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Registro de celular con CURP: ¿Qué pasa si no se realiza y cuál es la fecha límite?

Esto es lo que debes saber del nuevo proceso y cómo cumplir el requisito sin complicaciones

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La iniciativa busca asociar cada número telefónico con un usuario identificado para prevenir delitos electrónicos y robustecer la protección de datos personales en México (Infobae México)
La iniciativa busca asociar cada número telefónico con un usuario identificado para prevenir delitos electrónicos y robustecer la protección de datos personales en México (Infobae México)

A partir del 9 de enero de 2026 entraron en vigor los “Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas”, una disposición oficial cuyo fin es eliminar el anonimato en la telefonía móvil y combatir delitos como el fraude digital, el robo de identidad y las extorsiones telefónicas.

El decreto de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) establece que todos los usuarios de telefonía móvil en México deberán vincular su número de celular con la CURP antes del 30 de junio de 2026.

Quienes no realicen este trámite perderán la funcionalidad de su línea telefónica, que solo quedará activa para llamadas y mensajes a servicios de emergencia.

La medida exige registrar el número de celular y el nombre del titular junto con la CURP.

¿Qué pasa si no hago el registro?

No existe una alternativa legal para quienes decidan no registrar su número. La CRT ha aclarado que la única consecuencia será la inutilización de la línea para usos generales y no habrá prórroga.

“Vamos a buscar que no se dé una prórroga, porque es algo tan crítico que se requiere llevar en el plazo que se convino, adicional a que el plazo que se dio es considerable”, comentó Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Concanaco Servytu durante una conferencia a inicios de mes.

Proceso detallado para registrar el número de celular con la CURP

Desde el 9 de enero de 2026, el registro de líneas móviles con la CURP es obligatorio para millones de usuarios en México (Cuartoscuro)
Desde el 9 de enero de 2026, el registro de líneas móviles con la CURP es obligatorio para millones de usuarios en México (Cuartoscuro)

El procedimiento se puede realizar de dos maneras: en línea desde casa o de manera presencial en los puntos habilitados por cada compañía telefónica.

En ambos casos, es necesario contar con una identificación oficial vigente y la CURP.

Registro en línea

El registro digital está disponible en los portales oficiales de todas las compañías de telefonía móvil que operan en México. Aunque cada empresa puede tener pequeñas variaciones, el proceso general es el siguiente:

  1. Acceder al sitio web de la compañía telefónica.
  2. Ingresar el número de teléfono que se desea registrar.
  3. Introducir el código de verificación recibido por SMS.
  4. Hacer clic en “Empezar” para iniciar el proceso.
  5. Aceptar los términos y condiciones.
  6. Elegir el documento de identidad a escanear (CURP, INE o pasaporte).
  7. Capturar una imagen del documento seleccionado.
  8. Tomarse una selfie sin objetos que cubran el rostro.
  9. Concluir el registro y conservar el folio de alta que llega vía SMS.

En algunos casos, como con Telcel, existe la opción de escanear un código QR que dirige directamente al formulario de registro digital.

Registro presencial

Para quienes prefieren la atención personal, cada compañía mantiene módulos de atención donde es posible realizar el registro. El usuario debe llevar una identificación vigente y su CURP. Un agente verificará los datos, tomará la fotografía del documento y del usuario, y completará el trámite en el sistema.

Contexto normativo y objetivo de la ley

La CRT establece nuevas normas para fortalecer la seguridad y transparencia en la telefonía móvil.
La CRT establece nuevas normas para fortalecer la seguridad y transparencia en la telefonía móvil.

La vinculación obligatoria del número de celular con la CURP surge como respuesta a la necesidad de frenar delitos electrónicos y proteger la identidad de los usuarios.

El objetivo principal es garantizar que cada línea telefónica tenga un responsable plenamente identificado, lo que facilita la investigación y prevención de fraudes y extorsiones.

Quienes adquieran nuevas líneas, incluso después de la fecha límite, deberán cumplir con el registro para poder activar el servicio. No existe excepción alguna para este requisito, sin importar la fecha de adquisición de la línea o el operador elegido.

El plazo para realizar el trámite concluye el 30 de junio de 2026. A partir del día siguiente, cualquier línea que no haya sido vinculada con la CURP dejará de funcionar para llamadas o mensajes que no sean de emergencia.

Los usuarios solo podrán restaurar el servicio completando el registro conforme a los lineamientos oficiales.

La medida marca el fin del uso anónimo de teléfonos móviles en México y representa un cambio relevante en la política nacional de telecomunicaciones y protección de datos personales.

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