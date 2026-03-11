Heesung deja ENHYPEN y K-popers de México envían camiones de protesta a Corea del Sur

Los miembros de ENHYPEN posan juntos mientras la base de fans, ENGENE, expresa su creciente preocupación y protesta sobre el futuro del grupo con HYBE. (Facebook/officialENHYPEN)

Lee Heeseung dejó el grupo ENHYPEN seis años después de su debut, una situación que generó reacciones de confusión entre sus admiradores de todo el mundo.

Por su parte, los Engene —como se le conoce al fandom de este grupo surcoreano— de México ya se organizan para protestar.

Diversas bases de fans de K-pop abrieron colectas para pagar camiones que lleguen hasta HYBE en Corea del Sur.

Cabe señalar que HYBE - BigHit es la empresa a cargo de ENHYPEN, también administra grupos como BTS, TXT e incluso los Santos Bravos.

Si bien HYBE Latinoamérica tiene su sede en la Ciudad de México, las colectas contemplan sólo Corea del Sur.

Fans de ENHYPEN, conocidos como Engene, en México y Latinoamérica, se movilizan con camiones de protesta dirigidos a HYBE para exigir acciones relacionadas con Heeseung. (Captura de pantalla X/Mx_Enhypen)

Qué piden los fans de ENHYPEN mexicanos

Ya que la salida del integrante fue abrupta, los fans consideran que Heeseung fue arbitrariamente expulsado de ENHYPEN y no se le permitió llevar proyectos en solitario de manera simultánea.

Por tanto, los fans del K-pop quieren protestar para que Heeseung sea reintegrado sin comprometer su música de solista.

Otro camión que ya está en Corea del Sur y fue enviado por Engene de México (Captura de pantalla X/@_ENHY7EN)

Es importante mencionar que en su carta, el ex integrante de ENHYPEN mencionó que continuará lanzando música bajo el sello de Belift lab y que salir del grupo fue una recomendación de la misma empresa.

Este detalle despertó sospechas de alguna limitación por parte de la empresa, ya que hay otros idols de K-pop que mantienen sus proyectos individuales sin salirse del grupo, como Jungkook de BTS.

Fans mexicanos de ENHYPEN, conocidos como ENGENE, quieren enviar un camión de protesta exigiendo que Heeseung realice actividades en solitario mientras permanece en el grupo, invirtiendo 10,073 pesos (Captura de pantalla X/lvlyhsg)

“Si son de Latinoamérica o México, actualmente hay proyectos del fandom para enviar camiones de protesta a HYBE como forma de exigir acciones respecto a la situación”, se pudo leer en @Mx_Enhypen, la cuenta de X de una base de fans.

Otra propuesta surgió de la cuenta @lvlyhsg, quien reporta que el precio de los camiones cambió inesperadamente.

El mensaje que llevaría es:

#ENHYPENIS7

#COMEBACKHEESEUNG

Frase: Enhypen is 7, we MEXICAN ENGENES ask BELIFT to let heeseung do solo activities while being in the group.

Según la persona de la cuenta, el precio de estos camiones asciende a 10 mil pesos mexicanos.

Qué es un camión de protesta en K-pop

Se trata de un vehículo equipado con pantallas LED o letreros grandesque los fans alquilan para manifestar públicamente demandas, quejas o solicitudes dirigidas a las agencias de entretenimiento.

(Captura de pantalla)

Estos camiones suelen estacionarse o circular frente a las oficinas de las compañías como SM Entertainment, HYBE o JYP mostrando mensajes claros y directos.

Los letreros pueden incluir exigencias de mejor trato para los idols, peticiones para que un miembro vuelva al grupo, críticas hacia decisiones de la agencia, solicitudes de mayor promoción o apoyo, protestas por despidos, reclamos sobre el manejo de crisis o incluso demandas para cambiar de estilista o modificar coreografías.

Letreros de protesta de fans de ENHYPEN, conocidos como ENGENE, exigen el regreso de Heeseung al grupo de k-pop en una manifestación contra HYBE. (Captura de pantalla)

La práctica se ha popularizado porque es accesible (el alquiler ronda los 220 dólares por día) y permite que la voz de los fans trascienda lo digital y tenga presencia física, presionando directamente a las empresas.

Al tiempo de publicación de esta nota, ya es de día en Corea del Sur y algunos camiones ya llegaron.

Por qué Heeseung salió de ENHYPEN

El comunicado de BELIFT LAB señala que la salida se produce luego de evaluar el futuro del grupo y del propio Heeseung.

El artista continuará vinculado a la agencia mientras prepara su debut individual.

Heeseung se va del grupo k-pop Enhypen después de 6 años (Créditos: BELIFT:LAB)

El grupo ENHYPEN proseguirá su actividad con seis integrantes.

En una carta dirigida a los seguidores, identificados como ENGENE, Heeseung expresó su agradecimiento por el apoyo recibido durante los años en el grupo.

El artista explicó que la determinación surgió tras un período de reflexión y conversaciones con la agencia, señalando: “Tomé esta decisión tras pensar mucho y dialogar extensamente con la empresa”.

Heeseung se va del grupo k-pop Enhypen después de 6 años (Créditos: BELIFT:LAB)

El debut de Heeseung se produjo en noviembre de 2020, a partir de su participación en el programa I-LAND, experiencia que marcó el inicio de su carrera pública dentro del fenómeno K-pop.

El último comeback en el que participó fue el EP The Sin: Vanish, publicado en enero de 2026.

Quiénes son los integrantes de ENHYPEN y sus edades

Fans de ENHYPEN, conocidos como Engene, expresan su apoyo incondicional a los siete miembros del grupo tras salida de Heeseung, enfatizando que 'ENHYPEN ES SIETE'. (Captura de pantalla)

Jay - 23 años

Jake - 23 años

Sunghoon - 23 años

Sunoo - 22 años

Jungwon - 22 años

Ni-ki - 20 años