México

ENHYPEN confirma concierto en México tras salida de Heeseung

Los precios de los boletos y el posible recinto del grupo surcoreano ya se especulan entre fans

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Siete jóvenes con ropa casual clara posan al aire libre en un sendero de tierra rodeado de vegetación y árboles, algunos sostienen bebidas y uno una manzana
Lee Heeseung aún tiene actividades y es anunciado en la mercancía o ciertos lanzamientos como The Sin: Vanish en Japón, pero no estará en el escenario con ENHYPEN (Facebook/officialENHYPEN)

Han pasado 20 días desde que Belift Lab anunció que Lee Heeseung saldría de ENHYPEN, ahora el grupo surcoreano confirmó que tendrá un tour mundial y la CDMX está incluida para el 11 de julio.

Esta será la primera vez en que el grupo de K-pop se presente en México — y en Latinoamérica—, aunque el hecho alegró a sus fans, existe un sentimiento de inconformidad porque no estará Heeseung.

Cabe recordar que Engene de México, como se le conoce al fandom de este grupo, realizó varias colectas para mandar camiones de protesta hasta Corea del Sur debido a la salida del idol.

Póster de la gira mundial 'Blood Saga' de ENHYPEN, mostrando el título, la lista de ciudades con fechas y siluetas de los miembros contra un atardecer rojizo
El grupo de K-pop ENHYPEN revela el póster oficial y las fechas de su esperada gira mundial 'Blood Saga', incluyendo paradas en México y otros países de Latinoamérica (Facebook/BELIFTLAB)

El debut de ENHYPEN fue con siete integrantes, pero tras la salida de uno de ellos, la alineación original (OT7) nunca habría llegado a México, a menos que hubiera alguna modificación de la empresa HYBE antes de julio.

Dónde podría presentarse ENHYPEN en la Ciudad de México

Por el momento no se ha confirmado la promotora que organizará el concierto de los intérpretes de Bite Me o Moonstruck; sin embargo, hay especulaciones entre fans.

Heeseung enhypen regreso
La alineación original no llegaría a México, a menos que hubiera algún cambio desde la empresa HYBE/Belift Lab CRÉDITO: (X/@ENHYPEN)

Los posibles recintos son:

  • Arena CDMX - debido a que LE SSERAFIM, grupo femenino de la misma empresa (HYBE), vino a dicho lugar en 2025, con capacidad de 22 mil personas.
  • Palacio de los Deportes - debido a que el Estadio GNP estará ocupado por otra banda, además de que otros artistas de K-pop se han presentado ahí, con capacidad que oscila entre los 18 y los 20 mil asistentes

Precios de boletos para ENHYPEN en CDMX, según la IA

Para realizar esta estimación se tomó en cuenta a los posibles recintos, así como los precios de otros conciertos de K-pop.

Los fans de ENHYPEN deberán esperar a una confirmación oficial por parte de la boletera correspondiente, así como paquetes extra.

  • General (zonas altas o laterales): $1,700 a $3,000 MXN
  • Zonas medias (Naranja/B/BB/C): $3,600 a $6,100 MXN
  • Zonas bajas (cercanas a escenario): $6,700 a $9,100 MXN
  • VIP estándar: $12,000 a $14,000 MXN
  • Paquete VIP con soundcheck o experiencias extra: $15,000 MXN
La inesperada salida de Heeseung de ENHYPEN desata protesta de fans
La inesperada salida de Heeseung de ENHYPEN desató protestas de fans (Redes sociales)

Ciudades que visitará ENHYPEN en su gira BLOOD SAGA

2026

  • Seúl - 1 de mayo
  • Seúl - 3 de mayo
  • Sao Paulo, Brasil - 4 de julio
  • Lima, Perú - 8 de julio
  • CDMX - 11 de julio
  • Dallas - 17 y 18 de julio
  • San Diego - 21 de julio
  • Tacoma - 26 de julio
  • Oakland - 28 y 29 de julio
  • Las Vegas - 1 de agosto
  • Macau - 17 y 19 de octubre
  • Tokyo - 1 y 2 de diciembre
  • Aichi - 26 y 27 de diciembre

2027

  • Jakarta - 23 de enero
  • Fukuoka 6 y 7 de febrero
  • Osaka - 19 y 20 de febrero
  • Milán - 24 de febrero
  • París - 27 de febrero
  • Ámsterdam - 2 de marzo
  • Berlín - 5 de marzo
  • Londres - 9 de marzo
  • Singapur - 14 de marzo

El cartel de la gira —que cuenta con las siluetas de los seis miembros— indica que hay fechas que aún no se han anunciado.

La inesperada salida de Heeseung de ENHYPEN desata una petición con más de 1 millón de firmas
ENHYPEN, es una boy band surcoreana formada por Belift Lab. Su formación original tenía siete integrantes (Composición fotográfica: BELIFT LAB)

Integrantes de ENHYPEN

  • Jay - 23 años
  • Jake - 23 años
  • Sunghoon - 23 años
  • Sunoo - 22 años
  • Jungwon - 22 años
  • Ni-ki - 20 años

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