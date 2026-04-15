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Qué grupos criminales operan en Ciudad Valles, donde empresarios denunciaron extorsiones

Cobros obligatorios en tramos carreteros de la Huasteca Potosina afectan el traslado de mercancías; registros revelan presencia simultánea de hasta cinco organizaciones en distintos municipios del estado

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Asaltos en carreteras
Los asaltos en carreteras contra transportistas han incrementado durante los últimos años. (Crédito: Jovani Pérez | Infobae México)

Las extorsiones y la instalación de retenes ilegales en carreteras han comenzado a afectar la actividad comercial en la Huasteca Potosina, con impactos directos en rutas que atraviesan municipios como Ciudad Valles, considerado uno de los puntos comerciales principales de la región.

De acuerdo con empresarios de la zona, los cobros obligatorios para el traslado de mercancías y las amenazas en distintos tramos carreteros han generado afectaciones en la operación de negocios y en el flujo de productos hacia distintos municipios.

En entrevista con Infobae México, Isaac Sánchez, vocero empresarial de la región, señaló que en los últimos seis años se ha incrementado la presencia de grupos criminales en la región, lo que se refleja en carreteras donde se exige el pago de cuotas a transportistas para permitir el paso y evitar robos, secuestros o agresiones.

No obstante, el riesgo no se limita a los tramos carreteros, pues también alcanza a establecimientos de distintos tamaños en la Huasteca Potosina, donde se reportan afectaciones a pequeños negocios y a empresas con mayor capacidad operativa, debido a cobros y presiones que impactan su actividad cotidiana y la continuidad de sus operaciones.

El vocero indicó que el Cártel del Golfo es el grupo con mayor presencia en la zona y refirió que existen materiales difundidos en redes sociales donde integrantes de esta organización reconocen operar en distintos municipios de la Huasteca Potosina. También mencionó denuncias sobre presuntos vínculos entre autoridades municipales y grupos delictivos que no han registrado avances.

En marzo, la desaparición de siete electricistas en la carretera 57, en el tramo San Luis Potosí-Matehuala, derivó en un despliegue temporal de fuerzas federales. Las víctimas fueron localizadas con vida posteriormente, aunque el vocero señaló que la presencia de seguridad se retiró poco después de la resolución del caso. Los trabajadores fueron encontrados con vida y volvieron con sus familias el 23 de marzo.

En las acciones de búsqueda de los siete electricistas participaron más de 500 elementos, incluidos integrantes del Ejército y de la Guardia Civil estatal. (Crédito: X/@FiscaliaSLP)
En las acciones de búsqueda de los siete electricistas participaron más de 500 elementos, incluidos integrantes del Ejército y de la Guardia Civil estatal. (Crédito: X/@FiscaliaSLP)

SLP, con presencia de al menos 9 grupos criminales

Este contexto coincide con registros —basados en fuentes hemerográficas y análisis académicos— que identifican la presencia de al menos nueve organizaciones criminales en San Luis Potosí, distribuidas en distintos municipios y corredores carreteros.

Entre estos grupos se encuentran el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ambos con operaciones en 37 de los 59 municipios del estado, lo que los ubica como las estructuras con mayor alcance territorial.

También se reporta la presencia de organizaciones como Los Alemanes y Zetas Vieja Escuela, con actividad en 16 municipios cada una, además de Los Talibanes en 11 demarcaciones, y el Cártel del Noreste en siete municipios.

El registro se completa con la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa, con presencia en nueve municipios, la Nueva Familia Michoacana en tres y la organización regional Unión Huasteca en cinco municipios del sur del estado.

El riesgo no se limita a las carreteras, también alcanza a pequeños y grandes comercios en la Huasteca Potosina, donde se reportan cobros y presiones que afectan su operación. (Crédito: Jesús Avilés | Infobae México)
El riesgo no se limita a las carreteras, también alcanza a pequeños y grandes comercios en la Huasteca Potosina, donde se reportan cobros y presiones que afectan su operación. (Crédito: Jesús Avilés | Infobae México)

De acuerdo con estos datos —elaborados por la Universidad Autónoma de Coahuila— Ciudad Valles, junto con Rioverde, Cárdenas y Ciudad Fernández, figura entre los municipios donde coinciden hasta cinco organizaciones criminales, mientras que en otras zonas del estado operan al menos cuatro de manera simultánea.

Los registros también indican que sólo en siete de los 59 municipios no se ha documentado presencia criminal, lo que da cuenta de la amplitud territorial de estos grupos en la entidad.

Carreteras de SLP, un peligro para los transportistas

Las carreteras forman parte central de esta dinámica. La carretera 70, que conecta la capital con Ciudad Valles, atraviesa zonas donde coinciden distintos grupos, mientras que la 85, que comunica con Hidalgo y Tamaulipas, registra presencia del Cártel del Golfo y otras organizaciones. En el caso de la carretera 57, en el tramo San Luis Potosí-Matehuala, se han documentado hechos como asaltos, secuestros y la desaparición de siete electricistas el 21 de marzo.

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