de abril de 2026.

En la Ciudad de México y Estado de México, entidades con alta densidad poblacional, la mayoría de los módulos informa disponibilidad alta, aunque se identifican casos puntuales de disponibilidad media o baja en otras regiones. El SAT recomienda a los contribuyentes consultar la situación específica de cada módulo antes de agendar una cita.

Usuarios reportan dificultades pese a mejora oficial en el sistema de citas

En la sección de comentarios de la publicación oficial del SAT, algunos usuarios expresan que continúan enfrentando problemas para conseguir citas.

Usuaria comenta: “Aún sin citas en cualquier oficina”. Estas opiniones contrastan con los datos publicados y muestran que, aunque la mayoría de los módulos reporta alta disponibilidad, existen casos de saturación puntual o alta demanda local no cubierta por el sistema de citas.

El SAT sostiene que la información se actualiza semanalmente y recomienda a los contribuyentes revisar el portal oficial para conocer la disponibilidad en tiempo real en cada oficina o módulo.

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