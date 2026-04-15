México

Profeco coloca lonas en gasolineras señaladas por elevar el precio del diésel como parte de un operativo de vigilancia

La estrategia busca frenar abusos en el costo de la gasolina mediante presión directa al consumidor

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Profeco inició un operativo nacional para señalar gasolineras con precios elevados de gasolina y diésel.
Profeco inició un operativo nacional para señalar gasolineras con precios elevados de gasolina y diésel.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso en marcha un nuevo operativo nacional para señalar públicamente a las gasolineras que venden gasolina regular y diésel por encima de los precios considerados justos.

La estrategia consiste en colocar lonas con la advertencia “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios”, con el objetivo de alertar a los consumidores y presionar al mercado.

Profeco inicia operativo nacional contra gasolineras caras

El titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, informó que este programa retoma una estrategia aplicada anteriormente, ahora reforzada ante el contexto de presión en los precios de los combustibles.

Los recorridos de verificación se realizarán en casi todo el país, con excepción de Baja California Sur y Quintana Roo por cuestiones logísticas.

Profeco exhibe estaciones de servicio con precios altos de diésel y refuerza acciones para mantener costos equilibrados,}.

La intención es identificar estaciones con precios elevados y advertir directamente a los automovilistas para que eviten consumir en esos puntos.

“No cargues aquí”: el mensaje directo a consumidores

Las lonas colocadas en estaciones buscan influir en la decisión de compra de los usuarios. De acuerdo con Profeco, donde aparezca este aviso es probable que existan opciones cercanas con precios más bajos.

Además, la dependencia recomendó consultar su mapa virtual, donde se pueden revisar en tiempo real los precios tanto de gasolina regular como de diésel, facilitando una comparación más transparente.

Buscan fijar el diésel en 28 pesos por litro

La medida forma parte de una estrategia más amplia del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo para estabilizar los combustibles.

Actualmente, se mantienen mesas de trabajo con empresarios gasolineros para alcanzar un acuerdo que permita fijar el precio del diésel en alrededor de 28 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Ciudad de México este 1 de diciembre (EFE/Mario Guzmán)
El gobierno busca fijar el precio del diésel en alrededor de 28 pesos por litro. (EFE/Mario Guzmán)

Sin embargo, se han detectado casos que superan ampliamente ese objetivo, como estaciones que venden el litro por encima de 31 pesos.

Precios de gasolina y presión internacional

Según datos oficiales, el precio promedio nacional de la gasolina regular se ubica en 23.69 pesos por litro.

No obstante, factores internacionales como el aumento en el precio del petróleo han generado presión sobre los costos.

El gobierno federal ha aplicado estímulos fiscales para contener los incrementos. Sin estos apoyos, se estima que la gasolina podría superar los 30 pesos por litro y el diésel alcanzar hasta 33 pesos.

Impacto en la economía y la canasta básica

El encarecimiento de los combustibles no solo afecta a los automovilistas. También tiene un efecto directo en el costo del transporte y, en consecuencia, en el precio de productos básicos.

El alza en combustibles tiene un impacto directo en la economía nacional. REUTERS/Raquel Cunha
El alza en combustibles tiene un impacto directo en la economía nacional. REUTERS/Raquel Cunha

En este contexto, la estrategia del gobierno combina vigilancia, negociación con el sector privado y herramientas informativas para evitar aumentos injustificados que impacten el bolsillo de las familias.

Otros datos relevantes del monitoreo de Profeco:

  • El precio más bajo de gasolina regular se registró en 23.39 pesos por litro en Iztapalapa, Ciudad de México.
  • El más alto alcanzó 24.99 pesos por litro en Querétaro.
  • La canasta básica del Pacic debe mantenerse por debajo de 910 pesos; algunos establecimientos ya superan ese nivel.
  • El precio de la calabaza italiana varía entre 20 y 49.90 pesos por kilogramo.
  • Profeco detectó irregularidades en leches saborizadas dirigidas a niñas y niños, con exceso de azúcares o etiquetado engañoso.

Con estas acciones, la Profeco busca empoderar a los consumidores y fomentar la competencia, apostando a que la información y la presión social ayuden a estabilizar los precios en el mercado energético.

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