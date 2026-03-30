ENHYPEN confirma concierto en México tras salida de Heeseung

Lee Heeseung aún tiene actividades y es anunciado en la mercancía o ciertos lanzamientos como The Sin: Vanish en Japón, pero no estará en el escenario con ENHYPEN (Facebook/officialENHYPEN)

Han pasado 20 días desde que Belift Lab anunció que Lee Heeseung saldría de ENHYPEN, ahora el grupo surcoreano confirmó que tendrá un tour mundial y la CDMX está incluida para el 11 de julio.

Esta será la primera vez en que el grupo de K-pop se presente en México — y en Latinoamérica—, aunque el hecho alegró a sus fans, existe un sentimiento de inconformidad porque no estará Heeseung.

Cabe recordar que Engene de México, como se le conoce al fandom de este grupo, realizó varias colectas para mandar camiones de protesta hasta Corea del Sur debido a la salida del idol.

El grupo de K-pop ENHYPEN revela el póster oficial y las fechas de su esperada gira mundial 'Blood Saga', incluyendo paradas en México y otros países de Latinoamérica (Facebook/BELIFTLAB)

El debut de ENHYPEN fue con siete integrantes, pero tras la salida de uno de ellos, la alineación original (OT7) nunca habría llegado a México, a menos que hubiera alguna modificación de la empresa HYBE antes de julio.

Dónde podría presentarse ENHYPEN en la Ciudad de México

Por el momento no se ha confirmado la promotora que organizará el concierto de los intérpretes de Bite Me o Moonstruck; sin embargo, hay especulaciones entre fans.

La alineación original no llegaría a México, a menos que hubiera algún cambio desde la empresa HYBE/Belift Lab CRÉDITO: (X/@ENHYPEN)

Los posibles recintos son:

Arena CDMX - debido a que LE SSERAFIM, grupo femenino de la misma empresa (HYBE), vino a dicho lugar en 2025, con capacidad de 22 mil personas.

Palacio de los Deportes - debido a que el Estadio GNP estará ocupado por otra banda, además de que otros artistas de K-pop se han presentado ahí, con capacidad que oscila entre los 18 y los 20 mil asistentes

Precios de boletos para ENHYPEN en CDMX, según la IA

Para realizar esta estimación se tomó en cuenta a los posibles recintos, así como los precios de otros conciertos de K-pop.

Los fans de ENHYPEN deberán esperar a una confirmación oficial por parte de la boletera correspondiente, así como paquetes extra.

General (zonas altas o laterales): $1,700 a $3,000 MXN

Zonas medias (Naranja/B/BB/C): $3,600 a $6,100 MXN

Zonas bajas (cercanas a escenario): $6,700 a $9,100 MXN

VIP estándar: $12,000 a $14,000 MXN

Paquete VIP con soundcheck o experiencias extra: $15,000 MXN

La inesperada salida de Heeseung de ENHYPEN desató protestas de fans (Redes sociales)

Ciudades que visitará ENHYPEN en su gira BLOOD SAGA

2026

Seúl - 1 de mayo

Seúl - 3 de mayo

Sao Paulo, Brasil - 4 de julio

Lima, Perú - 8 de julio

CDMX - 11 de julio

Dallas - 17 y 18 de julio

San Diego - 21 de julio

Tacoma - 26 de julio

Oakland - 28 y 29 de julio

Las Vegas - 1 de agosto

Macau - 17 y 19 de octubre

Tokyo - 1 y 2 de diciembre

Aichi - 26 y 27 de diciembre

2027

Jakarta - 23 de enero

Fukuoka 6 y 7 de febrero

Osaka - 19 y 20 de febrero

Milán - 24 de febrero

París - 27 de febrero

Ámsterdam - 2 de marzo

Berlín - 5 de marzo

Londres - 9 de marzo

Singapur - 14 de marzo

El cartel de la gira —que cuenta con las siluetas de los seis miembros— indica que hay fechas que aún no se han anunciado.

ENHYPEN, es una boy band surcoreana formada por Belift Lab. Su formación original tenía siete integrantes (Composición fotográfica: BELIFT LAB)

Integrantes de ENHYPEN

Jay - 23 años

Jake - 23 años

Sunghoon - 23 años

Sunoo - 22 años

Jungwon - 22 años

Ni-ki - 20 años