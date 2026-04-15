Panadería se vuelve viral al crea “metroconchas” al inspirarse en el Metro CDMX

Diseños inspirados en estaciones del Metro sorprenden a miles de usuarios. (Captura de Pantalla)

La creatividad en la panadería mexicana continúa sorprendiendo, y ahora una propuesta inspirada en el transporte público capitalino se ha vuelto tendencia en redes sociales. Se trata de las “Metroconchas”, un producto elaborado por la panadería Best Cake bajo la dirección de Jonathan Barrera, quien ha apostado por fusionar gastronomía con identidad urbana.

Estas conchas destacan por incorporar en su diseño los íconos de distintas estaciones del Metro de la Ciudad de México, logrando una estética que ha llamado la atención de miles de usuarios. A través de redes sociales, el negocio ha compartido imágenes y videos donde se aprecia el nivel de detalle en cada pieza.

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En plataformas como Instagram, la cuenta @bestcake_cdmx muestra ejemplos de estos panes decorados con símbolos reconocibles de estaciones como Universidad, Bellas Artes, Tacubaya, Chabacano, Pantitlán, Zócalo y Mixcoac. Cada uno de estos diseños refleja precisión y creatividad, convirtiendo un pan tradicional en una pieza visual atractiva.

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El impacto de las “Metroconchas” no solo radica en su apariencia, sino también en la forma en que conectan con la vida cotidiana de los habitantes de la capital. Al retomar elementos del transporte público, el producto genera identificación inmediata con los consumidores, quienes han reaccionado de forma positiva en redes sociales.

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Sin embargo, esta no es la primera vez que Jonathan Barrera apuesta por propuestas innovadoras. Anteriormente, la panadería ha presentado otras creaciones que también han captado la atención del público, como la “Harfuchconcha”, inspirada en una figura pública; las “Tlaloconchas”, basadas en la deidad mexica Tláloc; las “Simiconchas”, que retoman la imagen del popular personaje del Dr. Simi; así como las “Conchasúchil”, con diseño de flor de cempasúchil.

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Asimismo, una de sus propuestas más llamativas ha sido la “Concha Mundialista”, inspirada en la Copa del Mundo de la FIFA, lo que demuestra la capacidad del negocio para adaptarse a tendencias y eventos de interés general.

El crecimiento de Best Cake también se refleja en su presencia digital. En Instagram, la panadería supera los 41 mil seguidores, mientras que en TikTok rebasa los 470 mil, cifras que evidencian el alcance de sus publicaciones y su impacto en el público.

De esta manera, el proyecto liderado por Jonathan Barrera se consolida como un ejemplo de cómo la innovación y el uso de plataformas digitales pueden transformar un producto tradicional en un fenómeno viral que impulsa las ventas y posiciona a una marca en el mercado.