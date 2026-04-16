Científicos de la UNAM advierten sobre riesgos del clima espacial

Científicos de la UNAM alertaron que el clima espacial representa un riesgo para la infraestructura clave de México (NOAA POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA

La Universidad Nacional Autónoma de México sostuvo recientemente que el clima espacial dejó de ser un tema solo de interés científico y se convirtió en un asunto prioritario de seguridad nacional para México.

Durante la celebración de los 20 años del Observatorio de Centelleo Interplanetario (MEXART) y los 10 años del Laboratorio Nacional de Clima Espacial (LANCE), el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí resaltó que ambos centros cumplieron con la misión universitaria de ampliar el conocimiento y ponerlo al servicio de la sociedad.

La coordinadora de MEXART, María Soledad Funes, explicó que el monitoreo del clima espacial evolucionó hasta convertirse en una necesidad estratégica, por el riesgo que representan las tormentas solares para la infraestructura crítica del país.

El rector de la UNAM, Lomelí presidió la ceremonia por los aniversarios: vigésimo del Observatorio de Centelleo Interplanetario. X: @Gaceta_UNAM

El jefe de la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica, Américo González Esparza, afirmó que la vigilancia de estos fenómenos es indispensable porque cualquier alteración puede impactar desde la red eléctrica nacional hasta los sistemas de telecomunicaciones y navegación.

Ambos centros se encuentran en Michoacán y han funcionado como infraestructura estratégica para la observación y análisis permanente del clima espacial en México.

El observatorio MEXART, ubicado en Coeneo, operó como el principal radiotelescopio para detectar perturbaciones magnéticas antes de que llegaran a la atmósfera terrestre, mientras que el LANCE mantuvo vigilancia continua emitiendo alertas tempranas y pronósticos sobre condiciones en el entorno espacial.

El monitoreo de la UNAM en Michoacán evitó afectaciones mayores por actividad solar en el último año. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ESA

Tormentas solares se conviertieron en prioridad nacional

El monitoreo del clima espacial se volvió una prioridad de seguridad para México después de que científicos de la UNAM documentaron los riesgos de las tormentas solares sobre la infraestructura nacional.

Autoridades universitarias afirmaron que estos fenómenos pueden afectar tanto la red eléctrica como los sistemas de telecomunicaciones y navegación.

Durante el evento, la coordinadora de MEXART, María Soledad Funes, explicó que el monitoreo constante detectó alteraciones magnéticas capaces de provocar daños en estructuras clave del país.

En el último año, el Laboratorio Nacional de Clima Espacial reportó hasta 20 eventos de actividad solar con potencial disruptivo.

Estos centros, ubicados en Michoacán, ampliaron su función de observación científica para operar como infraestructura estratégica.

El radiotelescopio de Coeneo permitió anticipar perturbaciones antes de su llegada a la atmósfera terrestre. El laboratorio mantuvo la vigilancia continua y la emisión de pronósticos actualizados para autoridades y operadores de redes.

México depende del monitoreo para proteger infraestructura crítica

La UNAM sostuvo que el clima espacial impacta directamente en la vida cotidiana al alterar servicios esenciales.

Las tormentas solares modificaron la propagación de señales de radio, GPS y telecomunicaciones, lo que provocó interrupciones en sistemas de navegación aérea y marítima.

En los últimos meses, el Laboratorio Nacional de Clima Espacial emitió al menos “20 advertencias por actividad solar intensa”, según el jefe de la Unidad Michoacán.

Estas alertas permitieron que operadores de sistemas críticos ajustaran protocolos y minimizaran los riesgos.

El rector Leonardo Lomelí destacó que el trabajo de los centros científicos de la UNAM cumplió con la misión universitaria de poner el conocimiento al servicio de la sociedad.