Este es el operativo que implementarán en la Autopista México - Cuernavaca (X/ @GN_Carreteras)

A partir de este domingo 19 de abril, el gobierno federal implementa un operativo especial de seguridad en la carretera México-Cuernavaca, que es uno de los accesos más importantes a la capital. Las medidas buscan reducir riesgos de accidentes y reforzar la vigilancia, con la participación de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional en puntos estratégicos de la vía.

Este operativo consiste en el despliegue de personal especializado los domingos, con revisiones aleatorias de vehículos, supervisión de límites de velocidad y orientación directa a conductores.

Se trata de una acción orientada a mejorar la seguridad en una carretera crítica, especialmente en los días que concentran el mayor flujo vehicular hacia la Ciudad de México. Además, el número 074 se habilita para brindar apoyo ante cualquier percance o emergencia en la ruta.

Detalles del operativo en la carretera a la capital

Gobierno implementa operativo en importante carretera que conecta a la capital a partir del domingo 19 de abril (Cuartoscuro.com)

El dispositivo puesto en marcha los domingos implica que personal de CAPUFE y la Guardia Nacional se ubique en diferentes tramos de la México-Cuernavaca. Entre las acciones principales destacan la instalación de puntos de control, la revisión aleatoria de vehículos y la supervisión enfocada en la reducción de velocidad en zonas señaladas como de mayor peligro.

Durante la jornada dominical, la vigilancia se considera fundamental debido a que una gran parte de los automovilistas regresa a la capital después del fin de semana. En estos retenes, los oficiales buscan disuadir conductas de riesgo y actuar de inmediato ante cualquier incidente detectado en la vía.

Las medidas que integran el operativo son:

Instalación de puntos de control en la carretera en zonas clave.

Supervisión del respeto a los límites de velocidad.

Prevención y atención inmediata de incidentes viales.

Orientación a los conductores para una circulación más segura.

Instalación de puntos de control en la carretera en zonas clave.

Supervisión del respeto a los límites de velocidad.

Prevención y atención inmediata de incidentes viales.

Orientación a los conductores para una circulación más segura.

La presencia de autoridades permite identificar áreas donde los accidentes son más frecuentes, con el fin de tomar acciones preventivas que contribuyan a disminuir la siniestralidad. Para emergencias, el número 074 está disponible todo el día, lo que facilita la asistencia en tiempo real.

Motivos del operativo y objetivos de las autoridades

Para quienes utilicen la México-Cuernavaca durante el operativo, las recomendaciones de CAPUFE se enfocan en la seguridad (Twitter @tavojeda5)

La iniciativa de incrementar la vigilancia los domingos responde al incremento del tráfico de retorno a la capital y al riesgo asociado con la fatiga acumulada o la prisa por llegar a casa. El exceso de velocidad, combinado con el cansancio, figura entre las causas principales de accidentes en la autopista México-Cuernavaca.

El propósito primordial es que quienes transiten por esta carretera reduzcan la velocidad y adopten hábitos de conducción más responsables. Las acciones de control tienen como meta evitar incidentes y sensibilizar a los automovilistas sobre la repercusión de respetar las normas de tránsito.

Además, las autoridades consideran que la intervención regular en temporadas de festividad o asueto es indispensable, ya que estos periodos implican un aumento considerable en el flujo vehicular. La meta es proteger a todos los usuarios y mitigar los riesgos inherentes al desplazamiento masivo.

Recomendaciones para automovilistas por el operativo

Para quienes utilicen la México-Cuernavaca durante el operativo, las recomendaciones de CAPUFE se enfocan en la seguridad y el apego a las reglas. Entre los principales consejos destacan:

Usar cinturón de seguridad: Todos los ocupantes deben llevarlo puesto, incluso en los asientos traseros.

Todos los ocupantes deben llevarlo puesto, incluso en los asientos traseros. Respetar límites de velocidad: Seguir la velocidad permitida disminuye notablemente la probabilidad de accidentes.

Seguir la velocidad permitida disminuye notablemente la probabilidad de accidentes. Mantener distancia adecuada: Se aconseja dejar un espacio de al menos tres segundos con el vehículo de adelante.

Se aconseja dejar un espacio de al menos tres segundos con el vehículo de adelante. Evitar el uso del celular: Las distracciones al volante elevan el riesgo; si es urgente usar el teléfono celular, hay que estacionarse en áreas autorizadas.

Las distracciones al volante elevan el riesgo; si es urgente usar el teléfono celular, hay que estacionarse en áreas autorizadas. Señalizar todas las maniobras: Es importante usar las direccionales al cambiar de carril o al salir de la carretera.

Es importante usar las direccionales al cambiar de carril o al salir de la carretera. Utilizar correctamente los carriles: El izquierdo es solo para rebasar.

El izquierdo es solo para rebasar. Detenerse solo en sitios permitidos: Pararse en acotamientos no habilitados significa un peligro para todos.

El número 074 funciona las 24 horas y es la vía indicada para buscar auxilio vial, reportar accidentes o solicitar atención inmediata en esta carretera.