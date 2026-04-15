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Declaración Anual 2026: SAT ya autorizó devolución de más de 10 mil millones de pesos

El servicio tributario explicó que en próximos días los contribuyentes verán reflejado el saldo a favor en sus cuentas

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SAT Declaración Anual 2026 deducibles saldo a favor
Declaración Anual 2026: SAT ya autorizó devolución de más de 10 mil millones de pesos (VisualesIA/Infobae México)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, derivado del avance de la Declaración Anual 2025 de personas, se han autorizado 10 mil 103 millones de pesos en devoluciones de saldo a favor por concepto de impuesto sobre la renta (ISR). Por lo que en próximos días los contribuyentes podrán ser beneficiados por este avance

La tarde de este martes 14 de abril, el servicio tributario compartió esta información, la cual forma parte de las responsabilidades fiscales de personas físicas y morales.

De acuerdo con el SAT, las devoluciones corresponderán de acuerdo al tipo de persona que cumplió este proceso. Además, la declaración anual ante el SAT para personas físicas inició el 1 de abril y concluye el 30 de abril de 2026. El trámite se realiza en línea a través del portal del SAT, disponible las 24 horas durante todo el mes, posterior a ello se podrá acceder a la devolución.

¿Cuánto tiempo tarda una devolución del SAT?

El SAT reiteró su compromiso de cumplir en tiempo y forma con lo dispuesto en el marco legal en materia de devoluciones (Ilustraciones Infobae México)
El SAT reiteró su compromiso de cumplir en tiempo y forma con lo dispuesto en el marco legal en materia de devoluciones (Ilustraciones Infobae México)

El organismo detalló que el tiempo promedio en que se realizan las devoluciones es de tres días, plazo considerablemente menor al límite de 40 días estipulado en el Código Fiscal de la Federación.

El SAT reiteró su compromiso de cumplir en tiempo y forma con lo dispuesto en el marco legal en materia de devoluciones y reconoció tanto a las leyes como a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales.

Luego de que las autoridades aprobaron la devolución de poco más de los 10 mil 103 millones de pesos se espera que 1 millón 591 mil 951 contribuyentes se vean beneficiados por esto.

Así se puede solicitar la devolución de saldo a favor en el SAT

El SAT informó que se han autorizado 10 mil 103 millones de pesos en devoluciones de saldo (Cuartoscuro)
El SAT informó que se han autorizado 10 mil 103 millones de pesos en devoluciones de saldo (Cuartoscuro)

Luego de realizar las declaraciones anuales correspondientes al tipo de persona física o moral, los contribuyentes tendrán que prestar atención a los siguientes pasos:

Verificar datos bancarios

Asegúrate de tener registrada una cuenta bancaria (CLABE) a tu nombre en el portal del SAT. La devolución solo se realiza a cuentas mexicanas y personales.

Solicitar la devolución automática

Al finalizar tu declaración anual, si tienes saldo a favor, selecciona la opción de devolución automática. El SAT suele procesar devoluciones automáticas en un plazo de hasta 40 días.

Si no obtienes devolución automática

Si el SAT rechaza la devolución automática, puedes ingresar una solicitud manual a través del portal del SAT:

  • Ingresa a Mi Portal SAT.
  • Selecciona “Servicios por internet” y luego “Solicitud de devolución”.
  • Llena el formulario, adjunta la documentación que el sistema solicite (por ejemplo, estados de cuenta para comprobar tu CLABE).
  • Envía tu solicitud y guarda el acuse.

Da seguimiento

Puedes consultar el estatus de tu devolución en el mismo portal, en la sección de “Seguimiento de trámites y requerimientos”.

Recomendaciones:

  • Ten a la mano tu e.firma o contraseña del SAT.
  • Verifica que tus datos fiscales estén actualizados.
  • Revisa que no tengas inconsistencias o errores en tus deducciones.

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