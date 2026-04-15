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Profeco: cómo realizar una queja y en qué casos aplica este 2026

Tras la recepción de la queja, Profeco notifica al proveedor y busca una solución conciliatoria; si no se logra acuerdo, existen vías legales adicionales

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Denuncia Profeco falso portal fraudes
La Profeco actúa únicamente en relaciones de consumo. No se atienden disputas entre particulares, temas laborales ni servicios regulados por otras autoridades. (crédito: iStock/Profeco)

Quienes enfrentan problemas con proveedores de bienes o servicios, como cobros indebidos, productos defectuosos o incumplimiento de promociones, pueden presentar una queja formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Este mecanismo permite acceder a un procedimiento de conciliación, donde se busca un acuerdo, ya sea un reembolso, cambio de producto o cumplimiento de ofertas pactadas.

La Profeco actúa únicamente en relaciones de consumo y exige documentación que pruebe la compra o contratación. No se atienden disputas entre particulares, temas laborales ni servicios regulados por otras autoridades.

¿Qué es una queja ante Profeco y en qué casos procede?

Una queja es una reclamación contra un proveedor que no respeta las condiciones, precios, entregas, garantías u otros compromisos adquiridos en una transacción comercial.

La Profeco puede intervenir cuando el proveedor incumple, entrega productos defectuosos o realiza cobros no reconocidos.

¿En qué casos no puede proceder la Profeco?

No resulta procedente acudir a la Profeco si el conflicto deriva de relaciones laborales, servicios profesionales no mercantiles, servicios prestados por sociedades de información crediticia o instituciones financieras bajo supervisión de autoridades específicas, como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) o la Secretaría de Hacienda.

Procedimiento para presentar una queja como consumidor

En línea se puede realizar el reclamo a través de las plataformas Concilianet o Conciliaexprés (para empresas registradas en estos sistemas). (Profeco)
En línea se puede realizar el reclamo a través de las plataformas Concilianet o Conciliaexprés (para empresas registradas en estos sistemas). (Profeco)

  • Reunir todos los documentos relacionados con la compra: facturas, recibos, contratos, publicidad u otros comprobantes.
  • Identificar al proveedor claramente; si no aparece en el recibo, indicar el lugar donde puede ser localizado.
  • Escribir una descripción precisa y breve del bien o servicio reclamado, así como de los hechos ocurridos.
  • Imprimir y llenar el Formato de recepción de queja para presentarlo en la ODECO.
  • Elegir el canal para presentar la queja:

- Presencialmente en la Oficina de Defensoría del Consumidor ODECO más cercana.

- En línea a través de las plataformas Concilianet o Conciliaexprés (para empresas registradas en estos sistemas).

- Por correo electrónico en caso de residir en el extranjero: asesoria@profeco.gob.mx.

- En la plataforma específica Concilia desde el extranjero para mexicanos fuera del país.

- Vía telefónica al Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 o 800 468 8722).

  • Presentar la documentación y la queja por el canal seleccionado.
  • Esperar la notificación de Profeco al proveedor y el inicio del procedimiento de conciliación.
  • Dar seguimiento al proceso, atender notificaciones y conservar copias de todos los comprobantes y comunicaciones.

¿Qué resultados puede obtener el consumidor tras presentar la queja?

En los casos en que el proveedor se niegue a cumplir lo reclamado, la autoridad puede sugerir mecanismos legales alternativos Foto: (Profeco)
En los casos en que el proveedor se niegue a cumplir lo reclamado, la autoridad puede sugerir mecanismos legales alternativos Foto: (Profeco)

Cuando la queja es procedente, Profeco inicia un procedimiento conciliatorio mediado por un conciliador, cuyo objetivo es lograr un acuerdo satisfactorio y que respete los derechos del consumidor.

El acuerdo puede incluir la restitución o devolución del monto pagado, el cambio del producto o el pago de una bonificación.

En los casos en que el proveedor se niegue a cumplir lo reclamado, la autoridad puede sugerir mecanismos legales alternativos, como el arbitraje o la emisión de dictámenes técnicos.

Es importante saber que Profeco no tiene autoridad legal para obligar al proveedor a aceptar todas las exigencias del consumidor, pero sí ofrece herramientas para la defensa de los derechos del usuario.

La Profeco recibe cada año miles de reclamaciones, principalmente por cobros indebidos, productos defectuosos y promociones incumplidas.

La vía digital es la más utilizada para compras a distancia, servicios de aerolíneas y telecomunicaciones. Para agilizar el trámite, se recomienda explicar el problema de forma breve y precisa y conservar siempre todos los comprobantes. El proceso no llega a sentencias judiciales, pero permite exigir el respeto de los derechos del consumidor mediante acuerdos, devoluciones o medidas alternas, siempre que el caso no recaiga en los ámbitos excluidos por la ley.

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