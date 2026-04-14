Licencia de conducir Edomex 2026: documentos y unidades móviles para tramitar el permiso rápido

La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)

La Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México compartió, como cada semana, la relación de documentos necesarios y la ubicación de las unidades móviles para tramitar la licencia de conducir.

Esta iniciativa tiene como propósito agilizar el procedimiento para quienes requieren obtener el permiso, documento exigido por ley para que los habitantes del Edomex puedan manejar sus automóviles.

Unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir

Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención únicamente el 1 de abril de 9:00 a 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Amatepec

Fechas: 16, 17 y 18 de abril

Dirección: Manzana 008, Col. Centro, C.P. 51500, Amatepec, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Amecameca

Fechas: 15, 16 y 17 de abril

Dirección: Plaza de la Constitución s/n, Col. Centro, C.P. 56900, Amecameca de Juárez, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Apaxco

Fecha: 14 de abril

Dirección: Av. Juárez s/n, Mz.038, Col. Centro, C.P. 55660, Apaxco de Ocampo, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Chimalhuacán

Fecha: 14 de abril

Dirección: Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335, Chimalhuacán, Estado de México (estacionamiento de plaza Chimalhuacán)

El gobierno del Edomex pondrá a disposición distintas unidades móviles para tramitar la licencia de conducir (@SEMOV_Edomex)

Cuautitlán Izcalli

Fechas: 13, 15, 16 y 17 de abril

Dirección: Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769, Cuautitlán Izcalli, Estado de México (estacionamiento de outlets punta norte)

Huixquilucan

Fechas: Del 14 al 18 de abril

Dirección: Galeana s/n, Col. Centro, C.P. 52760, Huixquilucan de Degollado, Estado de México (Palacio Municipal)

Nezahualcóyotl

Fecha: 13 de abril

Dirección: Calle Monte Alto, Esq. Av. Chimalhuacán s/n, Col. La Esperanza, C.P. 57800, Nezahualcóyotl, Estado de México

Nextlalpan

Fechas:

14 de abril: Av. Ayuntamiento s/n, Col. Barrio Central, C.P. 55790, Nextlalpan, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

15 de abril: Av. La Quebrada s/n, Esq. Av. Agua Nueva, Fraccionamiento Ex Hacienda Santa Inés, C.P. 55796, Nextlalpan, Estado de México (frente a ODAPANEX)

El gobierno del Edomex pondrá a disposición distintas unidades móviles para tramitar la licencia de conducir (@SEMOV_Edomex)

Otzolotepec

Fechas: 16 y 17 de abril

Dirección: Calle Hidalgo 1, Col. Villa Cuauhtémoc, C.P. 52080, Otzolotepec, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

San Mateo Atenco

Fechas: Del 13 al 17 de abril

Dirección: Av. Paseo Tollocan Esq. Av. De las Partidas, Col. Isidro Fabela, C.P. 52004, San Mateo Atenco, Estado de México (Plaza Panamericana)

Sultepec

Fechas: 14 y 15 de abril

Dirección: Francisco I. Madero 1, Col. Calvario, C.P. 51600, Sultepec, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Temascalapa

Fechas: Del 14 al 18 de abril

Dirección: Calle Dr. Gustavo Baz, Col. San Miguel, C.P. 55980, Temascalapa, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Toluca

Fecha: 13 de abril

Dirección: Calle Presa de la Amistad s/n, Esq. calle 5 de mayo 2 oriente, Col. Valle Verde y Terminal, C.P. 50140, Toluca, Estado de México (Mercado Lic. Benito Juárez García)

Documentos para solicitar el permiso de conducir en el Edomex

El trámite exige presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF). Para la licencia tipo C, es necesario entregar el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y demostrar la aprobación del examen de conocimientos.

Además, la Secretaría de Movilidad (Semov) solicita el acta de nacimiento, la CURP, una identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio y el comprobante de pago de derechos, el cual puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

Para consultar información detallada sobre el permiso vehicular, se puede ingresar al sitio smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.