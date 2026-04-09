México

Cuánto cobran de anualidad las tarjetas de crédito que más se utilizan en México

El organismo aconseja evaluar no solo la anualidad, sino también cargos como reposición del plástico y penalizaciones, utilizando su herramienta comparadora oficial para tomar decisiones informadas sobre productos financieros

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El costo de anualidad de tarjetas de crédito clásicas en México para 2026 varía entre 300 y 815 pesos, según la Condusef.(Infobae-Itzallana)
El costo de anualidad de tarjetas de crédito clásicas en México para 2026 varía entre 300 y 815 pesos, según la Condusef.(Infobae-Itzallana)

En México, el costo de la anualidad de tarjetas de crédito clásicas para 2026 oscila entre $300 y $815, de acuerdo con la herramienta Revisa, Compara y Decide de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

La Condusef identificó que existen cuatro bancos que ofrecen tarjetas clásicas sin cobro de anualidad tanto para titulares como para adicionales:

  • Banregio,
  • Bancoppel,
  • Santander LikeU
  • HSBC Zero.

Este beneficio suele estar condicionado a realizar al menos una compra mensual o cumplir con un monto mínimo de consumo, cuyo valor exacto varía según la institución y no siempre es informado de manera pública.

Entre las entidades que sí aplican cargo por anualidad, los costos para tarjetas clásicas en 2026 son los siguientes:

  • Inbursa Clásica, 384 pesos
  • Banorte Clásica, 695 pesos para titulares y 300 pesos para adicionales
  • Banco del Bajío Visa Clásica, 700 pesos para titulares y 350 pesos para adicionales
  • BBVA Azul, 748 pesos sin cargo para tarjetas adicionales
  • Afirme Clásica, 750 pesos para titulares y 375 pesos para adicionales;
  • Scotia Travel Clásica, 760 pesos para titulares y 370 pesos para adicionales
  • Citibanamex Clásica, 815 pesos para titulares y 405 pesos
Primer plano de una tarjeta de débito azul con el logo de ANSES, chip metálico y números en relieve, junto a un recibo de papel con la palabra ANSES y un monto.
La Condusef aconseja leer los contratos y consultar en la sucursal, ya que las condiciones y promociones de tarjetas pueden cambiar sin previo aviso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opciones recomendadas y costos detallados

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros recomienda comparar la anualidad y el conjunto de cargos vinculados al uso de la tarjeta, incluyendo la reposición del plástico, disposiciones en efectivo y penalizaciones por pago tardío, todos ellos reflejados en el Costo Anual Total (CAT).

El comparador oficial de la Condusef, la herramienta Revisa, Compara y Decide proporciona información actualizada para que los usuarios seleccionen la alternativa que mejor se ajuste a su perfil financiero así como revisar condiciones específicas de cada producto.

Además, sugiere a los usuarios leer detenidamente los contratos y preguntar en sucursal por requisitos o restricciones que pudieran aplicar, ya que algunos beneficios o promociones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

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