Cuánto cobran de anualidad las tarjetas de crédito que más se utilizan en México

El costo de anualidad de tarjetas de crédito clásicas en México para 2026 varía entre 300 y 815 pesos, según la Condusef.(Infobae-Itzallana)

En México, el costo de la anualidad de tarjetas de crédito clásicas para 2026 oscila entre $300 y $815, de acuerdo con la herramienta Revisa, Compara y Decide de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

La Condusef identificó que existen cuatro bancos que ofrecen tarjetas clásicas sin cobro de anualidad tanto para titulares como para adicionales:

Banregio ,

Bancoppel ,

Santander LikeU

HSBC Zero.

Este beneficio suele estar condicionado a realizar al menos una compra mensual o cumplir con un monto mínimo de consumo, cuyo valor exacto varía según la institución y no siempre es informado de manera pública.

Entre las entidades que sí aplican cargo por anualidad, los costos para tarjetas clásicas en 2026 son los siguientes:

Inbursa Clásica , 384 pesos

Banorte Clásica , 695 pesos para titulares y 300 pesos para adicionales

Banco del Bajío Visa Clásica , 700 pesos para titulares y 350 pesos para adicionales

BBVA Azul , 748 pesos sin cargo para tarjetas adicionales

Afirme Clásica , 750 pesos para titulares y 375 pesos para adicionales;

Scotia Travel Clásica , 760 pesos para titulares y 370 pesos para adicionales

Citibanamex Clásica, 815 pesos para titulares y 405 pesos

La Condusef aconseja leer los contratos y consultar en la sucursal, ya que las condiciones y promociones de tarjetas pueden cambiar sin previo aviso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opciones recomendadas y costos detallados

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros recomienda comparar la anualidad y el conjunto de cargos vinculados al uso de la tarjeta, incluyendo la reposición del plástico, disposiciones en efectivo y penalizaciones por pago tardío, todos ellos reflejados en el Costo Anual Total (CAT).

El comparador oficial de la Condusef, la herramienta Revisa, Compara y Decide proporciona información actualizada para que los usuarios seleccionen la alternativa que mejor se ajuste a su perfil financiero así como revisar condiciones específicas de cada producto.

Además, sugiere a los usuarios leer detenidamente los contratos y preguntar en sucursal por requisitos o restricciones que pudieran aplicar, ya que algunos beneficios o promociones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.