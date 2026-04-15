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Las tres mejores infusiones para reducir el colesterol de manera eficaz

Si buscas una alternativa natural, descubre cómo algunas plantas seleccionadas por expertos pueden potenciar tu bienestar diario

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Si buscas una alternativa natural, descubre cómo algunas plantas seleccionadas por expertos pueden potenciar tu bienestar diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si buscas reducir el colesterol de manera natural, existen varias infusiones que pueden ser grandes aliadas.

Lo ideal es combinarlas con una dieta equilibrada y ejercicio regular para obtener sus beneficios, pero sin duda pueden acelerar el proceso de reducción del colesterol “malo” en la sangre.

A continuación, te contamos cuáles son tres de las mejores infusiones para bajar el colesterol de forma eficaz, seleccionadas por su respaldo científico, de acuerdo con información de MedlinePlus.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce opciones avaladas por estudios que, junto a hábitos saludables, ofrecen un apoyo extra a tu salud cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Infusión de té verde

El té verde es uno de los remedios más estudiados para reducir el colesterol LDL (el “malo”). Sus catequinas ayudan a bloquear la absorción de colesterol en el intestino y favorecen su eliminación.

Puedes tomar una o dos tazas al día, preferiblemente fuera de las comidas para potenciar su efecto antioxidante.

Modo de consumo:

  • Dosis común: 1 a 3 tazas al día.
  • Preparación: Coloca una cucharadita de hojas secas de té verde en una taza de agua caliente (no hirviendo), deja reposar 3 a 5 minutos y cuela.
  • Mejor momento: Puede tomarse en la mañana o temprano en la tarde para evitar insomnio, ya que contiene cafeína.
  • Consejo: Evita agregar azúcar; puedes usar unas gotas de limón.

2. Infusión de alcachofa

La alcachofa es conocida por su capacidad para mejorar la salud hepática y reducir el colesterol. Sus compuestos, como la cinarina, estimulan la producción de bilis, lo que facilita la eliminación del colesterol a través del hígado. Se recomienda preparar la infusión con hojas secas de alcachofa y tomar una taza al día.

Modo de consumo:

  • Dosis común: 1 a 2 tazas al día.
  • Preparación: Hierve 1 o 2 hojas de alcachofa en una taza de agua durante 10 minutos, cuela y bebe.
  • Mejor momento: Antes de las comidas principales.
  • Consejo: El sabor es amargo; puedes mezclarlo con unas hojas de menta para mejorar el sabor.

3. Infusión de diente de león

El diente de león es una planta depurativa que apoya la función hepática y ayuda a reducir los niveles de colesterol en sangre. Además, tiene un suave efecto diurético que favorece la eliminación de toxinas. Puedes preparar la infusión con hojas o raíz de diente de león, y tomar una taza después de las comidas principales.

Modo de consumo:

  • Dosis común: 1 a 2 tazas al día.
  • Preparación: Usa una cucharadita de hojas secas de diente de león por taza de agua caliente, deja reposar 5 minutos y cuela.
  • Mejor momento: Antes o después de las comidas.
  • Consejo: No se recomienda para personas con problemas renales o biliares sin consultar a un médico.
Infusión depurativa, té de alcachofa, digestión, remedio natural, salud hepática. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las infusiones mencionadas deben prepararse con hojas secas y consumirse antes o después de las comidas principales para optimizar sus beneficios.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda siempre consultar con un médico antes de iniciar cualquier remedio, especialmente si tomas medicamentos para el colesterol, presión arterial o tienes problemas de hígado o riñón.

El consumo excesivo puede causar molestias digestivas o interacciones con medicamentos.

Estos tés refuerzan el efecto de una dieta baja en grasas saturadas y actividad física, pero no sustituyen el tratamiento médico.

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