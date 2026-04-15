Arturo Chávez López justifica su puntaje casi perfecto en examen para consejero del INE

El aspirante al INE, Arturo Manuel Chávez López, defendió su calificación de 99 como resultado de su formación académica y disciplina personal.

Arturo Manuel Chávez López, director de Talleres Gráficos de México, defendió el puntaje de 99 que obtuvo en el examen de conocimientos para aspirar a una consejería del Instituto Nacional Electoral (INE), al asegurar que su resultado responde a su formación académica y a su disciplina en el estudio.

Arturo Chávez López defiende su resultado en examen del INE

Durante su participación en la fase de entrevistas en la Cámara de Diputados, Chávez López explicó que su desempeño en la evaluación es consistente con su trayectoria académica.

“Estoy muy orgulloso. Cuando era niño, si no sacaba diez, me sentía mal”, expresó al referirse a la calificación que lo colocó entre los aspirantes mejor evaluados.

El funcionario subrayó que su perfil como científico social implica una preparación constante, lo que, afirmó, se refleja en sus resultados.

Aspirante rechaza que vínculos políticos influyan en el proceso

Chávez López también respondió a cuestionamientos sobre su cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien ha colaborado en distintos momentos de su carrera.

Su cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum ha generado cuestionamientos sobre el proceso de selección. (AP Foto/Ginnette Riquelme, File)

Indicó que estos antecedentes no representan una ventaja en el proceso de selección y sostuvo que su participación se basa en méritos propios.

Añadió que, en caso de ser designado consejero, actuaría con imparcialidad.

Trayectoria académica y cargos en el servicio público

El aspirante es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se ha desempeñado como profesor de tiempo completo por más de 30 años.

En el ámbito público, trabajó en la administración de la Ciudad de México durante los gobiernos encabezados por Sheinbaum, primero en Tlalpan y posteriormente en el gobierno capitalino, como asesor en Regulación y Políticas Públicas.

Más adelante, se integró a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

La trayectoria de Arturo Manuel Chávez López combina academia y servicio público en distintos niveles.

Actualmente dirige Talleres Gráficos de México, organismo responsable de la impresión de documentos oficiales, incluidas boletas electorales.

Aspirante asegura contar con experiencia en materia electoral

Aunque se han señalado dudas sobre su experiencia específica en temas electorales, Chávez López afirmó que ha participado en diversas actividades relacionadas con este ámbito.

Entre ellas, mencionó su colaboración en ejercicios de monitoreo de medios durante procesos electorales y otras labores profesionales vinculadas al tema.

“Soy poco conocido, pero tengo mucha experiencia profesional… sí, en el ámbito electoral”, sostuvo.

Proceso de selección del INE continúa en etapa de entrevistas

El Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados definió a los 100 aspirantes que avanzaron a la fase de entrevistas para contender por tres consejerías del INE.

El proceso de selección para consejeros del INE avanza en la Cámara de Diputados. (Imagen Ilustrativa)

Estas posiciones corresponden a vacantes en el Consejo General, y forman parte de un proceso que concluirá con la votación en el pleno de San Lázaro.

Aspirantes con mejores resultados en el examen del INE:

Arturo Manuel Chávez López — 99 aciertos

Bernardo Valle Monroy — 99 aciertos

César Ernesto Ramos Mega — 98 aciertos

Alejandro Romero Millán — 90 aciertos

Pedro Rafael Constantino Echeverría — 90 aciertos

El proceso continuará con la integración de listas que serán enviadas a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que posteriormente remitirá las propuestas a la Mesa Directiva para su discusión y votación en el pleno de la Cámara de Diputados.

La designación de los nuevos consejeros del INE se prevé en los próximos días, conforme al calendario establecido por el Comité Técnico de Evaluación.