¿Subirá la gasolina? Gobierno se reúne con gasolineros para frenar precios

Un encuentro en la sede del Ejecutivo integró a empresarios gasolineros, líderes comerciales y productores de alimentos, con el propósito de contener impactos económicos derivados de posibles aumentos en los precios de los energéticos. REUTERS/Raquel Cunha

La tarde del 13 de abril, representantes del sector gasolinero acudieron a Palacio Nacional luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunciara una reunión con este gremio para contener posibles incrementos en los precios de los combustibles. La convocatoria forma parte de una estrategia más amplia del gobierno federal para evitar que el alza en energéticos se traslade al costo de la vida cotidiana.

Los precios que el gobierno quiere defender

El objetivo central de la reunión es claro: mantener el precio del diésel por debajo de los 28.28 pesos por litro —nivel al que se comercializa actualmente en la mayoría de las estaciones de servicio del país— y que la gasolina magna no supere los 24 pesos.

Ambas cifras son consideradas umbrales críticos. Superarlos podría desencadenar un efecto dominó en la economía, elevando el costo del transporte de mercancías y, con ello, el precio final de productos esenciales.

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El impacto directo en la canasta básica

La preocupación del gobierno no es solo por el combustible en sí. En días recientes, productos de la canasta básica como la carne de res y el jitomate han registrado incrementos en su precio, y un alza en los energéticos podría profundizar esa tendencia.

Por ello, la reunión en Palacio Nacional no se limitó al sector gasolinero. También acudieron:

Representantes de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) , encabezados por su presidente ejecutivo Diego Cosío Barto

Productores de jitomate, como parte de los trabajos para contener el encarecimiento de alimentos

Una reunión con funcionarios, no con la presidenta

Los asistentes comenzaron a arribar a Palacio Nacional alrededor de las seis de la tarde. Algunos de los representantes del sector precisaron que el encuentro no sería directamente con Sheinbaum, sino con funcionarios de distintas dependencias federales involucradas en la política de precios y abasto.

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Una apuesta por la concertación

La estrategia del gobierno federal apunta a la negociación directa con los actores del sector privado para evitar medidas de control de precios más drásticas. Con inflación acechando y un contexto económico internacional de incertidumbre, el margen de maniobra es estrecho.

Los resultados de esta reunión definirán si los mexicanos verán o no un aumento en el costo de llenar el tanque en los próximos días.