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Registro de celulares en México: Sheinbaum reitera garantía de seguridad en datos de usuarios (tras caso de robo de SIM en 2019)

Desde el 9 de enero de 2026, el registro de líneas móviles con la CURP es obligatorio

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Desde el 9 de enero de 2026, el registro de líneas móviles con la CURP es obligatorio para millones de usuarios en México (Cuartoscuro)
Desde el 9 de enero de 2026, el registro de líneas móviles con la CURP es obligatorio para millones de usuarios en México (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la garantía sobre el registro obligatorio de la CURP en las líneas telefónicas móviles en México.

Cabe recordar que desde el 9 de enero de 2026, el registro de líneas móviles con la Clave Única de Registro de Población es obligatorio para los millones de usuarios en México, una medida que busca frenar el fraude y el uso del anonimato en delitos.

Sheinbaum reitera garantía para el registro de celulares en México

Durante la Mañanera de este martes 14 de abril, la presidenta sostuvo que la iniciativa es parte de la estrategia nacional para combatir la extorsión y el fraude telefónico. La mandataría destacó que el registro se realiza directamente con las empresas de telefonía y que la información permanece bajo resguardo de estas compañías, no del gobierno federal.

“Solo ha habido este caso. Hay seguridad en el proceso de las líneas telefónicas. El registro lo hacen las telefónicas. Ellos deben de garantizar la seguridad”, comentó la mandataria.

Sheinbaum destacó que la recaudación de impuestos ha ido en aumento. | Presidencia
Sheinbaum destacó que la recaudación de impuestos ha ido en aumento. | Presidencia

Sheinbaum también señaló que la protección de los datos personales es responsabilidad exclusiva de las empresas telefónicas y precisó que el acceso a la información solo ocurre en el marco de una investigación formal, cuando un número esté vinculado con la comisión de un delito denunciado.

Las líneas no registradas serán suspendidas a partir del 1 de julio de 2026, conforme a la disposición oficial.

¿Cómo hacer el registro de la línea telefónica?

El registro puede realizarse tanto en un centro de atención a clientes como de manera remota. En el caso de Telcel, el sistema digital otorga hasta tres oportunidades para completar el proceso. Quienes acudan presencialmente deben presentar identificación oficial vigente, como credencial de elector (INE) o pasaporte, nombre completo del titular y CURP certificada.

Para quienes elijan la modalidad remota, se exige tomarse una selfie que permita validar la identidad con la documentación presentada.

Registro de números celulares en México
Registro de números celulares en México

Respecto a las líneas extranjeras, la regulación vigente no establece medidas específicas. La estrategia nacional contra la extorsión responde al aumento constante de este delito en los últimos diez años. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) enfocó la normativa actual en las líneas nacionales y fijó mecanismos obligatorios de registro para los usuarios en México.

Además, la CRT estudia la posible implementación de controles particulares para líneas extranjeras, con la finalidad de bloquear su uso en actividades delictivas como la extorsión y fortalecer la seguridad pública en el sector de las telecomunicaciones.

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