México

Licencia de conducir Edomex 2026: documentos y unidades móviles para tramitar el permiso rápido

La Secretaría de Movilidad especificó las ubicaciones y los requisitos necesarios para solicitar el permiso

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La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)
La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)

La Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México compartió, como cada semana, la relación de documentos necesarios y la ubicación de las unidades móviles para tramitar la licencia de conducir.

Esta iniciativa tiene como propósito agilizar el procedimiento para quienes requieren obtener el permiso, documento exigido por ley para que los habitantes del Edomex puedan manejar sus automóviles.

Unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir

Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención únicamente el 1 de abril de 9:00 a 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Amatepec

  • Fechas: 16, 17 y 18 de abril
  • Dirección: Manzana 008, Col. Centro, C.P. 51500, Amatepec, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Amecameca

  • Fechas: 15, 16 y 17 de abril
  • Dirección: Plaza de la Constitución s/n, Col. Centro, C.P. 56900, Amecameca de Juárez, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Apaxco

  • Fecha: 14 de abril
  • Dirección: Av. Juárez s/n, Mz.038, Col. Centro, C.P. 55660, Apaxco de Ocampo, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Chimalhuacán

  • Fecha: 14 de abril
  • Dirección: Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335, Chimalhuacán, Estado de México (estacionamiento de plaza Chimalhuacán)
El gobierno del Edomex pondrá a disposición distintas unidades móviles para tramitar la licencia de conducir (@SEMOV_Edomex)
El gobierno del Edomex pondrá a disposición distintas unidades móviles para tramitar la licencia de conducir (@SEMOV_Edomex)

Cuautitlán Izcalli

  • Fechas: 13, 15, 16 y 17 de abril
  • Dirección: Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769, Cuautitlán Izcalli, Estado de México (estacionamiento de outlets punta norte)

Huixquilucan

  • Fechas: Del 14 al 18 de abril
  • Dirección: Galeana s/n, Col. Centro, C.P. 52760, Huixquilucan de Degollado, Estado de México (Palacio Municipal)

Nezahualcóyotl

  • Fecha: 13 de abril
  • Dirección: Calle Monte Alto, Esq. Av. Chimalhuacán s/n, Col. La Esperanza, C.P. 57800, Nezahualcóyotl, Estado de México

Nextlalpan

Fechas:

  • 14 de abril: Av. Ayuntamiento s/n, Col. Barrio Central, C.P. 55790, Nextlalpan, Estado de México (frente al Palacio Municipal)
  • 15 de abril: Av. La Quebrada s/n, Esq. Av. Agua Nueva, Fraccionamiento Ex Hacienda Santa Inés, C.P. 55796, Nextlalpan, Estado de México (frente a ODAPANEX)
El gobierno del Edomex pondrá a disposición distintas unidades móviles para tramitar la licencia de conducir (@SEMOV_Edomex)
El gobierno del Edomex pondrá a disposición distintas unidades móviles para tramitar la licencia de conducir (@SEMOV_Edomex)

Otzolotepec

  • Fechas: 16 y 17 de abril
  • Dirección: Calle Hidalgo 1, Col. Villa Cuauhtémoc, C.P. 52080, Otzolotepec, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

San Mateo Atenco

  • Fechas: Del 13 al 17 de abril
  • Dirección: Av. Paseo Tollocan Esq. Av. De las Partidas, Col. Isidro Fabela, C.P. 52004, San Mateo Atenco, Estado de México (Plaza Panamericana)

Sultepec

  • Fechas: 14 y 15 de abril
  • Dirección: Francisco I. Madero 1, Col. Calvario, C.P. 51600, Sultepec, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Temascalapa

  • Fechas: Del 14 al 18 de abril
  • Dirección: Calle Dr. Gustavo Baz, Col. San Miguel, C.P. 55980, Temascalapa, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Toluca

  • Fecha: 13 de abril
  • Dirección: Calle Presa de la Amistad s/n, Esq. calle 5 de mayo 2 oriente, Col. Valle Verde y Terminal, C.P. 50140, Toluca, Estado de México (Mercado Lic. Benito Juárez García)

Documentos para solicitar el permiso de conducir en el Edomex

El trámite exige presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF). Para la licencia tipo C, es necesario entregar el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y demostrar la aprobación del examen de conocimientos.

Además, la Secretaría de Movilidad (Semov) solicita el acta de nacimiento, la CURP, una identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio y el comprobante de pago de derechos, el cual puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

Para consultar información detallada sobre el permiso vehicular, se puede ingresar al sitio smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.

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