No existe falta de inversión en el Metro CDMX: Clara Brugada niega acusaciones del sindicato

El Gobierno de la CDMX reveló el presupuesto que tendrá el Metro CDMX para 2025 Foto: Cuartoscuro

Luego de que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) denunció la falta de atención por parte de las autoridades para atender sus demandas, en especial por la falta de mantenimiento en algunas áreas del Metro CDMX, Clara Brugada, jefa de gobierno, se pronunció al respecto.

Durante la conferencia de prensa de este martes 14 de abril aseguró que se han destinado presupuesto para remodelaciones, mantenimiento y demás requisitos para la operación de la red del Metro CDMX.

Las autoridades aseguraron que actual presupuesto destinado al Metro CDMX es el mayor de la década, y afirmaron que la asignación de recursos responde al mantenimiento, la modernización y la seguridad del sistema de transporte más utilizado en la capital. Las cifras oficiales señalan un incremento significativo en la inversión, mientras persisten cuestionamientos por incidentes y demandas de mejoras por parte de los usuarios.

La administración destaca que el presupuesto total aprobado para el Metro CDMX supera los 50 mil millones de pesos entre 2025 y 2026 (Cuartoscuro/ANDREA MURCIA)

El gobierno capitalino defiende la suficiencia de la inversión estableciendo que el presupuesto público para el Metro CDMX en 2024 y los próximos años tiene como propósito fortalecer la movilidad, impulsar la modernización de líneas clave y subsanar necesidades históricas. Autoridades insisten en que cada peso presupuestado se orienta a la seguridad y la calidad del servicio para millones de capitalinos. Las prioridades incluyen mantenimiento preventivo y correctivo, adquisición de trenes y equipamiento, así como la atención laboral para los trabajadores que operan el sistema.

Presupuesto asignado al Metro CDMX entre 2025 y 2026

La administración destaca que el presupuesto total aprobado para el Metro CDMX supera los 50 mil millones de pesos entre 2025 y 2026, una cifra considerada histórica para el sistema de transporte.

“Para nosotros el metro es una prioridad y lo estamos demostrando en los hechos. (…) Hemos logrado que casi 50 mil millones de pesos sean destinados al metro entre 2025 y 2026, en cuanto a presupuesto”, sentenció Brugada.

Tras una extensa jornada de diálogo, el director del Metro de la CDMX y representantes del sindicato han coincidido en la urgencia de colaborar. Se comprometen a unir esfuerzos para resolver las problemáticas del sistema, priorizando la seguridad y el servicio para millones de usuarios (X/ @AdrianRubalcava)

Para 2026, se autorizaron 25 mil millones de pesos, esta combinación de recursos reflejó el compromiso de distintos niveles de gobierno. Según las autoridades, el mantenimiento es un aspecto central y existen tanto los recursos como la capacidad para aplicarlos conforme a lo planeado.

Este año, se destinaron más de 290 millones de pesos al mantenimiento de vías y más de 3 mil 200 millones de pesos al mantenimiento menor en toda la red. Además, las obras vinculadas al Mundial obtendrán mil 500 millones de pesos adicionales.

En cuanto a inversión por líneas, la Línea 3 recibirá 5 mil millones de pesos, y, junto con una partida adicional para la Línea 2 y el resto del sistema, se alcanzan 6 mil 500 millones de pesos destinados a este rubro en particular.

Principales rubros de inversión en el Metro CDMX

Los recursos se distribuyen sobre todo en mantenimiento, renovación tecnológica, compra de trenes nuevos y modernización de la infraestructura. La jefa de Gobierno recalcó que dos terceras partes de los fondos van al mantenimiento y operación segura del Metro CDMX.

Las principales partidas de inversión incluyen:

Mantenimiento menor de la red: más de 3 mil 200 millones de pesos

Renovación de trenes: 375 millones de pesos (84 trenes)

Modernización de líneas 1 y 12: 2 mil 689 millones de pesos

Escaleras eléctricas: más de 300 millones de pesos

Refacciones para trenes y vías: 500 millones de pesos

Adquisición de llantas: 180 millones de pesos

Inversión específica en Línea B: más de 12 millones de pesos

El plan de modernización de estaciones, en particular de la Línea 2, figura también entre los objetivos principales.

Iniciará segunda remodelación de la Línea B del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

Respuesta del gobierno capitalino a críticas por el Metro

Frente a señalamientos de usuarios y la presión por fallas recientes, la administración capitalina reitera que la inversión en el Metro CDMX está por encima de la registrada en otros sistemas del país. Sostiene que “la administración actual aumentó el presupuesto destinado al Metro a cifras históricas” y que “cada peso invertido está dirigido a mejorar la seguridad y el servicio para los usuarios”.

El gobierno local asegura que los recursos autorizados en 2024 buscan corregir rezagos acumulados e impulsar una atención constante. Refuerza que la relación con los trabajadores y los sindicatos es prioritaria, ya que “cada año se realizan las revisiones salariales y contractuales para cuidar la materia de trabajo de quienes operan el Metro”.

Desde la Secretaría de Movilidad se enfatiza que existe consenso sobre la asignación de recursos presupuestales y su distribución, alcanzando acuerdos con sindicatos y actores financieros tras distintas revisiones.