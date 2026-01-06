Tenencia vehicular y reemplacamiento Edomex 2026: estos son los descuentos que se aplican

Lista la tenencia vehicular y reemplacamiento Edomex 2026 (Gob. Edomex)

El gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas, puso en marcha el Programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular y Beneficios Fiscales 2026, el cual estará vigente del 1 de enero al 6 de abril de 2026.

Esta política pública tiene como objetivo fortalecer la economía familiar, facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales y mejorar la recaudación estatal mediante reglas claras y apoyos directos a las y los contribuyentes.

Para este año, el programa presenta cambios relevantes que amplían el alcance del beneficio. Destaca el incremento en el valor máximo de los vehículos que pueden acceder al subsidio, así como la inclusión, por primera vez, de automóviles emplacados en otra entidad que decidan realizar su reemplacamiento en el Estado de México.

¿En qué consiste el Subsidio a la Tenencia Vehicular 2026?

reemplacamiento Edomex 2026

El subsidio se otorga de acuerdo con el año de expedición de las placas del vehículo y aplica tanto para automóviles como para motocicletas, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Porcentaje de subsidio

100% de subsidio a la tenencia para vehículos con placas expedidas en 2021 y posteriores .

50% de subsidio para vehículos con placas expedidas en 2020.

Requisitos para acceder al beneficio

Ser persona física residente en el Estado de México.

Tener un vehículo inscrito en el Registro Estatal de Vehículos .

El valor del vehículo no debe exceder: 638 mil pesos para automóviles. 250 mil pesos para motocicletas. (Valores con IVA incluido)

Estar al corriente o regularizar adeudos fiscales estatales .

Cubrir el refrendo 2026 : $990 pesos para automóviles. $731 pesos para motocicletas.



El trámite puede realizarse hasta el 6 de abril de 2026, fecha límite para obtener el subsidio correspondiente al ejercicio fiscal en curso.

Apoyo histórico a vehículos emplacados en otra entidad

Se podrá reemplacar en Edomex en 2026 (Gob. Edomex)

Uno de los avances más destacados del programa 2026 es el apoyo dirigido a mexiquenses que cuentan con vehículos registrados en otros estados del país.

Beneficios para vehículos foráneos

Subsidio del 100% de la tenencia vehicular 2026

Condonación total del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU)

Para acceder a este beneficio

El trámite de reemplacamiento debe realizarse del 1 de enero al 6 de abril de 2026

El vehículo debe respetar los valores máximos de 638 mil pesos para autos y 250 mil pesos para motocicletas, IVA incluido

Esta medida busca incentivar la incorporación de más vehículos al padrón estatal y eliminar barreras económicas que por años desincentivaron la regularización.

Beneficios adicionales por realizar el reemplacamiento en 2026

Quienes realicen el reemplacamiento del 1 de enero al 31 de agosto de 2026 podrán acceder a condonaciones adicionales, dependiendo del año de expedición de sus placas.

Vehículos con placas 2021 y posteriores

Condonación del 100% de tenencia, refrendo y accesorios de 2024 y anteriores , al pagar 2025 y 2026.

Para placas 2021 sin cambio de propietario: 100% de condonación del ISAVAU si están al corriente. 50% de condonación si tienen adeudos y se regularizan.



Vehículos con placas 2020 o anteriores

Condonación del 100% de tenencia, refrendo y recargos correspondientes a 2021, 2022 y 2023, al realizar el reemplacamiento.

Trámite rápido, digital y sin intermediarios

Tenencia verificación vehicular trámites Edomex 2026

Las y los contribuyentes pueden realizar sus trámites de forma ágil a través del Portal de Servicios al Contribuyente:👉 https://sfpya.edomexico.gob.mx

En menos de dos minutos es posible generar el formato de pago, el cual puede cubrirse:

En línea.

En más de 5 mil centros autorizados, como farmacias, tiendas de conveniencia y bancos.

Para dudas o asesoría, la Secretaría de Finanzas pone a disposición:

Teléfono: 800 715 43 50

Redes sociales: Facebook oficial y @FinanzasEdomex en X.

Finalmente, el Gobierno del Estado de México exhorta a la ciudadanía a evitar intermediarios y denunciar cualquier acto indebido al 722 214 29 92, garantizando así un proceso transparente y seguro para todas y todos los mexiquenses.