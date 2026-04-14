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Tarjetas de crédito: qué es el Costo Anual Total (CAT), para qué sirve y cómo te afecta

Una decisión bien informada puede evitarte sorpresas y fortalecer tu salud financiera al elegir entre distintas opciones

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Hasta el momento Banco Banorte no se ha pronunciado al respecto.
El CAT informativo, calculado con supuestos promedio, no refleja el costo exacto que paga cada usuario por su tarjeta de crédito - Crédito: Cuartoscuro

El Costo Anual Total (CAT) es un indicador que expresa en un único porcentaje el costo global de un crédito durante un año.

Su función consiste en facilitar la comparación de productos financieros al modo de una etiqueta de precio, permitiendo al usuario identificar cuál opción representa un desembolso menor.

El CAT se consolida como la herramienta principal que permite a los usuarios de tarjetas de crédito en México comparar el costo real de un producto financiero antes de contratarlo y evitar pagos imprevistos.

El Banco de México regula su exhibición de manera estandarizada, aunque la cifra que muestran las instituciones puede variar respecto a lo que cada persona acaba pagando por sus hábitos de uso.

En él se sintetiza en un porcentaje anual todos los gastos relacionados con una tarjeta de crédito, incluyendo

  • intereses
  • comisiones
  • seguros
  • anualidad(si es el caso)

A diferencia de la tasa de interés aislada, el CAT permite conocer el desembolso total que implica usar determinada tarjeta, por lo que funciona como una etiqueta para comparar distintas opciones del mercado.

Las instituciones financieras están obligadas a mostrar el CAT por disposición regulatoria, pero el indicador visible para los usuarios al consultar la publicidad o cotizar un producto corresponde al “CAT informativo”. Por lo tanto el porcentaje del CAT no representa lo que tú vas a pagar realmente.

En la realidad, el CAT real varía según el comportamiento de cada usuario. Si la persona paga solo el mínimo mensual, su CAT efectivo será mayor, ya que cada mes se le suman intereses.

Quien utiliza la tarjeta para disponer de efectivo también incrementa el costo total, debido a comisiones adicionales. En contraste, quienes saldan el total de sus compras al corte pueden mantener un CAT efectivo mucho más bajo, al evitar intereses.

La elección del CAT puede blindar el presupuesto personal

Se recomienda analizar el CAT antes de contratar una tarjeta como medida de protección del presupuesto, en especial para quienes buscan formar historial crediticio o acceder a meses sin intereses sin incurrir en gastos adicionales.

Hay productos en el mercado que eliminan la comisión de administración y mantienen un CAT competitivo, se enfocan en quienes inician su vida financiera y buscan controlar sus gastos.

De hecho, el Banco de México ha puesto ha disposición de cualquier persona interesada en su portal una herramienta que sirve para calcular el CAT anual de la tarjeta de crédito que el usuario desee consultar.

La lectura cuidadosa del CAT permite a cada usuario tomar decisiones mejor informadas y proteger su estabilidad económica.

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