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Tren Suburbano - AIFA: qué falta para que inauguren el tramo que saldrá de Lechería

Claudia Sheinbaum explicó las razones por las que el tren no inició operaciones en la primera semana de abril como estimó

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Claudia Sheinbaum explicó qué falta para que inauguren el Tren Suburbano - AIFA. (Cuartoscuro)

Una de las obras heredadas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador es la ampliación del Tren Suburbano que llegará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el tramo Lechería - AIFA entró en su fase final y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó detalles del proyecto que está próximo a inaugurarse.

Pese a que pospuso nuevamente la apertura del Tren Suburbano - AIFA, la mandataria insistió que la operación ferroviaria empezará muy pronto, pero para ello se tendrá que cumplir con una serie de regulaciones, las cuales han provocado el retraso de la inauguración del tren.

Cabe recordar que el gobierno federal prometió que a finales de marzo iniciaría operaciones el servicio del Tren Suburbano al AIFA, se esperaba que durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026 ofreciera servicio, pero los últimos trabajos pendientes no permitió que la obra fuera entregada. Incluso, las autoridades proyectaron que para el 6 de abril empezaría el servicio, pero hasta este lunes continúan los trabajos en la zona.

Inician pruebas en el Tren Suburbano - AIFA previo a su inauguración

¿Qué falta para que abran el Tren Suburbano - AIFA?

Claudia Sheinbaum explicó en conferencia de prensa que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) frenó la inauguración del Tren Suburbano Lechería - AIFA debido a la falta de la certificación técnica de los equipos y vías.

Esta aprobación es indispensable para garantizar la seguridad de los pasajeros, según confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum el 31 de marzo en conferencia de prensa.

La mandataria señaló que la decisión responde a la necesidad de completar las pruebas en campo y de obtener la validación por parte de la SICT así como de otros órganos técnicos responsables. Sheinbaum subrayó: “Queremos que esté certificado para que se pueda operar”. En consecuencia, los últimos detalles que necesita el tren para abrir son los siguientes:

  • Finalizar pruebas técnicas de los equipos
  • Obtener la certificación ferroviaria para la operación del tramo Lechería - AIFA
Sheinbaum supervisó el avance de la obra del Tren Suburbano Lechería - AIFA (X/ @andreslajous)
Sheinbaum supervisó el avance de la obra del Tren Suburbano Lechería - AIFA (X/ @andreslajous)

El aplazamiento encuentra su raíz en la necesidad de ajustar todos los parámetros técnicos antes de la apertura. En cuanto al día de la inauguración del tren, Sheinbaum expuso: “La fecha está por dármela, pero es ya en unos días”.

La fecha concreta depende de la emisión de los reportes de certificación finales y será comunicada cuando esté disponible, según añadió durante la conferencia en Palacio Nacional.

Tren Suburbano - AIFA y su apuesta por conectar al aeropuerto con la CDMX

El ramal Lechería–AIFA comprende 23,7 kilómetros, contempla la operación de seis estaciones y una terminal, y tiene previsto conectar Buenavista con el AIFA en 43 minutos. El sistema contará con un número inicial de 10 trenes, cada uno programado con intervalos de 15 minutos, y el servicio se ofrecerá de 05:00 a 00:30 HRS, replicando así el horario de la ruta Buenavista–Cuautitlán.

Retrasan apertura del Tren Lechería - AIFA, Sheinbaum aceptó retrasos en la certificación (Cuartoscuro.com)
Retrasan apertura del Tren Lechería - AIFA, Sheinbaum aceptó retrasos en la certificación (Cuartoscuro.com)

En un recorrido previo, la presidenta informó que aún restan trabajos pendientes como la finalización de la señalización automática. Añadió también que se está evaluando el nombre definitivo del tren y que persisten revisiones en aspectos estructurales, además de atender inquietudes de habitantes cercanos a la obra.

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