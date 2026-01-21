México

México entregó 92 narcotraficantes a EEUU en 11 meses: lista completa de capos

Entre febrero de 2025 y enero de 2026, México entregó a Estados Unidos a líderes y operadores clave de los principales cárteles del país

El gobierno de México entregó en menos de un año a 92 integrantes de organizaciones criminales a Estados Unidos, entre ellos líderes históricos y operadores de alto perfil de los principales cárteles del país.

Las entregas, realizadas en tres tandas ocurridas entre febrero de 2025 y enero de 2026, han incluido a figuras como Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40″, Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, y Pedro Inzunza Noriega “El Sagitario”, con golpes significativos para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana, el Cártel del Noreste, los Beltrán Leyva, entre otros.

El destino de los 92 expulsados incluye cortes federales en ciudades como Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego. Cada uno enfrenta procesos penales por cargos de narcotráfico, homicidio, lavado de dinero, secuestro y delincuencia organizada.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ha explicado en cada una de estas tandas que los traslados se realizan conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos bilaterales. Cabe recordar que, como parte de los acuerdo, ninguno de los narcos entregados será condenado a la pena de muerte.

Esta serie de entregas ha ocurrido en un contexto de renovada presión desde Washington, donde el presidente Donald Trump y su gabinete han exigido a México resultados “concretos y verificables” en la lucha contra el narcotráfico.

El mandatario estadounidense ha reiterado en llamadas recientes la exigencia de resultados y ha propuesto el despliegue de soldados estadounidenses en territorio mexicano, iniciativa rechazada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Primera entrega: 29 narcos

La primera entrega de narcotraficantes se realizó el 27 de febrero de 2025, cuando el gobierno de México trasladó a 29 integrantes de organizaciones criminales a EEUU.

  1. Rafael Caro Quintero, “El Narco de Narcos” – Cártel de Guadalajara
  2. Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z40” – Los Zetas
  3. Omar Treviño Morales, “El Z42” – Los Zetas
  4. Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy” – Cártel de Juárez
  5. Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana” – CJNG
  6. José Ángel Canobbio Inzunza, “El Güerito” – Cártel de Sinaloa (Los Chapitos)
  7. Norberto Valencia González, “Socialitos” – Beltrán Leyva
  8. Lucio Hernández Lechuga, “El Lucky” – Los Zetas
  9. José Alberto García Vilano, “La Kena” – Cártel del Golfo
  10. Evaristo Cruz Sánchez, “El Vaquero” – Cártel del Golfo
  11. Itiel Palacios García, “El Compa Playa” – CJNG
  12. José Jesús Méndez Vargas, “El Chango” – La Familia Michoacana
  13. Erick Valencia Salazar, “El 85” – CJNG / Los Matazetas
  14. Alfredo Rangel Buendía, “El Chicles” – Los Zetas
  15. Rodolfo López Ibarra, “El Nito” – Beltrán Leyva
  16. Carlos Algredo Vázquez – CJNG
  17. Carlos Alberto Monsiváis Treviño, “La Bola” – Cártel del Noreste
  18. Jesús Humberto Limón López, “El Chubeto” – Cártel de Sinaloa (Los Chapitos)
  19. José Guadalupe Tapia Quintero, “Lupe Tapia” – Cártel de Sinaloa (El Mayo Zambada)
  20. Inés Enrique Torres Acosta, “El Kiki” – Cártel de Sinaloa
  21. José Bibiano Cabrera Cabrera, “El Durango” – Cártel del Pacífico / Gente Nueva
  22. Héctor Eduardo Infante – Cártel de Sinaloa (Los Rusos)
  23. José Rodolfo Villarreal Hernández, “El Gato” – Beltrán Leyva
  24. Alder Alfonso Marín Sotelo – Requerido en EEUU por homicidio (caso no narco)
  25. Ramiro Pérez Moreno, “El Rama” – Los Zetas
  26. Jesús Alberto Galaviz Vega, “El Z13” – Los Zetas
  27. Andrew Clark, “El Dictador” – CJNG / Cártel del Pacífico
  28. Luis Gerardo Méndez Estevane, “El Tío” – Los Aztecas / La Línea
  29. Miguel Ángel Rodríguez Díaz, “Alfa Metro” – Los Zetas

Segunda entrega: 26 narcos

La segunda entrega tuvo lugar el 12 de agosto de 2025, sumando 26 criminales de alto impacto que fueron llevados a diferentes ciudades estadounidenses.

  1. Enrique Arballo Talamantes, “El Junior” – Gente Nueva (Cártel de Sinaloa) Operador de alto nivel, señalado por homicidios, secuestros y liderazgo en Chihuahua.
  2. Benito Barrios Maldonado, “El Comandante” – Cártel de Caborca/Cártel de Sinaloa Exagente ministerial, facilitaba cargamentos de droga en Sonora.
  3. Luis Raúl Castro Valenzuela, “El Chacho” – Cártel de Sinaloa (El Mayo Zambada) Lugarteniente, acusado de tráfico de heroína, fentanilo y metanfetamina a Pennsylvania.
  4. Francisco Conde Chávez – Vinculado al crimen organizado Procesado por cargos de narcotráfico en Colorado.
  5. Abdul Karim Conteh – Organización internacional de tráfico de personas Líder de red transnacional de tráfico de migrantes; operaba desde Tijuana.
  6. Baldomero Fernández Beltrán, “El Mero” – Cártel de Sinaloa (Los Chapitos) Líder y generador de violencia en Sonora, responsable de narcomenudeo.
  7. Ismael Enrique Fernández Dávila – Vinculado al crimen organizado Información pública limitada; procesado en Texas.
  8. Leobardo García Corrales, “Leo” – Cártel de Sinaloa (El Mayo Zambada/El Chapo) Operador clave, señalado por tráfico de fentanilo a Nueva York y California.
  9. Abigael González Valencia, “El Cuini” – Los Cuinis / CJNG Principal líder financiero del CJNG, cuñado de “El Mencho”, responsable de operaciones internacionales.
  10. José Carlos Guzmán Bernal – Vinculado al crimen organizado Procesado en Alaska por narcotráfico.
  11. Antón Petrov Kulkin – Vinculado al crimen organizado Bioquímico, productor clave de fentanilo, operaba laboratorio en Mexicali.
  12. Roberto Omar López, “Shrek” – Beltrán Leyva Traficante de cocaína, operaba en Atlanta, Georgia; vinculado a grandes cargamentos.
  13. José Francisco Mendoza Gómez, “El Yiyo” – Vinculado al crimen organizado Operador de cocaína, procesado en Virginia.
  14. Hernán Domingo Ojeda López, “El Mero Mero” – Cártel de Sinaloa (La Mayiza) Tío de Ovidio Guzmán, encargado de tráfico de fentanilo y violencia en Culiacán.
  15. Daniel Pérez Rojas, “El Cachetes” – Los Zetas Exmilitar, fundador y operador de Los Zetas en México y Centroamérica.
  16. Juan Carlos Sánchez Gaytán, “El Mostachón”/“El Monstruo” – Los Zetas Implicado en ejecuciones, ataques armados y atentados, procesado en Texas.
  17. David Fernando Vásquez Bejarano, “El Acelerado” – Los Rusos (Cártel de Sinaloa) Operador de cocaína, capturado en Tijuana, procesado en Virginia.
  18. José Antonio Vivanco Hernández – Vinculado al crimen organizado Procesado por narco en Illinois.
  19. Mauro Alberto Núñez Ojeda, “El Jando” – Los Chapitos (Cártel de Sinaloa) Piloto y operador clave para trasiego aéreo y protección de líderes.
  20. Juan Carlos Félix Gastélum, “El Chavo Félix” – Cártel de Sinaloa (yerno de “El Mayo” Zambada) Jefe de célula, operador de laboratorios de metanfetamina.
  21. Jesús Guzmán Castro, “El Chuy”/“El Narizón” – Cártel de Sinaloa (Los Mayos) Operador de nivel alto, encargado de tráfico de cocaína y violencia en Culiacán.
  22. Pablo Edwin Huerta Nuño, “El Flaquito” – Cártel de Tijuana (Arellano Félix) Líder criminal con operaciones de tráfico y violencia en Baja California.
  23. Servando Gómez Martínez, “La Tuta” – La Familia Michoacana / Caballeros Templarios Exlíder, señalado por homicidios, secuestros y múltiples delitos.
  24. Kevin Gil Acosta, “El 200” – Los Chapitos (Cártel de Sinaloa) Jefe de seguridad y operador de Iván Archivaldo Guzmán.
  25. Roberto Salazar, “El Gordo Jr.” – Vinculado al crimen organizado Acusado de distribución de drogas y asesinato de un oficial en Los Ángeles.
  26. Martín Zazueta Pérez, “El Piyi” – Los Chapitos (Cártel de Sinaloa) Jefe de seguridad de Iván Archivaldo, generador de violencia en Culiacán.

Tercera entrega: 37 narcos

La tercera entrega se efectuó el 20 de enero de 2026, convirtiéndose en la más grande hasta la fecha con 37 integrantes de cárteles enviados a Estados Unidos.

  1. Ricardo González Sauceda, “El Ricky” – Cártel del Noreste
  2. Pedro Inzunza Noriega, “El Señor de la Silla” – Beltrán Leyva
  3. Juan Pablo Bastidas Erenas, “Payo Zurita” – Beltrán Leyva
  4. Armando Gómez Núñez, “Delta 1” – CJNG
  5. Daniel Alfredo Blando Joo, “El Cubano” – Cártel del Pacífico
  6. Ricardo Cortez Mateos, “El Billetón” – Crimen organizado
  7. Fidel Félix Ochoa, “Don Fido” – Crimen organizado
  8. Óscar Eduardo Hernández, “El O” – Crimen organizado
  9. Luis Alonso Navarro Quezada, “El Pez” – CJNG (Los Hermanos Bonques)
  10. Eliezer David Seas Centeño, “El Picho” / “El Cerebro” – Banda de secuestro y narcotráfico
  11. Juan Pedro Saldívar Farías, “El Z-27” / “El Orejón” – Los Zetas
  12. Carlos Alberto Guerrero Mercado, “El Químico” – Crimen organizado
  13. Jair Francisco Patrón Tobías, “El H4” / “Crixus” – Beltrán Leyva
  14. Guillermo Isaías Pérez Parra – Crimen organizado
  15. Manuel Ignacio Correa, “El Argentino” – Crimen organizado
  16. Yahir Alejandro Lujan Rojo, “El Rojo” – Crimen organizado
  17. Lucas Anthony Mendoza, “T” – Crimen organizado
  18. Eliomar Segura Torres, “Helio” – Crimen organizado
  19. Eduardo Rigoberto Velasco Calderón – Crimen organizado
  20. Francisco Arredondo Colmenero, “Pancho” – Crimen organizado
  21. Gustavo Alfonso (o Adolfo) Castro Medina – Crimen organizado
  22. Luis Carlos Dávalos López – Crimen organizado
  23. Roberto González Hernández, “El 04” – Cártel del Pacífico / Cártel de Sinaloa
  24. Heriberto Hernández Rodríguez, “El Negrolo” – Cártel del Noreste
  25. Daniel Manera (o Menera) Macías, “El Danny” / “El Michoacano” – Crimen organizado
  26. María del Rosario Navarro Sánchez, “La Señora” / “La Chayo” – CJNG
  27. Humberto Rivera Rivera, “El Chato” / “El Viejón” – Cártel de Sinaloa
  28. Juan Carlos Alonso Reyes – Crimen organizado
  29. Abraham Macías Mendoza, “Don Abraham” – Crimen organizado
  30. Julio César Mancera Dozal, “La Tortuga” – Crimen organizado
  31. Rodrigo Pérez Mezquite, “Don Rodrigo” – Crimen organizado
  32. José Luis Sánchez Valencia, “El Chalama” / “El Chalamán” – Crimen organizado
  33. Jorge Damián Román Figueroa, “El Soldado” – Crimen organizado
  34. Hernán Geovani Ojeda Elenes, “El Inge” – Crimen organizado
  35. José Pineda Pérez, “Pretty Boy” / “JP” – Crimen organizado
  36. José Gerardo Álvarez Vásquez, “El Indio” – Crimen organizado
  37. José Torres Espinosa, “Big Joe” – Crimen organizado

