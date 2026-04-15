FGR desecha denuncia contra fiscal anticorrupción de Morelos por daño al erario

FGR desecha denuncia contra Leonel Diaz Rogel Fiscal Anticorrupción de Morelos (especial)

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó desechar por improcedente la denuncia presentada contra el fiscal anticorrupción de Morelos, Leonel Díaz Rogel, al no encontrar elementos que configuren un delito federal ni afectación al erario público.

De acuerdo con la resolución, la denuncia promovida por la Comisionada Ejecutiva de Atención y Reparación de Víctimas, Eva Penélope Picazo Hernández, no cumplía con los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que impidió su viabilidad jurídica desde su origen.

El análisis realizado por la autoridad federal concluyó que los señalamientos carecían de una narración clara, precisa y circunstanciada de los hechos, condición indispensable para iniciar cualquier investigación formal.

La decisión de la FGR fue contundente: no existe materia que justifique su intervención ni indicios de irregularidad en el desempeño del funcionario. En ese sentido, la dependencia reiteró que su competencia se limita exclusivamente a casos donde se acrediten posibles delitos de carácter federal o afectaciones a recursos públicos federales, supuestos que no se presentaron en este caso.

Resolución fortalece la posición institucional

La decisión de la FGR fue contundente: no existe materia que justifique su intervención ni indicios de irregularidad en el desempeño del funcionario. (especial)

El pronunciamiento representa un respiro para Díaz Rogel, quien queda libre de cualquier señalamiento en el ámbito federal. La determinación no solo cierra el paso a la denuncia, sino que también valida su actuación dentro del marco legal, reforzando su posición al frente de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos.

Pese a que la denuncia tuvo una amplia difusión en medios de comunicación, la resolución de la FGR —emitida el mismo día de su presentación— no fue difundida con la misma intensidad. Esta situación generó una percepción pública desproporcionada frente a la realidad jurídica del caso, en la que finalmente no se acreditó ningún ilícito.

Analistas coinciden en que este tipo de escenarios pone en evidencia el impacto que puede tener la cobertura mediática inicial frente a la resolución final de las autoridades, especialmente cuando se trata de acusaciones que no prosperan por falta de sustento legal.

Sin elementos para investigar

La instancia federal concluye que no hay delito y el caso carecía de sustento jurídico. (Gob. de México)

La Fiscalía especializada subrayó que, además de la falta de claridad en los hechos denunciados, tampoco se acreditó daño al erario ni la posible comisión de delitos federales. Esto dejó sin materia cualquier intento de abrir una carpeta de investigación en el ámbito federal.

En términos legales, el desechamiento de la denuncia implica que no existen condiciones mínimas para iniciar un proceso, lo que refuerza la conclusión de que los señalamientos no cumplían con los estándares jurídicos requeridos.

Con esta resolución, representa un cierre definitivo a un episodio que, aunque tuvo impacto mediático, no logró sostenerse jurídicamente.

De esta forma, el fiscal anticorrupción de Morelos queda exento de cualquier responsabilidad federal.